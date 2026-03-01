Nidus: o cómo construir viviendas con inteligencia artificial

Parece que ya nada -o casi- se mueve si no está tocado por la Inteligencia Artificial (IA), que ha penetrado en todos los ámbitos de la sociedad y la economía, y eso que apenas lleva un suspiro entre nosotros. También está presente ya en el sector inmobiliario, tanto en la construcción de viviendas como en la toma de decisiones de los fondos de inversión. La valenciana Ana Lozano es una pionera en esa simbiosis.

La definición que hace de sí misma explica muchas cosas. "Soy arquitecta y tengo formación financiera. Trabajé en un despacho de arquitectura y luego en una consultora estratégica de asesoramiento a inversores inmobiliarios, sobre todo fondos". Esos fueron los 25 primeros años de su trayectoria profesional. En 2023 decide dar un paso adelante y convertirse en empresaria. "Fue la respuesta al apetito de mercado que venía detectando desde dos años antes", afirma, antes de precisar que lo que había observado "era la necesidad de utilizar tecnología propia de la inteligencia artificial para automatizar proyectos arquitectónicos y para la toma de decisiones en inversiones inmobiliarias".

Procesos

"Lo que vimos es que los procesos en ambos campos eran antiguos, poco fiables y con un elevado riesgo a la equivocación", añade. Y se puso manos a la obra, es decir a desarrollar IA y aplicarla a los dos ámbitos mencionados. De uno de los dos campos lo que destaca es cómo la inteligencia artificial está consiguiendo acelerar los trámites. Y es que la resolución en procesos de inversión se puede demorar entre dos semanas y dos meses y ahora ese período se reduce a dos días. Es similar a lo que sucede en el sistema financiero con las hipotecas. La IA cruza todo tipo de datos del cliente y simula escenarios, con lo que supuestamente se reduce el número de fallos humanos y se obtiene la decisión en muy poco tiempo. Otra cosa es que con los resultados del algoritmo el margen de negociación del cliente se estrecha de forman considerable.

En el ámbito de la construcción su incidencia es notable, porque "permite llegar a cientos de soluciones correctas" en el diseño de un edificio "y no como antes, que el arquitecto llegaba a una sola solución, aunque también fuera correcta". Por tanto, hay más opciones de resolver un problema de diseño o ingeniería. Un ejemplo de ello, según Lozano, es que la IA puede analizar las formas en que en una parcela se puede aprovechar mejor el espacio para construir en su ámbito más viviendas. Ofrece una "mayor rentabilidad".

Equipo

Antes de la constitución formal de la empresa, Lozano ya se había rodeado de un equipo para desarrollar tecnología que hiciera realidad el proyecto. Esta emprendedora, no obstante, es la ideóloga del mismo, la que aporta los contactos y, lo que es clave, el capital. Ahora mismo, el grupo humano de Nidus está conformado por cuatro personas, sin incluir a la propietaria, quien recuerda que, recién creada, la firma fue seleccionada por Lanzadera, la aceleradora de empresas del dueño de Mercadona, Juan Roig.

Ventas

En el poco tiempo de andadura que lleva la compañía, lo cierto es que los números son positivos. En 2025 logró una facturación de 650.000 euros, que le dejaron unos beneficios próximos a los 200.000. La previsión para el año que viene es alcanzar unas ventas de un millón de euros. También se propone realizar nuevas contrataciones en desarrollo de producto. Y en estos momentos, con clientes como Aedas Home o Metrovacesa en su cartera, tiene "conversaciones muy avanzadas" para expandirse a Francia, Portugal o algún país de Latinoamérica.