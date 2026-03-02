Aznar hablará sobre el 'desorden mundial' en Forinvest

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, intervendrá en la primera jornada de la feria de los servicios financieros Forinvest, que se celebra en Valencia entre el 11 y el 12 de marzo. Aznar impartirá la ponencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial'. Una buena ocasión para conocer la opinión sobre la crisis actual por parte de un político que apoyó con mentiras la invasión de Irak en 2003.

En los diferentes foros de Forinvest participarán otros personajes conocidos como el exCEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, el cocinero gerundense Joan Roca o el CEO del Aspar Team, Jorge Martínez 'Aspar'