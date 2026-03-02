Distrito portuario, la actualidad del sector
Los aranceles de Trump desvían buques de China a Europa que benefician a Valenciaport
Expertos en logística internacional apuntan a un mayor protagonismo de las rutas europeas y latinoamericanas debido a las tensiones geopolíticas en EE UU y la reorganización en los planes de las grandes navieras
“Las tensiones geopolíticas tras la irrupción de Donald Trump están transformando las grandes rutas marítimas mundiales, por lo que el comercio mundial, la logística y el transporte tienen un reto significativo”. Así lo asegura el director de la Cátedra de Valenciaport de Economía Portuaria y director del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València (UV), Vicente Pallardó. Asimismo, indica que “se observa una desviación de las exportaciones chinas hacia países de Europa occidental y Latinoamérica ; mientras que otros territorios que antes tenían menor relevancia también están ganando peso en el comercio internacional marítimo".
Los expertos en economía y logística internacional que han participado en la jornada `'Las cadenas de suministro y los puertos frente al nuevo escenario global: mercados emergentes', celebrada recientemente en el Edificio del Reloj, del puerto de Valencia y organizada la Cátedra Valenciaport de Economía Portuaria de la Universitat de València, han puesto de manifiesto las consecuencias que está teniendo el nuevo orden global en las cadenas de suministro y en el ámbito portuario. Este encuentro se produce en pleno desarrollo de alianzas entre navieras , que están reconfigurando y reforzando su presencia en los puertos del Mediterráneo -incluido el recinto del Grao- de cara 2026, consolidando una tendencia hacia redes más grandes y una mayor concentración del mercado.
Entre estas alianzas destaca la llamada 'Ocean Alliance' (CMA CGM, COSCO, Evergreen, OOCL), que mantiene una posición fuerte en el Mediterráneo, anunciando para 2026 la continuación de su red con múltiples servicios Asia-Mediterráneo, utilizando tanto el Cabo de Buena Esperanza como el Canal de Suez, garantizando escalas en puertos clave como los puertos de València y Barcelona.
Conflicto Estados Unidos-Irán
Pallardó también sostiene que, de mantenerse el conflicto entre Estados Unidos y Europa por la política arancelaria de Trump, afectará de lleno a los tráficos de los puertos. En este sentido, apunta que hasta ahora Valenciaport no se ha visto afectado por esta situación, incluso ha mantenido o mejorado sus tráficos, pero ha advertido de que el problema puede venir, "en caso de mantenerse el conflicto, por un incremento del precio del petróleo".
Mientras tanto, el responsable de Análisis Económico del BBVA Research y catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Rafael Domenech, que también ha participado en la jornada, apunta la necesidad de “construir más Europa” frente a la situación actual de crisis mundial. En su opinión, “Europa crece con las crisis, como se ha visto en situaciones como la guerra de Ucrania, pero todo eso lo tenemos que ver como una segunda mejor opción”. Y considera que la opción óptima es ejercer “un poder blando de un mercado y de una referencia social y política a nivel mundial en un mundo basado en el respeto de las reglas”. Domenéch anticipa un final del conflicto de Ucrania que podría incorporar la cesión de territorio a Rusia y una Ucrania dentro de la UE, pero fuera de la OTAN. Y resalta la importancia que tendrá en un futuro crear un euro digital frente a un dólar que nunca ha renunciado a convertirse en la moneda del comercio mundial.
Ya navegan los portacontenedores eléctricos
China ha iniciado las pruebas de mar del Ning Yuan Dian Kun, un portacontenedores de 780 TEU (unidad de veinte pies o 6,1 metros de longitud) de capacidad propulsado íntegramente por baterías eléctricas y que las autoridades chinas han presentado como el mayor de este tipo construido hasta la fecha. El buque, construido por el astillero Jiangxi Jiangxin Shipbuilding, fue botado en septiembre de 2025 y, tras completar su armamento y las pruebas en muelle, salió del astillero el 1 de febrero. El nuevo buque cuenta con un sistema de suministro de energía que cuenta con diez baterías dentro de contenedores con una capacidad total de hasta 19.000 kWh, que alimentan dos motores de imanes permanentes de 875 kW cada uno. Las baterías pueden recargarse mediante conexiones eléctricas de alta tensión desde tierra o sustituirse rápidamente por módulos ya cargados. Como apoyo, el buque también está equipado con paneles fotovoltaicos para la producción de energía adicional. Según el astillero, el Ning Yuan Dian Kun representa, “una síntesis de tecnologías verdes y soluciones inteligentes aplicadas a la construcción naval y se considera un paso clave en la evolución del transporte marítimo de corta distancia”. Una vez entregada, la unidad entrará en servicio para Ningbo Ocean Shipping, operando conexiones feeder con el puerto de Ningbo-Zhoushan. El buque es el primero de al menos dos portacontenedores eléctricos con baterías previstos para esta línea.
