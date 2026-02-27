La regulación reduce la vivienda turística en la Comunitat Valenciana, aunque la patronal advierte de prácticas prohibidas

La regulación ante el fenómeno de la vivienda turística ya tiene sus efectos. La Comunitat Valenciana y sus principales destinos turísticos, ya sean urbanos o vacacionales, han vivido en los últimos meses un "importante descenso de las propiedades y de las capacidades comercializadas a través de esta modalidad de alojamiento", según constata la asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat Valenciana Hosbec.

Según un informe de la patronal, hecho público este viernes, en la provincia de Valencia, el segmento de casas completas muestra en 2025 una contracción moderada pero generalizada. Cullera reduce su media anual ponderada de 1.226 a 1.144 viviendas disponibles (-6,7 %) y Gandia de 1.722 a 1.604 (-6,9 %), mientras València desciende de 8.092 a 7.770 (-4 %).

Las causas del descenso, aseguran desde Hosbec, "son claras: por un lado, se reflejan en la estadística los efectos de la regulación que en 2024 hizo el Consell para la Comunitat Valenciana, y por otro, el propio sector de la vivienda de uso turístico se ha centrado en operar en un marco de estricta legalidad".

La ciudad de València aloja en vivienda turística casi el 27 % del total de los huéspedes, aunque sólo tiene el 19 % de las viviendas. Aun así, es el municipio con mayor número de propiedades comercializadas.

Los mejores datos de ocupación media anual se dan en las ciudades de València y Alicante, que superan el 50 %. El resto de los destinos analizados están muy por debajo, con ocupaciones medias que bajan del 30 %. "Las viviendas turísticas son claramente estacionales: las mejores ratios de ocupación se consiguen durante julio y agosto, mes en el que se llega a rozar el 70 % en los destinos más demandados, aunque no se supera ese dato en ningún caso", explican.

Advertencia a inspección

Otra de las conclusiones de este informe es que todavía queda "una importante oferta ilegal de habitaciones en viviendas, por lo que los servicios de inspección tienen que sacar de esta oferta todo lo que no sean propiedades o casas completas", alertan desde la patronal.

La capacidad acompaña esta tendencia, "por lo que se achaca a un cambio ligado al volumen de propiedades y no a una modificación estructural de la oferta". De este modo, Cullera pasa de 6.647 a 6.099 plazas (-8,3 %), Gandia de 9.618 a 8.924 (-7,2 %) y València de 32.964 a 31.397 (-4,8 %). València mantiene, no obstante, un volumen estructural muy superior al resto de destinos de la provincia, "lo que consolida su perfil urbano con una capacidad instalada claramente dominante".

En ocupación media anual, València continúa liderando con un 52,6 % en 2025 (55,5 % en 2024), muy por encima de los destinos costeros. Cullera se sitúa en el 26,9 % y Gandia en el 25,9 %. La estructura provincial "evidencia una dualidad clara entre mercado urbano consolidado y destinos de playa con mayor dependencia estival", aseguran desde Hosbec.

La estancia media confirma dicho contraste entre los destinos urbanos y costeros. València como destino urbano registra 3,9 noches en 2025, mientras Cullera y Gandia presentan duraciones ligeramente superiores, propias del turismo vacacional. En precio medio anual, Cullera se mueve en 176,7 euros y Gandia en 167,2 euros, mientras València alcanza 187,9 euros. El mercado provincial combina, por tanto, volumen urbano de alta ocupación con destinos costeros de mayor estacionalidad y ajuste tarifario en 2025.