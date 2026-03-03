¿Cancelarán mi vuelo a Asia?: La guerra en Oriente Próximo pone en jaque los viajes de valencianos con escala en Doha

"Incertidumbre" e "inquietud" son algunos de los sentimientos que comparten tanto turistas como agentes de viajes valencianos ante el impacto de la crisis en Irán y el cierre de amplias zonas del espacio aéreo de Oriente Medio, tras los ataques de EE UU e Israel. La anulación de rutas, la dificultad para reubicar vuelos y la falta de información sobre la reapertura de corredores aéreos ha provocado ya cancelaciones de vuelos y preocupación entre los pasajeros de todo el mundo, tanto los que se encuentran ya en países afectados como aquellos que tenían un viaje previsto hacia el continente asiático.

Desde la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav) han enviado una circular para informar a sus asociados sobre la situación. Por el momento, dicen, "no tenemos más información". Miguel Jiménez, presidente de Aevav, recuerda que con "el espacio aéreo cerrado, la alternativa por la zona es imposible. El único que queda abierto y con ciertas garantías es Egipto, prácticamente". A los valencianos que no tengan posibilidad de salir de los países con espacios aéreos cerrados tras el ataque recomienda, entre otras actuaciones, "ponerse en contacto con la embajada".

Jiménez explica que "de momento" no han tenido reclamaciones o dudas de clientes que vayan a viajar próximamente hacia Asia, aunque no descarta recibirlas en las próximas horas. Aconseja al cliente que "lo más sensato" es ponerse en contacto primero con la compañía aérea para "ver qué alternativas ofrece, como cambio de fechas o gestionar opciones de bonos, porque cancelar es complicado".

La sensación, dice, es de "inquietud" e "incertidumbre". En esta línea se explica también el secretario de la entidad, Rafael Alcaina, quien señala que es "importante" contratar un seguro ante este tipo de situaciones "porque ayuda a gestionar las incidencias de forma más rápida". Alcaina cree que es posible que se resientan en el futuro destinos turísticos que deban sobrevolar países en conflicto.

"Hay que rehacer las rutas europeas hacia Asia"

Por su parte, Eva Blasco, presidenta de la World Travel Agents Associations Alliance, considera ante la situación actual -con la práctica totalidad del espacio aéreo de la zona cerrado más las restricciones por el conflicto entre Ucrania y Rusia- que "hay que rehacer las rutas europeas hacia Asia". "Hay una sensación de incertidumbre total", por lo que Blasco hace un llamamiento "a la solidaridad" de los proveedores para que las reclamaciones y posibles cancelaciones de viajes no repercutan en las agencias.

Paula Fernández es una de las valencianas que ve peligrar su próximo viaje a Vietnam, que debía salir del aeropuerto de Valencia el próximo día 11. Su itinerario hacía escala primero en Ámsterdam y después en Doha -hoy con su espacio aéreo cerrado- para aterrizar, finalmente, en el aeropuerto de Ho Chi Mihn. "Es un viaje que llevo preparando mucho tiempo, los vuelos los compré en verano, estoy preocupada y frustrada", dice ante la duda de si podrá hacer el viaje que había planeado con un grupo de amigos.

No obstante, Paula, que entre vuelos y seguro, ha pagado algo más de 1.000 euros, mantiene la esperanza de mantener el viaje, que hará con Qatar Airways y que contrató sin intermediarios, directamente con la aerolínea catarí. Por el momento, dice, no ha recibido ninguna información por parte de la compañía aérea.

Efectos en la exportación valenciana

Además del sector turístico, la incertidumbre también se ha trasladado al sector empresarial. "La empresa valenciana se enfrenta a un escenario internacional con una dosis de incertidumbre al alza, lo que, sin duda, va a afectar a las decisiones de negocio a medio plazo en los mercados exteriores, tanto desde el punto de vista de la exportación como desde el punto de vista de la cadena de suministro", explican desde Cámara de Comercio de Valencia. Al respecto, subrayan que "la seguridad se va a priorizar aún mas frente a la eficiencia y la rentabilidad".

Desde la entidad cameral añaden que, en cuanto a logística en las operaciones con Oriente Medio y Asia, habrá "mayores costes, tiempos de tránsito al alza y nuevas rutas alternativas".

Cámara Valencia señala que este nuevo conflicto armado repercutirá en que "la apreciación del dólar como moneda refugio, aunque moderada, abaratará las exportaciones valencianas en los mercados denominados en dólar". Asimismo, relatan, "el aumento de los precios del petróleo y gas (además de los logísticos) se trasladarán a corto y medio plazo a un aumento de los costes de producción de la empresa. Si bien es un impacto a nivel mundial, la gestión de estos por cada empresa determinará su margen y su competitividad en el mercado. Por tanto, la empresa debe aprender a tomar decisiones desde una mentalidad de anticipación y fortalecer las tomas de decisiones, para que sean más ágiles, que integren escenarios diversos y análisis geopolítico para mejorar la gestión de riesgos y aprovechar oportunidades".

Noticias relacionadas

El último informe de la Cámara de Comercio de Valencia revela que las empresas valencianas habían exportado productos por 6,3 millones de euros a Irán en 2025. En cuarto a importaciones, estas ascendieron a los 47,1 millones de euros. El comercio exterior valenciano con Oriente Medio ha alcanzado en 2025 unas exportaciones de 1.206,3 millones de euros y unas importaciones de 368,7 millones. Según los datos de la Dirección Territorial de Comercio exterior, esto implica un 3,2% del total de las exportaciones y un 1% de las importaciones valencianas, ambas con incrementos interanuales del 3% y 7%, respectivamente.