Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía

Los miembros de las dos últimas sagas fundadoras de Freixenet, la familia Ferrer y José Luis Bonet, han hecho efectiva la venta de sus acciones a Henkell, que se convierte así en el único propietario de la compañía. La empresa alemana entró en el capital de la bodega catalana en 2018, con una división al 50% de las acciones de Freixenet, que ha evolucionado hasta que este lunes Henkell Freixenet ha pasado a controlar la totalidad del fabricante de cava. El acuerdo prevé que Pedro Ferrer siga vinculado a la compañía con el cargo de Presidente de Honor de Freixenet S.A., un rango que compartirá con José Luis Bonet, de manera que ambos continuarán representando a Freixenet ante algunas instituciones.

En concreto, los Ferrer mantenían un 42% del capital, mientras que Bonet era propietario de un 7,25%. La entrada en la empresa de Henkell, filial de vinos espumosos, licores y vino del grupo alimentario Oetker y que ya contaba en su portfolio con las marcas Mionetto y Trocken, convirtió a la compañía germana en una potencia del sector, que ahora ha acabado de consolidar. Aunque en esta ocasión no han trascendido los detalles de la operación, ya que la firma insiste en que son confidenciales, sí se sabe que Henkell compró hace ocho años el 50,67% del capital de Freixenet a un precio de 220 millones de euros, lo que situaba el valor de la empresa en unos 440 millones. Desde entonces, y aunque las ventas han seguido a buen ritmo (el último dato disponible de facturación hablaba de 1.200 millones de euros en 2024), la empresa ha tenido que afrontar un expediente de regulación de empleo que supuso el año pasado el despido de 154 trabajadores.

Exterior de la sede central de Freixenet. / Freixenet

"Ambos hemos compartido una profunda comprensión de la tradición, la calidad y la continuidad. En los últimos ocho años, nuestra relación, basada en la confianza y la colaboración, ha evolucionado hasta convertirse en un equipo unificado con una visión compartida comprometida a desarrollar la marca Freixenet y la empresa hacia un futuro sostenible", ha subrayado Andreas Brokemper, director general de Henkell Freixenet. "Juntos, hemos fortalecido nuestra posición en el mercado internacional del segmento global de vinos espumosos, hemos abierto nuevas oportunidades para Freixenet. Valoramos enormemente la confianza que las familias Ferrer y Bonet han depositado en nosotros. Es un honor asumir Freixenet y toda la responsabilidad de desarrollar con éxito la empresa hacia el futuro", ha agregado, en un comunicado hecho público este martes por la compañía.

"La venta de nuestras acciones marca un momento emotivo para nosotros. Como dos empresas familiares que comparten los mismos valores, encontramos en Henkell Freixenet un socio de confianza que preservará nuestro legado mientras lleva la empresa hacia el futuro", ha indicado por su parte Ferrer. "Al mismo tiempo, estoy ilusionado por seguir desarrollando Ferrer Wines y por dar forma al siguiente capítulo de nuestro camino vinícola", ha añadido.

El también presidente de honor de Freixenet S.A., José Luis Bonet, que destacado que "la adquisición por parte de Henkell Freixenet no solo dará continuidad a Freixenet, una empresa reconocida por su tradición, sino que también ayudará a mantener su excelencia y acelerar su expansión como una gran marca internacional”.