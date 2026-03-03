Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial

Vila-real despide a Pepe Meseguer, fallecido a los 59 años. Considerado un vila-realenc ilustre, fue campeón de Europa y subcampeón del mundo de patinaje, además de ser un hombre fuerte de Porcelanosa. Su muerte por enfermedad deja una profunda tristeza en la población.

En el plano deportivo, Meseguer reunió un palmarés amplio: una plata y 13 diplomas en campeonatos mundiales; siete títulos europeos —además de cinco platas, 10 bronces y 13 diplomas—; y 46 campeonatos en competiciones españolas. Además era un fiel aficionado al Villarreal CF, al que arropó hasta el final.

Su proyección internacional contribuyó también a situar a Vila-real en el mapa: por ello recibió la Medalla de Plata de la Ciudad en 1982, junto a muchos otros reconocimientos institucionales. Además, en 1992 fue portador de la antorcha olímpica a su paso por Vila-real. Fue un gran abanderado del patinaje en el municipio, que tenía su pista en la actual Ciudad Deportiva Pamesa, donde se encontraban los campos federativos.

Noticias relacionadas

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio El Carmen a partir de las 16.00 horas de este martes y mañana miércoles desde las 10.00. La misa se celebrará este miércoles en la iglesia Arciprestal de Vila-real a las 16.00 horas. DEP.