Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial
Campeón de Europa y subcampeón del mundo, acumuló una larga trayectoria deportiva y recibió la Medalla de Plata de la Ciudad en 1982
Santi Vila
Vila-real despide a Pepe Meseguer, fallecido a los 59 años. Considerado un vila-realenc ilustre, fue campeón de Europa y subcampeón del mundo de patinaje, además de ser un hombre fuerte de Porcelanosa. Su muerte por enfermedad deja una profunda tristeza en la población.
En el plano deportivo, Meseguer reunió un palmarés amplio: una plata y 13 diplomas en campeonatos mundiales; siete títulos europeos —además de cinco platas, 10 bronces y 13 diplomas—; y 46 campeonatos en competiciones españolas. Además era un fiel aficionado al Villarreal CF, al que arropó hasta el final.
Su proyección internacional contribuyó también a situar a Vila-real en el mapa: por ello recibió la Medalla de Plata de la Ciudad en 1982, junto a muchos otros reconocimientos institucionales. Además, en 1992 fue portador de la antorcha olímpica a su paso por Vila-real. Fue un gran abanderado del patinaje en el municipio, que tenía su pista en la actual Ciudad Deportiva Pamesa, donde se encontraban los campos federativos.
El velatorio tendrá lugar en el tanatorio El Carmen a partir de las 16.00 horas de este martes y mañana miércoles desde las 10.00. La misa se celebrará este miércoles en la iglesia Arciprestal de Vila-real a las 16.00 horas. DEP.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones
- Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València