Jubilación anticipada: a mayor pensión, antes se retiran los trabajadores

Cuanto más alta es la futura pensión, antes se jubila el trabajador. Los últimos datos de la Seguridad Social sobre altas iniciales de jubilación así lo indican al menos en cuanto al importe de la prestación, que no al número. Con hasta 54 años se retiraron del mundo laboral el año pasado 105 ciudadanos en España, con una pensión media de 2.915 euros. 161 se fueron con 55 años y 2.886 euros. Otros 2.155 (de un total de 375.324), se marcharon a los 60 años con 2.885 euros al mes de media. El número crece de forma considerable con 63 años: son 48.711 aunque 2.051 euros. Con 65 ya llegan a 132.345, más de un tercio del total, pero cobran de media 1.777 euros. Y con 67 son 17.730 y 1.210 euros, solo 3 euros más de lo que percibieron los 97.483 que se retiraron con 66 años.

¿Por qué? ¿No resultaba que la Seguridad Social penalizaba a quienes se jubilaban antes de la edad legal? Una cosa no quita a la otra. Puede haber penalización, pero si la prestación es muy alta, seguramente al interesado le compensa sufrirla. La edad legal de jubilación llegará en 2027 a los 67 años. Los que se jubilan a esa edad generalmente aguantan hasta entonces porque sus pensiones son cortas y no quieren ver mermados sus ingresos. El grueso de las altas en la SS se produce a los 65 años, que es cuando uno puede dejar el mundo laboral sin castigo económico si ha cotizado 38 años y medio.

Anticipada

También cabe la opción de retirarse a los 64 años, cuando la penalización es solo del 5 % si se ha alcanzado el mínimo de cotización. Así lo hicieron el año pasado 29.570 empleados, que pasaron a cobrar 1.881 euros de media, cien más que los que se esperan a los 65, lo que indica que su pensión también era más alta, porque ese 5 % puede equivaler a unos 125 euros mensuales. A los 63 años, la penalización se sitúa en el 19 % si la cotización se mueve entre los 38 años y seis meses y los 41 años y seis meses. Aún así 48.711 ciudadanos adelantaron su retiro. Y es que la pensión que percibieron fue de 2.051 euros.

Muchas personas esperan a los 67 años para jubilarse para no sufrir penalizaciones / Levante-EMV

La Seguridad Social no efectúa un detalle de lo anterior por autonomías, pero sí analiza algunos datos de altas y bajas, también a cierre de 2025, en este caso referidos al conjunto de las pensiones -también orfandad, viudedad o incapacidad temporal- y no solo a las de jubilación. En la Comunitat Valenciana, empezaron a cobrar una prestación pública contributiva 65.298 personas a lo largo del año pasado. Se trata de un 0,18 % menos que en 2024. Esas personas cobraron de media 1.283 euros al mes, con una subida del 4,68 % en términos interanuales.

Bajas

Por contra, el número de bajas, o sea de personas que dejan de cobrar, buena parte de ellos porque han muerto, fue de 46.556, en este caso con un aumento del 1,37 %. Estos pensionistas percibían de media 1.051 euros mensuales, un 3,87 % más que un año antes. La diferencia entre altas y bajas implica que casi 19.000 valencianos engrosaron en 2025 al sistema de la Seguridad Social.