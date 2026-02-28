Ataques de Estados Unidos contra Irán: ¿cómo afectan a la economía valenciana y sus relaciones comerciales?

La estabilidad mundial parece haber entrado en una vorágine de conflictos que hace imposible vislumbrar cuál será el resultado final. El último se conocía en la madrugada de este sábado con la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, una serie de ataques que han encendido de nuevo la tensa situación en Oriente Medio y que vuelven a poner el foco en cuáles pueden ser las consecuencias para la región y, sobre todo, para la economía mundial. Un escenario difícil que, a priori, tendría una afectación limitada para los intereses valencianos.

Exportación e importación

Y es que, según un reciente informe publicado por Cámara Valencia sobre las relaciones comerciales entre el país chiíta y la autonomía, estos intercambios influyen más en la importación que en la exportación. Como prueba de ello es que mientras las ventas de las empresas valencianas en todo 2025 en Irán solo ascendieron hasta los 6,33 millones de euros, las compras casi multiplicaban por ocho estas cifras, alcanzando los 47,1 millones de euros.

En esa balanza, el informe de la entidad cameral que preside José Vicente Morata señala que la Comunitat Valencianaexportó -de enero a octubre- a Irán sobre todo abonos (2,49 millones de euros); esmaltes y colorantes (1,28 millones de euros); y aeronaves, que solo fueron por valor de 476.000 euros. Entre las partidas de importación, la autonomía adquiere en el país asiático sobre todo azafrán (17,61 millones de euros) y pistachos (13,84 millones de euros), seguidos a cierta distancia de los polímeros (5,64 millones).

Irán es el principal productor de pistachos del mundo. / Ismael Herrero/EFE

Asimismo, respecto a la importancia iraní para las empresas valencianas, hay que destacar también que a cierre de 2024 eran únicamente 45 las que hacían negocio vendiendo allí, casi la mitad que cuatro años antes. Por lo que se refiere a la compra, eso sí, la cifra se ha mantenido estable en torno a las 90 mercantiles. Sobre esta situación y ser una potencia petrolera mundial, hay que recordar que Irán es una economía en desarrollo y con un poder adquisitivo bajo.

En este sentido, el texto de Cámara apunta a que "la elevada dependencia del petróleo, la guerra y el endurecimiento de las sanciones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, por su programa nuclear, han impedido que la economía crezca a un ritmo sostenido". A ello se suma que en 2025 esos ingresos por la venta de crudo se redujeron notablemente debido a la caída de los precios (en torno al 20 %), lo que ha venido "limitando al régimen para mantener a flota la economía y la paz social".

Menor dependencia del petróleo

Del mismo modo, para la Comunitat Valenciana, esa dependencia del petróleo proveniente de Oriente Medio -algo relevante en caso de cierre del estrecho de Ormuz- también se ha reducido. Según explicaba la propia entidad cameral el pasado junio cuando se produjo la última escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, el aprovisionamiento de crudo rumbo a la autonomía procedente de esta zona asiática "se ha reducido notablemente en los últimos años en favor de otros proveedores como son Kazajistán, Angola, Guinea Ecuatrorial, Guyana o Brasil".