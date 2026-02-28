Boluda supera los 1.000 millones de negocio con nuevas compras y duplica su beneficio a 62,8 millones

Boluda Corporación Marítima (BCM) consolida su posición como líder mundial en remolque y expande sus operaciones logísticas y de transporte marítimo. El grupo empresarial que preside el naviero valenciano Vicente Boluda Fos logró una cifra de negocio de 1.067 millones de euros durante 2024, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al ejercicio anterior. Además, la compañía duplicó beneficios netos, al alcanzar los 62,8 millones, según constatan las últimas cuentas de explotación depositadas en el Registro Mercantil.

La agresiva estrategia de adquisiciones internacionales y alianzas estratégicas impulsan el negocio del grupo Boluda, que en estos últimos dos años se han disparado. A través de su división de remolque Boluda Towage, este imperio familiar, cuya carrera de adquisiciones arrancó hace algo más de un lustro, sigue de compras. La mayoría de sus adquisiciones durante 2024 y 2025 le han situado en mercados regionales muy específicos, como los de dos empresas en Finlandia y otra en Gibraltar; como, para ganar volumen, como el reciente acuerdo con Royal Boskalis en Oceanía por 544 millones de euros.

En octubre de 2025, Boluda Towage completó la compra de las operaciones de remolque de Boskalis en Australia y Papúa Nueva Guinea por 640 millones de dólares. Esta adquisición consolida a la empresa en los cinco continentes, con una flota que supera los 850 buques y presencia en más de 232 puertos.

Buques del grupo Boluda en el puerto de València. / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

También compró Mackenzie Marine & Towage, operador australiano, reforzando su presencia en Oceanía. Y en Europa refuerza la posición en el mercado de remolque portuario y rompehielos en el norte de Europa. La carrera de adquisiciones arrancó en 2019, con la holandesa KST por 300 millones de euros, con la que superó los 250 barcos fundamentalmente en Europa, Latinoamérica y África.

Alianza de navieras

La entrada del armador ítalo-suizo Mediterranean Shipping Company (MSC) -principal cliente del puerto de València y adjudicatario de la nueva terminal norte de contenedores- en el 'holding' de remolcadores de Boluda Corporación Marítima con el 50% del capital consiguió a principios de este año el visto bueno de los diferentes organismos reguladores de la competencia. MSC ha realizado la transacción aportando unos 200 remolcadores y fondo de comercio en operaciones en diferentes puertos alrededor del mundo de su filial MedTug por valor de 704 millones de euros. El naviero valenciano mantiene el control y la gestión de Boluda Towage, la sociedad cabecera de la división, donde ostenta el 50,5% de los derechos políticos en el consejo de administración. La operación no contempla que el primer armador de línea del mundo sume más títulos en la compañía.

Venta a Marruecos

En otros ámbitos de actividades económicas, Boluda Shipping amplió su red intermodal con la compra del negocio ferroviario peninsular de Transfesa, incluyendo tráficos de automoción y servicios de cambio de ejes. Boluda adquirió al Gobierno alemán el negocio ferroviario de Transfesa y se convierte en el principal operador de mercancías en tren después de Renfe

Además, Boluda Corporación Marítima ha vendido el 45% de su filial de terminales portuarias (Boluda Maritime Terminals) a la compañía marroquí Marsa Maroc por 80 millones de euros en diciembre de 2025. Esta operación estratégica fortalece el corredor logístico entre España, Canarias y refuerza el control del corredor Marruecos-España y la expansión en África, operando conjuntamente 34 terminales en 20 puertos. Boluda Corporación Marítima es un conglomerado empresarial del que forman parte 201 sociedades, con domicilios fiscales en diferentes países de los cinco continentes.