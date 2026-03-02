Libertas 7 logra un resultado de 4,5 millones en 2025, 63 % más, por entrega de viviendas

Libertas 7 obtuvo un resultado neto de 4,5 millones de euros en 2025, un 62,8 % más que el año anterior en un ejercicio apoyado en la entrega de dos promociones inmobiliarias, una mejora operativa del área turística (hoteles) y la gestión de la cartera de inversiones. El ebitda (resultado operativo) ajustado de la cotizada se situó en 8,3 millones, un 77 % más, y la cifra de negocio alcanzó los 21,3 millones, un 173 % superior a 2024, según ha informado la compañía en un comunicado.

La deuda financiera neta sobre activo alcanzó el 21,5 %, cumpliendo el compromiso estratégico de crecimiento rentable, pero con una posición de solvencia y liquidez controladas, indica la fuente. La consejera delegada de Libertas 7, Agnés Noguera, ha afirmado que es un ejercicio de ejecución y consolidación en el que el grupo "ha reforzado su perfil patrimonial y de solvencia, avanzando con rigor en la implantación del Plan Estratégico y generando visibilidad de crecimiento para los próximos ejercicios".

Actividad inmobiliaria

En el área inmobiliaria de la empresa de la familia Noguera (Ficsa), entregó dos promociones en Valencia de 53 viviendas por importe de 14,6 millones de euros. Mantiene una cartera de contratos y reservas de 39,5 millones y un stock pendiente de venta de 49,3 millones, y desarrolla 105 viviendas en Torrent. En cuanto a Sea You Hotels, este área consolida su recuperación y mejora de eficiencia tras la rehabilitación de Port Saplaya. La cifra de negocio alcanza 3,4 millones de euros, un 7,8 % más, pese a un inicio de ejercicio condicionado por la dana.

Noticias relacionadas

Inversiones

El área de inversiones cerró con una evolución positiva y la cartera total alcanza un valor de mercado de 69,5 millones de euros, con una rentabilidad total del 15,6 %. El ejercicio 2025 se cerró con una revalorización bursátil del 63 % hasta alcanzar una capitalización bursátil de 65,7 millones, y la liquidez ha multiplicado por 11 veces el volumen medio diario negociado.