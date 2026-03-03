La Comunitat Valenciana pierde empresas innovadoras y gasto

Si la innovación es esencial para mejorar la productividad y mantener el progreso de la economía, las noticias para la Comunitat Valenciana son poco alentadoras, porque cae el gasto en innovación y se reduce el número de empresas que destinan parte de sus ingresos a este menester. Esa es una de las principales conclusiones de la 'Enquesta sobre innovació en les empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2024' que acaba de publicar el Institut Valencià d'Estadística (IVE).

Este departamento de la Generalitat constata que, al finalizar el citado año, el número de mercantiles con sede en la Comunitat con gasto en innovación en la autonomía se había situado en las 2.544, que representaban el 10,48 % de las 24.275 que había en aquel entonces en el conjunto de España. No obstante, la encuesta de 2022, que es la anterior de las que dispone el IVE, revela que la Comunitat Valenciana tenía en ese ejercicio 2.720 firmas innovadoras. Por tanto, se ha producido un descenso del 6,5 %.

La caída es más acusada si se analiza el gasto en innovación de la autonomía. Y es que los 1.930 millones de euros de 2022 bajaron a 1.763 dos años más tarde, lo que implica una disminución del 8,7%. En este caso, la participación valenciana en el conjunto de España es inferior, ya que baja al 7,49 %, aunque lo más significativo es que hace cuatro años dicho porcentaje estaba en el 9,35 %. Y es que no solo el gasto en la Comunitat ha descendido, es que en el conjunto de España ha crecido considerablemente en dicho período, al pasar de 20.643 a 23.554 millones de euros.

Gasto

El IVE detalla que, del gasto en innovación de 2024, el 41,46 % corresponde a I+D interna y el 2,84 % a la adquisición de I+D externa. El 55,69 % restante son otros gastos de innovación entre los que se incluyen el coste laboral del personal interno, servicios, materiales y suministro, así como los gastos de capital.

La innovación es intrínseca al sector tecnológico / M.A.Montesinos

Otra de las cuestiones que analiza el departamento estadístico es la intensidad en la innovación, que mide el gasto en la misma en función de la cifra de negocios. La Comunitat Valenciana ocupa una posición intermedia, con un 0,82 %, lejos de las cinco autonomías que superan el 1 % y, por tanto, tienen una mayor capacidad innovadora, que son el País Vasco (casi un 2 %), Castilla y León, Cataluña, Navarra y Asturias. Por debajo del 1 pero mejor situadas aparecen también Madrid y Galicia.

Sectores

Bajando ya a los sectores de actividad, el IVE concluye que doce de los deiciséis analizados tienen un porcentaje significativo (mayor del 25 %) de empresas innovadoras. El que encabeza esta estadística es el de material de transporte, con un 58 % sobre el total, aunque en este caso solo son 43 firmas las que se dedican a esta materia. También es la que destina mayor parte de dinero a innovación, en concreto un 5,63% del total de sectores valencianos. La suma se acerca a los cien millones de euros.

Noticias relacionadas

La segunda posición corresponde a química y productos farmacéuticos, con el 57 % del total de su sector (143 firmas), mientras en gasto, con 90,7 millones, alcanza el 5,13 %. La tercera plaza la ocupa material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico con un 55,97 % y un 3,05 % en cada caso, si bien en gasto se ve superado por alimentación y bebidas, con un 4,39 %, aunque aquí solo un tercio de firmas son innovadoras. Estas tres actividades copaban las tres primeras plazas del escalafón en 2022, aunque de forma inversa en porcentaje de empresas innovadoras. En gasto, por su parte, la primera plaza era de química, la segunda de alimentación y la tercera de productos minerales no metálicos.