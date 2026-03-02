Los aranceles de Trump desvían buques de China a Europa que benefician a Valenciaport

“Las tensiones geopolíticas tras la irrupción de Donald Trump están transformando las grandes rutas marítimas mundiales, por lo que el comercio mundial, la logística y el transporte tienen un reto significativo”. Así lo asegura el director de la Cátedra de Valenciaport de Economía Portuaria y director del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València (UV), Vicente Pallardó. Asimismo, indica que “se observa una desviación de las exportaciones chinas hacia países de Europa occidental y Latinoamérica ; mientras que otros territorios que antes tenían menor relevancia también están ganando peso en el comercio internacional marítimo".

Los expertos en economía y logística internacional que han participado en la jornada `'Las cadenas de suministro y los puertos frente al nuevo escenario global: mercados emergentes', celebrada recientemente en el Edificio del Reloj, del puerto de Valencia y organizada la Cátedra Valenciaport de Economía Portuaria de la Universitat de València, han puesto de manifiesto las consecuencias que está teniendo el nuevo orden global en las cadenas de suministro y en el ámbito portuario. Este encuentro se produce en pleno desarrollo de alianzas entre navieras , que están reconfigurando y reforzando su presencia en los puertos del Mediterráneo -incluido el recinto del Grao- de cara 2026, consolidando una tendencia hacia redes más grandes y una mayor concentración del mercado.

Entre estas alianzas destaca la llamada 'Ocean Alliance' (CMA CGM, COSCO, Evergreen, OOCL), que mantiene una posición fuerte en el Mediterráneo, anunciando para 2026 la continuación de su red con múltiples servicios Asia-Mediterráneo, utilizando tanto el Cabo de Buena Esperanza como el Canal de Suez, garantizando escalas en puertos clave como los puertos de València y Barcelona.

Conflicto Estados Unidos-Irán

Pallardó también sostiene que, de mantenerse el conflicto entre Estados Unidos y Europa por la política arancelaria de Trump, afectará de lleno a los tráficos de los puertos. En este sentido, apunta que hasta ahora Valenciaport no se ha visto afectado por esta situación, incluso ha mantenido o mejorado sus tráficos, pero ha advertido de que el problema puede venir, "en caso de mantenerse el conflicto, por un incremento del precio del petróleo".

Noticias relacionadas

Terminal de contenedores del puerto de València, en una imagen de archivo. / J.M.LÓPEZ

Mientras tanto, el responsable de Análisis Económico del BBVA Research y catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Rafael Domenech, que también ha participado en la jornada, apunta la necesidad de “construir más Europa” frente a la situación actual de crisis mundial. En su opinión, “Europa crece con las crisis, como se ha visto en situaciones como la guerra de Ucrania, pero todo eso lo tenemos que ver como una segunda mejor opción”. Y considera que la opción óptima es ejercer “un poder blando de un mercado y de una referencia social y política a nivel mundial en un mundo basado en el respeto de las reglas”. Domenéch anticipa un final del conflicto de Ucrania que podría incorporar la cesión de territorio a Rusia y una Ucrania dentro de la UE, pero fuera de la OTAN. Y resalta la importancia que tendrá en un futuro crear un euro digital frente a un dólar que nunca ha renunciado a convertirse en la moneda del comercio mundial.