Trabajo pone el foco de la Inspección en los horarios y salarios en las empresas valencianas

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará este año un 10,7% de actuaciones más en la Comunitat Valenciana en comparación con el año anterior. Y pondrá el foco, en material laboral, “en el tiempo de trabajo, y el registro de jornada, en los salarios y en materia de igualdad, tanto entre hombres y mujeres como en personas con discapacidad y por razones de edad". Así lo ha confirmado Pilar Fuentes, directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), en una jornada organizada por Femeval y Unión de Mutuas, donde ha detallado las áreas prioritarias de actuación para este año.

Este año la administración pública encargada de investigar la situación de las empresas en las áreas de empleo prevé realizar 67.981 actuaciones inspectoras. En prevención de riesgos laborales se seguirá incidiendo “en campañas como la prevención del cáncer profesional, los riesgos psicosociales y musculoesqueléticos. Asimismo -ha destacado Pilar Fuentes- se van a incrementar nuevas campañas como el edadismo, la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad y sobre todo en la corrección de medidas tras sufrir un accidente laboral”.

En el ámbito del empleo y las relaciones laborales, la ITSS lanza campañas de control sobre fraude en la contratación, contratos formativos, control de la contratación a tiempo parcial y del periodo de prueba.

Fraude en las contrataciones

Respecto a la Seguridad Social, Fuentes ha subrayado que se intensifica la vigilancia sobre fraude en la cotización al sistema de la Seguridad Social, en prestaciones y encuadramientos indebidos. Asimismo, en la lucha contra la economía irregular, la Inspección refuerza el control en sectores especialmente afectados, como hostelería, comercio, servicios y agricultura, y desarrolla campañas específicas sobre la proliferación de falsos autónomos, falsos becarios y plataformas digitales (reparto y servicios).

Balance inspector

Entre enero y octubre de 2025, la actividad inspectora detectó 16.740 infracciones (un incremento del 62% respecto a 2024), realizó propuestas de sanción por un total de 86,4 millones de euros, y afloró 11.930 trabajadores, un aumento del 86%. En este periodo, las infracciones más sancionadas fueron debidas a máquinas y equipos de trabajo, formación e información a trabajadores y a condiciones de seguridad de los lugares de trabajo.

La Inspección de Trabajo también pone el foco en los fraudes en las contrataciones. / LEVANTE-EMV

Los objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2026 se centran en el Plan Estratégico 2025-2027, priorizando el control del teletrabajo, el registro horario digital, la reducción de la precariedad y la seguridad laboral ante riesgos digitales y caídas en altura. Se busca combatir la falsa temporalidad, mejorar la igualdad de género y reforzar la vigilancia en pymes.

La dirigente de la Inspeccción de Trabajo ha participado en un acto celebrado en la sede de Femeval, que ha reunido a más de 300 profesionales del ámbito jurídico y empresarial, de forma presencial y telemática. La inauguración ha corrido a cargo de Aina Carbonell, directora del departamento jurídico y de gestión laboral de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana. Mª Ángeles Capilla, directora territorial de Unión de Mutuas en Valencia, Alicante y Murcia, ha destacado la importancia de esta jornada para la Mutua porque “conecta totalmente con las necesidades de nuestras empresas mutualistas y con nuestro compromiso con la divulgación de la normativa laboral, así como con la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo".