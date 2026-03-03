La Comunitat Valenciana refuerza en la ITB de Berlín su posicionamiento como 'Mediterráneo Seguro'

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, participa en la ITB Berlin, que celebra su 60ª edición en la capital alemana, con una intensa agenda de trabajo orientada a consolidar mercados estratégicos, abrir nuevas oportunidades de negocio y reforzar la imagen del destino como espacio seguro en el Mediterráneo, una circunstancia clave en un momento en que Oriente Próximo, ubicado en la zona este de dicho mas, se encuentra en plena guerra con Irán.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, encabeza la delegación valenciana en un certamen considerado el mayor escaparate turístico de Europa, donde se han programado encuentros con turoperadores internacionales, aerolíneas, plataformas de comercialización online y medios especializados, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Reuniones

En concreto, durante la primera jornada, Turisme Comunitat Valenciana mantiene reuniones con la aerolínea Condor, el operador chino CTrip, la plataforma internacional Travelzoo, la firma especializada en cicloturismo Landpartie, y los turoperadores alemanes Gebeco y Schauinsland-Reisen, entre otros. Estos encuentros tienen como objetivo reforzar la comercialización del destino y afianzar la presencia de la Comunitat Valenciana en mercados prioritarios.

Un stand en la feria ITB de Berlín hoy / Efe

José Manuel Camarero ha señalado que "las reuniones mantenidas confirman unas expectativas razonablemente positivas de cara a 2026" y ha destacado que, en el actual contexto internacional, "es fundamental trasladar un mensaje de confianza y estabilidad". En este sentido, ha subrayado que la Comunitat Valenciana acude a la ITB "poniendo en valor la seguridad, la calidad de los servicios y la solidez de nuestro modelo turístico, aspectos especialmente relevantes ante la preocupación que existe en algunos mercados por la situación geopolítica".

Turismo alemán

La Comunitat Valenciana lidera el crecimiento del turismo alemán en España, con un incremento del 5,1% en 2025, frente al 0,6% registrado en el conjunto del país. Para Camarero, estos datos "demuestran que estamos sabiendo interpretar los cambios en la demanda del mercado alemán y ofrecer un producto competitivo, diversificado y sostenible".

Actualmente, la Comunitat Valenciana ocupa la quinta posición entre las principales comunidades receptoras de turismo alemán con una cuota de mercado del 6,7%. En 2025, las pernoctaciones alcanzaron los 9,2 millones, un 4,7% más que el año anterior.

Además, se trata de un mercado que presenta un elevado potencial para la desestacionalización. Más del 33% de sus visitas a la Comunitat Valenciana se concentran en los meses de mayo, septiembre y octubre, frente al 29,2% de la media de mercados extranjeros.