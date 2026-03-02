Volkswagen ya tiene comprometida toda la producción de baterías de la primera fase de la gigafactoría de celdas de Sagunt, según ha podido confirmar este periódico. Las baterías producidas en Valencia se van a destinar inicialmente a cinco modelos de vehículos eléctricos fabricados en España y Portugal, y el grupo ya tiene otros en proyecto. La noticia surge en un momento en el que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha avisado de que la Unión Europea, a día de hoy, "no es capaz de entregar la cantidad de baterías" para los eléctricos que se están vendiendo en el continente.

El 20 % de los coches que se comercializan en el continente son eléctricos, lo que supone alrededor de 2,5 millones. La cadena de suministro europea todavía no está preparada para hacer frente a la demanda y los fabricantes se han visto obligados a importar las baterías de China. El propio grupo Volkswagen, que es el que tiene más avanzada su electrificación, recurre a baterías producidas en el gigante asiático.

Volkswagen es el líder de ventas de coches eléctricos en Europa y estrenó el 17 de diciembre su primera gigafactoría de producción de baterías, que está situada en la ciudad alemana de Salzgitter (cerca del cuartel general de la compañía en Wolfsburgo). La planta es gemela a la que Volkswagen construye en Sagunt y que comenzará con la producción el 28 de septiembre del año que viene. El grupo alemán tenía intención inicialmente de contar con seis gigafactorías de baterías en el continente, pero dio un volantazo a la estrategia para centrarse en la de Salzgitter y la de Sagunt (que tiene terreno reservado para crecer sobre el proyecto original).

Demanda

Volkswagen espera que PowerCo, su filial de celdas, cubra inicialmente alrededor del 50 % de la demanda de celdas unificadas dentro del grupo, mientras que la otra mitad será suministrada por proveedores externos. La arquitectura de celdas estandarizadas diseñadas por la multinacional alemana permite su uso mundial en todas las marcas y regiones y ofrece economías de escala, ventajas de coste y flexibilidad tecnológica: desde la química de Litio-Fosfato-Hierro (LFP) hasta la de Níquel-Manganeso-Cobalto (NMC) y estado sólido, todas las tecnologías para celdas de batería relevantes actualmente son posibles en la celda unificada de PowerCo. Las celdas unificadas de Sagunt serán de Litio-Fosfato-Hierro, pero está preparada para producir de NMC y otras tecnologías.

La producción de la celda unificada de PowerCo se irá incrementando gradualmente en el próximo año. En un primer paso, se ha construido una planta con capacidad de producción anual de hasta 20 GWh en Salzgitter, que puede ampliarse hasta 40 GWh si es necesario. Salzgitter se convertirá, por tanto, en la planta modelo para las siguientes gigafactorías que lanzará PowerCo en Valencia y St. Thomas (Canadá), todas basadas en el concepto estándar de fábrica de PowerCo. La experiencia adquirida en Salzgitter se transferirá por lo tanto a Valencia y St. Thomas. De hecho, el intercambio de conocimientos y personal ya ha comenzado.

Primera fase

La primera fase de la gigafactoría tendrá una capacidad de producción anual de hasta 20 GWh (en septiembre la planta arrancará con 10 GWh) a la que se sumarán otros 20 GWh en una segunda fase, que en principio debe estar operativa en el año 2028, aunque los planes pueden cambiar en función de la demanda. La inversión de las dos primeras fases está comprometida, ronda los 3.000 millones y conllevará la creación de 3.000 puestos de trabajo directos. De forma paralela, la empresa ha diseñado el proyecto para levantar una tercera fase con lo que la producción se elevaría hasta los 60 GWh.

La primera generación de baterías de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt va a ofrecer una autonomía de 450 kilómetros (cercana a la de los Tesla Model 3) y un tiempo de recarga de menos de 25 minutos. Los primeros modelos que van a equipar las celdas valencianas son los vehículos eléctricos ID.Polo (hasta ahora denominado ID.2), Cupra Raval, Skoda Epiq e ID. Cross Concept. El ID.Polo y el Cupra Raval se van a producir en la planta de Seat en Martorell (Barcelona) y el Skoda Epiq y el ID.Cross (que es la versión SUV del ID.Polo) en la planta de VW en Landaben (Navarra).

Además, el coche eléctrico más barato de Volkswagen llevará baterías producidas por PowerCo en Sagunt. El grupo germano ha elegido su planta portuguesa de Palmela (situada junto a Setúbal) para fabricar a partir de 2027 su nuevo modelo ID.1, un automóvil con un precio de 20.000 euros.

Más modelos

La compañía, según avanzó La Tribuna de la Automoción, está analizando la posibilidad de lanzar sendos hermanos del Cupra Raval para las marcas Audi y Skoda que se ensamblarían en Martorell. Si salen adelante esos modelos, equiparían celdas valencianas.

Noticias relacionadas

La gigafactoría se está construyendo en una parcela de 1.293.842 metros cuadrados y el área de actividad ocupará una extensión equivalente a 260 campos de fútbol.