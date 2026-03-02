La carrera de las telecos por combatir en España situaciones críticas con IA y drones de última generación

Garantizar las comunicaciones se convierte en un elemento clave en situaciones de emergencia. De catástrofes naturales a misiones militares, del control de infraestructuras críticas a la prevención de incendios, contar con tecnologías de última generación sobre el terreno que permita restablecer las comunicaciones y blindarlas en todo momento resulta imprescindible. Las grandes telecos se han lanzado a una carrera para armar unos servicios ‘top’ combinando varias tecnologías (drones, 5G, inteligencia artificial…) para atender esta necesidad crucial en España. Y el Mobile World Congress (MWC), la gran cita de la industria de las comunicaciones que se celebra esta semana en Barcelona, se ha convertido en un gran escaparate de estos avances.

Telefónica ha desarrollado una red evolucionada de emergencias, seguridad y defensa tanto para usos civiles como militares que permite desplegar un completo dispositivo de emergencias para actuar ante situaciones críticas. El objetivo de esta solución es dar niveles de cobertura, ancho de banda, baja latencia y múltiples conexiones que son necesarios para restablecer las comunicaciones, coordinar los diversos efectivos y facilitar las labores médicas. Todo en menos de una hora desde que los equipos pueden acceder al epicentro de la catástrofe.

La ‘Mission-Critical Dome’ de Telefónica permite desplegar un nodo de hiperconectividad para restablecer las comunicaciones compuesto entre otras tecnologías, por una burbuja tática 5G basada en una red privada virtual y que puede desplegarse por tierra, mar y aire. Y una vez está funcionando el 5G la solución integral de la compañía habilita la instalación de un puesto de mando y control con herramientas de IA y de gestión de la información; un sistema ‘bakchauling’ para enlazar diferentes nodos y burbujas tácticas entre sí, y estos con la red pública; diversas tecnologías para exprimir y optimizar el uso de conectividad, computación, de las redes…; drones y otros dispositivos robóticos como cuadrúpedos, bípedos y vehículos de guiados automáticos; o sistemas de telemedicina.

Asistencia médica en plena Champions

En paralelo, Telefónica también ha llevado al MWC una demostración de su nuevo ecosistema de tecnologías y servicios digitales ‘Titan Connect’, que se vuelca en garantizar la continuidad de la conectividad de Administraciones, servicios sanitarios y empresas críticas en todo momento, tras las experiencias del gran apagón eléctrico del año pasado o la dana. Telefónica enseña en el Mobile World Congress un caso práctico de ‘Titan Connect’ con una recreación de servicios que garantizan la conectividad plena en un estadio de fútbol en un partido de Champions League, mientras se controla el recinto mediante un dron y sistemas de análisis avanzado de imágenes, pero en el que además es necesario hacer una intervención médica urgente en remoto en el momento del lanzamiento de un penalti que se transforma en gol.

Cuando el análisis inteligente de la red localiza la caída brusca de una persona avisa a los supervisores del estadio para que puedan interrumpir el partido, activar un dron para que transporte un desfibrilador al lugar del incidente y enviar las coordenadas al paramédico. Además, las comunicaciones de Telefónica responden gracias a la integración de un conjunto de tecnologías y capacidades que facilitan que se redimensione la red para no interrumpir el flujo de datos y voz entre el público, a la vez que se atiende mediante una conectividad priorizada la urgencia sanitaria, acompañando al enfermo desde el momento en que se siente indispuesto hasta que una ambulancia conectada lo traslada al hospital.

Un guardián de los bosques desde el cielo

MasOrange ha desarrollado una nueva solución para la prevención de incendios forestales, que combina drones autónomos, inteligencia artificial y 5G 'stand alone'. El sistema “Forest Smart Guardian” pretende todo el ciclo de vida de un incendio forestal: prevención, detección, actuación y recuperación. Un nuevo servicio que utiliza la inteligencia artificial y la realidad aumentada para procesar y analizar datos procedentes de múltiples fuentes: sensores terrestres, imágenes aéreas en 4K capturadas por drones autónomos, datos meteorológicos y diversas cartografías.

Las tecnologías empleadas conforman un ecosistema completo e integrado mediante la segmentación de red 5G para garantizar la conectividad crítica y en tiempo real; con drones autónomos para la vigilancia aérea; con una burbuja táctica para asegurar la cobertura de red en zonas de difícil acceso o en caso de caída de antenas y que se puede montar con una maleta que actúa como célula de red autónoma; con gemelos digitales para la modelización predictiva para simular la evolución del incendio; y con realidad aumentada para un conocimiento preciso del entorno y la planificación de actuaciones concretas.

Vodafone España está desarrollando un sistema mediante el uso de drones y de tecnología de haces de luz que permite hacer reparaciones de redes y restablecer las conexiones móviles en caso de interrupción de los servicios de fibra óptica durante desastres naturales u otras circunstancias. En paralelo, la compañía también es el proveedor de la Unidad Militar de Emergencias (UME), especializada en las actuaciones en situaciones críticas, para disponer de su propia red de telecomunicaciones 5G privada y poder desplegarla sobre el terreno en caso de situaciones críticas.

El objetivo es ofrecer una alta capacidad para la transmisión de imágenes, vídeo y datos durante las operaciones de la UME en todo el territorio nacional, mediante la puesta en funcionamiento de un nodo de comunicación que se transportará en un vehículo militar para llegar directamente a las zonas de actuación y mediante el uso de un dron cautivo (conectado por cable al vehículo nodo), que amplía la zona de cobertura y garantiza la conectividad en zonas donde el terreno esté lleno de obstáculos.