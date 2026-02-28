Valencia multiplica su potencia fotovoltaica en un año tras el desbloqueo de decenas de parques

Valencia ha multiplicado su potencia fotovoltaica en un año tras el desbloqueo de decenas de parques. Los promotores de parques renovables invirtieron 70 millones en 2025 y destinarán otros 280 millones este año. De hecho, la energía verde ya representa un 46,3 % del parque de generación, según revela un informe del Observatorio de Energías Renovables de Foro de Sella, elaborado por Opina 360 con datos de Red Eléctrica.

La Comunitat Valenciana sumó el año pasado 93,5 megavatios (MW) nuevos en parques solares conectados a la red, lo que supuso un incremento del 18 %. Las plantas fotovoltaicas convencionales han pasado de tener una potencia de 503,8 MW a finales de 2024 a 597,3 MW. El presidente de la patronal valenciana de energías renovables (Avaesen), Marcos J. Lacruz, avanzó ayer que el crecimiento de la potencia fotovoltaica valenciana será este año exponencial con la inversión de 280 millones de euros para parques con una potencia conjunta de más de 400 MW.

Pese a que la energía verde ya representa casi la mitad del parque de generación, la producción renovable valenciana fue el año pasado del 22,4 %. El mix de producción está condicionado por la central nuclear de Cofrentes, que (si no hay incidencias o recargas) generó el año pasado el 50,8 %. Otro 24,8 % provino de las plantas de ciclo combinado que queman gas para generar electricidad, como la de Naturgy en el Port de Sagunt.

Almacenamiento

El presidente de la patronal de renovables apuntó que ahora se está produciendo una eclosión de parques renovables híbridos que combinan placas fotovoltaicas o aerogeneradores con baterías. En concreto, los promotores de parques renovables en la Comunitat Valenciana invierten 200 millones de euros en baterías de almacenamiento de energía. Ahora mismo hay en marcha proyectos de baterías que suman 480 megavatios (MW) y la C. Valenciana ha adelantado a regiones con mayor potencia renovable como Castilla y León.

Hasta hace unos meses era muy complicado obtener una autorización para una planta de almacenamiento, pero desde el apagón han cambiado las cosas. Este tipo de instalaciones, según explicó Lacruz, permiten reducir el riesgo de apagones por una caída de tensión eléctrica (como pasó en abril) porque "se conectan a la red en microsegundos".

Planta fotovoltaica de la compañía Audax Renovables. / Levante-EMV

Parque híbrido

Iberdrola va a invertir 180 millones de euros en el primer parque renovable híbrido de la Comunitat Valenciana. Casi sesenta millones son para la parte de almacenamiento. El proyecto, con placas fotovoltaicas en el Valle de Ayora y aerogeneradores en Albacete, permitirá aprovechar el viento por la noche para maximizar la producción de energía. La patronal valenciana de empresas de energías renovables Avaesen explica que el proyecto supone un hito y que se beneficiará de que en el límite de Valencia con Albacete sopla más viento por la noche que en otras zonas de España por el régimen de brisas del Mediterráneo.

Noticias relacionadas

Marcos J. Lacruz insistió en que, pese al avance, en el sector de las energías renovables en la Comunitat Valenciana todavía hay retraso en la tramitación de algunos expedientes. Por ello, reclamó el refuerzo del personal del departamento de la Generalitat encargado de tramitarlos.