Las empresas abogan por la búsqueda de talento y la digitalización para crecer

El sector empresarial de la Comunitat Valenciana analiza la situación actual de la economía y se prepara para afrontar retos del futuro como la digitalización, la implantación de la Inteligencia Artificial (IA), así como la búsqueda de soluciones ante las tensiones geopolíticas y algunas dificultades para retener e incorporar talento en sus plantillas. Los empresarios sostienen que la colaboración público-privada resulta clave para poder aumentar las inversiones, que generan riqueza y empleo. Además, reclaman reducir trabas burocráticas tanto en los mercados locales como internacionales. Así lo reconocieron dirigentes de grandes compañías de dicho territorio como Bollo Natural Fruit, Grupo Nealis y Stadler València, quienes participaron este pasado martes en València en el foro organizado por Levante-EMV, con el impulso de Santander, sobre ‘Visión empresarial, estrategia y futuro’.

El director territorial de Banco Santander en la Comunitat Valenciana y Murcia, Javier Gallardo, fue el encargado de inaugurar el evento, que contó con una mesa redonda en la que intervinieron el CEO de Bollo Natural Fruit, Antonio Alarcón; el director general corporativo de Grupo Nealis, José Luis Vilar, y el director financiero y miembro del consejo de dirección de Stadler Valencia, Jorge Gracia. De dar la bienvenida se encargó el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Y de moderar el evento, Isabel Puig, directora de Relaciones Institucionales de Santander España. Al acto también acudió el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía, Andrés Sánchez.

El director territorial de Banco Santander en la Comunitat Valenciana y Murcia, Javier Gallardo, en un momento de su intervención. / Daniel Tortajada

«Hablar de futuro y estrategias es también analizar algunas incertidumbres debido a un entorno en el que la economía española crece por encima de la media de otros países, aunque se viven tiempos de tomar decisiones complejas y exigentes ante el estrechamiento de los márgenes comerciales. Todo ello en una situación de mercado donde ya no basta con vender más debido a los riesgos de la volatilidad», comentó el citado director territorial del Santander. Gallardo destacó que grandes empresas como Bollo, Nealis y Stadler «están tomando decisiones estratégicas acertadas» en un tejido empresarial dominado por la pymes «con proyección global y gran capilaridad local».

De destacar las fortalezas del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana se encargó el máximo ejecutivo de Bollo Natural Fruit. Esta compañía, con raíces familiares y resultante de la integración de nueve empresas, tiene instalaciones en Valencia, Murcia, Andalucía y Brasil, considera que «la integración de empresas y negocios ha sido fundamental para gestionar una actividad que tiene que competir con clientes cada vez más grandes», destacó Alarcón en referencia al sector de la distribución comercial. En su opinión, la estructura minifundista del ámbito agrario es un asunto «claramente a mejorar». Además, ante los nuevos acuerdos comerciales que ha sellado la UE (como Mercosur, entre otros), esta firma con grandes negocios citrícolas reclama el respeto de las normas medioambientales por parte de los terceros países.

Formación Profesional Dual

En esa búsqueda de estrategias de éxito, el CFO de Stadler Valencia, resaltó que esta industria del transporte ferroviario -con planta en Albuixech- apuesta por desarrollar proyectos de movilidad «a muy largo plazo y con clara visión internacional». Para Jorge Gracia, «en tiempos de incertidumbres y tensiones geopolíticas hay que tener ambición y desarrollar proyectos de gran envergadura», tal como realiza Stadler desde hace veinte años.

Jorge Gracia (Stadler) y José Luis Vilar (Nealis). / Daniel Tortajada

El director general corporativo de Grupo Nealis subrayó la apuesta de esta compañía por la diversificación en cuatro áreas (agua y medioambiente, instalaciones y servicios, infraestructuras y Real Estate y ‘hospitality’: enfocada en el turismo, nuevos espacios y experiencias de viajar, vivir y trabajar). La empresa ya supera los 8.000 empleados, con una generación anual de 500 empleos. Con todo, Vilar instó a las administraciones públicas a corregir el «déficit de inversiones en infraestructuras. España, la Comunitat Valenciana en particular, atrae empresas y residentes y por eso es necesario desatascar infraestructuras: faltan viviendas», puntualizó.

La digitalización

La digitalización fue otra de las cuestiones que abordaron los mencionados directivos en este foro. Según Alarcón, «las nuevas tecnologías son claves en el sector primario» para controlar riegos o tratamientos fitosanitarios y de fertilizantes en los cultivos, así como para garantizar con éxito la trazabilidad de los alimentos. «La gestión de los datos y la integración de los sistemas operativos son cuestiones prioritarias en Bollo Natural Fruit, agregó su CEO.

Antonio Alarcón (Bollo Natural Fruit), en un momento de su intervención. / Daniel Tortajada

José Luis Vilar explicó que la transformación digital, acelerada en el caso de Nealis desde 2015, ha dado un nuevo giro en este grupo empresarial con la puesta en marcha de una compañía de tecnología que da soporte a todo el grupo, a sus clientes y a las administraciones públicas. «La tecnología está al servicio de nuestros clientes y ha sido clave para aumentar la productividad. Además -anunció- con la Inteligencia Artificial se da un salto exponencial en la gestión de la empresa. Debemos tener tamaño y capacidad para acometer este imparable proceso de transformación digital en todas las actividades», añadió.

El directivo de Stadler Valencia -empresa que aglutina 600 ingenieros- reconoce los avances de las nuevas herramientas tecnológicas tanto en los productos como en los procesos de producción. «Apostamos por la conectividad y la digitalización porque nos permiten ser más competitivos y ahorrar costes y tiempos. Cambiar los procesos supone un reto porque pasar de los planos en papel a las tabletas requiere formación y nuevos perfiles laborales», destacó Jorge Gracia. En ese sentido, recordó la puesta en marcha de un centro de Formación Profesional Dual dentro de su compañía para formar a futuros empleados.

En este encuentro del Santander ‘Visión empresarial: estrategia y futuro’ también hubo tiempo para analizar la situación del empleo y la preocupación por el incremento del absentismo laboral, según reconocieron los tres ponentes de la mesa redonda. «Es un problema de España y en general en todos los sectores de actividad», advirtieron.

En busca de talento

El CEO de Bollo Natural Fruit indicó que en su empresa se habla de «personas y talento, no de recursos humanos». Y que en esta compañía apuestan por «planes de carrera profesional adaptados a cada departamento».

Para José Luis Vilar, la gestión del talento es prioritario porque en una corporación de 8.000 trabajadores «hay también muchas personas de la generación boomers que se están jubilando y cuesta reemplazar». Además, abogó por «gestionar de manera ordenada la inmigración» para cubrir todos los puestos de trabajo que requiere las empresa.

Noticias relacionadas

Tal como asegura Stadler, hay que apostar de lleno por la FP Dual «para formar a técnicos y fomentar los perfiles que requiere la compañía». Además, Nealis colabora como la patronal valenciana Femeval para construir un nuevo centro de formación, además de colaborar con cátedras universitarias para impulsar el empleo en áreas como el ciclo del agua, la economía circular- bionergía y el turismo sostenible. «Empresas y administraciones públicas han de trabajar conjuntamente para frenar el absentismo laboral, que ha crecido mucho en toda España», concluyó el directivo de Nealis.

Joan Carles Martí, Javier Gallardo, José Antonio Rovira y Andrés Sánchez. / Daniel Tortajada