Marta Iranzo, presidenta EVAP: "Estamos ante una falsa sensación de logro porque queda mucho por hacer"

Como presidenta de EVAP y empresaria tiene la mejor panorámica de la mujer en la empresa y alta dirección. ¿Cómo estamos?

Estamos en un momento clave por varias razones. Es cierto que hemos avanzado mucho en los últimos años en el posicionamiento de la mujer en el mundo de la empresa, pero eso se une a una falsa sensación de logro, porque realmente queda muchísimo por hacer. Tenemos que aprender a disfrutar de los logros obtenidos, pero seguir estando vigilantes. Ahora mismo el reto es cultural porque sí se ha avanzado en legislación y derechos.

¿Cultural en qué sentido?

En las decisiones del día a día, los sesgos, las etiquetas, los prejuicios que nos impiden alcanzar la igualdad real. En EVAP hemos empezado a trabajar con datos, no solo con percepciones. No había estadísticas ni informes sobre la situación de las mujeres empresarias y profesionales.

¿Qué han descubierto entre esos datos?

Lamentablemente, no nos sorprendieron los resultados. Sin embargo, uno de los datos que más nos llamó la atención y que hay que poner encima de la mesa es que para que una mujer lidere en una empresa en la Comunitat Valenciana tiene que emprender. En grandes corporaciones, el número de altas directivas y directoras generales es bajísimo.

¿Cómo influye la presencia de la mujer en un consejo de administración o la dirección de una empresa?

Hay mayor diversidad y flexibilidad en todo lo que es la corresponsabilidad dentro de una compañía. Entonces, se generan una serie de decisiones que hacen que esa igualdad deseada vaya bajando en todas las capas de la organización. La diversidad es enriquecedora. Y donde hay diversidad hay creatividad.

¿Qué barreras siguen existiendo?

Algo tan positivo como la flexibilidad laboral y el teletrabajo se están convirtiendo en nuevos obstáculos para el desarrollo profesional de la mujer. El 18 % de las mujeres que trabajan en jornada reducida lo hacen con motivo del cuidado. Ese porcentaje en los hombres no llega ni al 4 %. Si optamos por la reducción de jornada o teletrabajo para tener una mayor conciliación, dejamos de estar en los sitios donde se toman las decisiones en las empresas. Esa flexibilidad está fenomenal... si hubiera corresponsabilidad.

¿Qué medidas se pueden poner en práctica para que esto ocurra en la realidad?

Hay dos tipos de medidas: las del sistema, como la obligatoriedad del permiso por nacimiento de hijo; y las de las empresas, que deben asumir que necesitan también, en el ámbito corporativo, tomar decisiones al respecto. Tienen que crear un entorno, incluso con medidas propias, que mejoren lo que institucionalmente nos marcan.

Marta Iranzo reclama "corresponsabilidad" para alcalzar "la igualdad real". / Fernando Bustamante

¿La maternidad penaliza?

La maternidad, no; la falta de corresponsabilidad, sí. Hay otras bajas mucho más largas que la de maternidad. Si las responsabilidades son compartidas, no solamente son más llevaderas, sino que podremos trabajar en igualdad de condiciones.

En tiempos de IA, ¿cree que la igualdad puede mejorar de algún modo o va a repetir patrones?

Es una cuestión interesante. La inteligencia artificial bebe de datos existentes y las mujeres no hemos sido muy visibles a lo largo de la historia y no hay muchos datos sobre nosotras. Por lo tanto, se pueden volver a repetir determinados estereotipos. Para que sepas un dato: solo el 17 % de las entradas de Wikipedia son relativas a mujeres.

¿Las cuotas de igualdad son necesarias?

Lo ideal sería que no hicieran falta, pero creo que son necesarias. Sin embargo, creo que no se han explicado bien. Las cuotas no son lo contrario a la meritocracia. Meritocracia sí, por supuesto, pero si partimos desde la igualdad. El sistema de cuotas es importante porque hay que forzar un poco la máquina. Las cuotas están para que desaparezcan y, por favor, lo antes posible. No accedes a un puesto por ser mujer, porque además el esfuerzo que tiene que hacer para llegar es mayor.

¿Qué es lo que más valoran las asociadas de EVAP?

Hay necesidades concretas de cada segmento, pero si tuviera que decir una sola cosa, creo que la red, es el mayor valor que aportamos. EVAP tiene un posicionamiento institucional, podríamos considerarnos como un lobby. Es necesario tener red, porque en el ámbito empresarial, los contactos los son todo. Tener cerca a personas que te pueden ayudar a crecer es fundamental. Las personas de las que te rodeas pueden marcar tu carrera. Nosotras tenemos muchas cosas en común y muchos retos que compartir.

¿Qué retos tiene EVAP sobre la mesa?

No paramos. Tenemos líneas estratégicas en áreas como inteligencia artificial y las vocaciones steam; atraer y crecer con altas directivas de grandes corporaciones, y la gente joven. Otro aspecto clave es la figura del hombre, que en EVAP llamamos friends. Nosotras creemos que la igualdad la alcanzaremos juntos. Esto no es ‘nosotras contra vosotros’, esto es que juntos conseguiremos una mejor sociedad y todos ganamos con la igualdad, no solamente la mujer. Creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo con que el concepto del feminismo y su valor se ha manipulado políticamente, se ha utilizado de forma interesada. El feminismo no es de nadie, es de la sociedad.

¿Qué consejo le daría a una profesional que quiera entrar en la alta dirección?

Que cuando sienta miedo por algo que piense que detrás de eso hay algo maravilloso. Hay que ser valiente a la hora de desarrollar tu carrera profesional hacia donde la quieras llevar.