Torrent se cuela entre las diez ciudades españolas con más demanda de vivienda

Torrent se ha colado entre las diez ciudades españolas con más demanda relativa de vivienda por delante grandes capìtales españolas como Barcelona o Vitoria. València ocupa la quinta posición con más demanda de pisos en función de la oferta y la capital de l'Horta Sud ha subido a la sexta posición por la absorción de interesados que no pueden comprar en el Cap i Casal, según un análisis de la plataforma inmobiliaria Idealista. Madrid lidera la lista, seguida de Alcalà de Henares y Zaragoza.

El informe destaca que el precio medio de una vivienda en València es de 321.990 euros y en Torrent de 261.108 euros (60.000 euros menos que en la capital). Está diferencia de precio ha llevado a compradores que inicialmente querían adquirir una vivienda en el Cap i Casal a poner sus ojos en Torrent. La asociación de inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval) apunta que el 31 % de las personas que buscan piso en València acaban saliendo al área metropolitana.

El ranking de demanda relativa en la compraventa de idealista, elaborado por idealista/data, se compone de las localidades que cuentan con mercados de la vivienda con más de 1.000 anuncios publicados durante el trimestre analizado y con precios medios superiores a los 1.000 euros/m2. Entre estos grandes mercados residenciales que cuentan con una mayor presión de la demanda sobre la oferta existente al cierre del año pasado vuelven a destacar las capitales de provincia, encabezadas por Madrid.

Madrid

La capital de España, donde los precios totales superan los 600.000 euros de media, supera a la segunda mayor población de Madrid, Alcalá de Henares, donde los precios medios totales son más asequibles, rozando los 290.000 euros.

Justo detrás de ellos, aparecen dos de las capitales más grandes de España y las dos capitales canarias. Zaragoza y Valencia también concentran una destacada presión de la demanda sobre su oferta de viviendas a la venta. Los precios medios totales durante el último trimestre del año estuvieron entre los más de 230.000 euros de la capital aragonesa y los más de 320.000 euros del Cap i Casal.

Las dos capitales canarias suelen estar entre las posiciones de este ranking, puesto arriba puesto abajo. Los precios totales entre octubre y diciembre en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife se acercaron a los 325.000 euros, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria superaron los 295.000 euros de media en ese periodo.

A continuación, aparecen dos ejemplos en los que la demanda relativa destaca en dos poblaciones de la periferia de grandes capitales. Se trata de Torrent, en Valencia, y de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. La ciudad colomense se coloca por delante de la Ciudad Condal, que aparece en el puesto 10. Los precios medios totales en ambas poblaciones son mucho más asequibles que en sus capitales de referencia: más de 260.000 euros y 175.000 euros, respectivamente.

Mientras, en Barcelona, el precio medio total anotado en los últimos tres meses del año pasado rozó los 475.000 euros. Completa el ‘top 10’ otra capital de provincia como Vitoria-Gasteiz (9), que alcanza precios superiores a los 320.000 euros.

Hasta el puesto 30 del ranking, comparten posiciones casi equilibradas las capitales de provincia con otras poblaciones del país. Capitales como Valladolid (11), Sevilla (12), A Coruña (14), San Sebastián (15), Santander (17) o Bilbao (18) lideran el segundo vagón de ciudades como mayor presión de la demanda, entremezcladas con Hospitalet de Llobregat (13), Gijón (16) o Badalona (19), otras dos barcelonesas junto a la asturiana.

También aparecen Oviedo (20), Tarragona (22), Palma (24), Almería (27), Lleida (29) o Alicante (30), junto a más poblaciones de la provincia de Barcelona como Reus (21), Terrassa (23), Manresa (25), Rubí (26) y la localidad sevillana de Dos Hermanas (28).

Alicante

Alicante es la provincia que cuenta con más municipios en este listado de demanda relativa en la compraventa de vivienda con hasta 28 localidades. Además de la capital, destacan El Campello (41), Gran Alacant (57) o Elche (60), junto a otros destinos más turísticos como Santa Pola (73), Benidorm (94), Dénia (95).

Algunas de las poblaciones alicantinas del listado presentan los precios totales más altos entre estos mercados más demandados, como son Moraira, Benissa, Benitachell o Altea, con valores que superan el millón de euros.