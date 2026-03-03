La Comunitat Valenciana crea más de 11.000 empleos en febrero

El mercado laboral fue de nuevo beneficioso para la economía autonómica. Menos paro y más empleo creado. La Comunitat Valenciana elevó en 11.313 el número de afiliados a la Seguridad Social, con lo que la cifra de ciudadanos que tienen un empleo se situó en 2,24 millones. Fue uno de los territorios con mejor evolución dentro de un panorama nacional con un incremento de 97.004 personas.

La Comunitat Valenciana fue una de las grandes excepciones el pasado febrero y, frente a un aumento del paro en el conjunto de España, registró un descenso del desempleo. Fueron 1.102 personas menos apuntadas a este registro, un 0,38 % menos, con lo que la cifra global se situó en los 290.629. Por contra, los datos de ámbito nacional reflejan una subida en esta estadística de 3.584 parados, hasta los 2,44 millones, su nivel más bajo en febrero en los últimos 18 años, según los datos dados a conocer hoy por el Ministerio de Trabajo. El incremento del paro en ese mes de 2026 a nivel nacional es el más acusado en dicho período desde 2021, cuando aumentó en más de 44.400 personas. En 2025 y 2024, el desempleo descendió en febrero, en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente, mientras que en 2023 subió en 2.618 desempleados y en 2022 bajó en 11.394.

Autonomías

El descenso en la Comunitat Valenciana fue el tercero más acusado en dicho mes por autonomías, solo superado por los 2.629 de Andalucía y los 1.146 del País Vasco. Cataluña aumentó el desempleo en 2.039 y Madrid, en 3.694. Si se echa la mirada a la evolución interanual, la Comunitat aparece como la segunda con mejor evolución con 21.878 desempleados menos, únicamente por detrás de los 56.000 justos de Andalucía.

Las Fallas son un acicate para las contrataciones en febrero y marzo / EDUARDO RIPOLL

La reducción del paro en la autonomía se produce gracias a todos los sectores de actividad, excepto en el colectivo sin empleo anterior, donde se registra un incremento de 904 desempleados. Donde más cae es en los servicios, con 1.223, seguidos por la industria (484), la construcción (197) y la agricultura (102). La proximidad de las Fallas y las contrataciones que conllevan es un factor a tener en cuenta, si bien la mayor reducción se produce en Alicante (677), donde no hay fiestas mayores en marzo, frente a los 537 de Valencia. Por su parte, Castellón experimenta un incremento de 112.

De hecho, la Comunitat Valenciana registró en febrero un aumento de las contrataciones, que sumaron los 104.130. La subida respecto a enero fue de 1.833, frente al descenso de 44.559 en el conjunto de España, y de 1.980 en relación al mismo mes del año pasado, mientras que en el país se contabilizó un alza de 20.505.