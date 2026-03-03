El coste del gas se dispara y los analistas advierten que se puede triplicar el precio

El caos en el Golfo Pérsico provocado por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha disparado el coste del petróleo y sobre todo del gas natural. La industria azulejera y textil son muy sensibles a las subidas de precio del gas natural y están en alerta ante la evolución del conflicto. El precio del gas subió ayer cerca de un 40 % en el mercado de referencia europeo (el neerlandés TTF) y los analistas advierten de que el coste del combustible se puede triplicar si el conflicto se prolonga más de tres meses. Los hogares también notarán el subidón.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) subrayó ayer que las consecuencias inmediatas del ataque a Irán sobre la economía se están centrando en el aumento de los precios energéticos con incrementos en el petróleo y el gas. "Las ramas productivas más afectadas son las más intensivas en energías como el gas y el petróleo y sus derivados", apuntó la CEV.

Estrecho de Ormuz

La clave es el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, única salida del Golfo Pérsico hacia el mar Arábigo. El estrecho tiene una enorme relevancia estratégica ya que por sus aguas transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, además de grandes volúmenes de gas natural licuado, por lo que cualquier alteración en esta vía puede provocar un alza en los precios de la energía y fuertes impactos en la economía global.

La OPEP+ acordó el domingo un modesto aumento de la producción de 206.000 barriles diarios para abril, pero gran parte de ese combustible todavía debe salir del golfo Pérsico en buques cisterna. Irán bombea alrededor de 3,3 millones de barriles al día (el 3 % de la producción mundial).

Juan Antonio Martínez, analista de la consultora energética Grupo ASE, apuntó que la crisis tendrá de momento un escaso impacto en el coste de la electricidad por el aumento de la producción renovable, pero advirtió de que será muy importante en el caso del gas. "El precio del gas se puede duplicar o triplicar si se prolonga esta situación", señaló.

Horno cerámico en una planta azulejera de Castellón. / GERMAN CABALLERO

Competencia asiática

Qatar es el segundo productor mundial de gas natural licuado por detrás de Estados Unidos. Martínez precisó que "Qatar produce el 20 % del gas natural del mundo, que exporta a China, Corea y Japón. Al desaparecer ese suministro, los países asiáticos competirán con Europa por el combustible procedente de Estados Unidos y Australia". El coste del gas se disparó ayer tras el cierre de la planta de Qatar de Ras Laffan, atacada por drones iraníes.

Esta crisis coge a Europa con menos reservas de gas de lo habitual, lo que según los analistas complica la situación. "Las reservas de gas en Europa están muy tocadas con solo un 30 % cuando lo normal es que estuvieran en el 40 %. Venimos con un invierno en el que ha hecho mucho frío en el norte de Europa", destacó el analista de Grupo ASE.

El precio del gas natural en el mercado TFF inició el día a 30 euros el MWh y por la tarde ya estaba a 44 euros. "Si la situación se prolonga más de tres meses vamos a un precio del gas de 90 euros MWh. Es una situación complicada para las empresas que en los últimos dos años han tenido precios de entre 30 y 40 euros", indicó Juan Antonio Martínez.

Azulejera

Desde la patronal azulejera Ascer admitieron que aunque España cuenta con suministro diversificado, "el bloqueo de una parte relevante de la oferta global podría generar mayor competencia por el aprovisionamiento y previsiblemente un aumento del precio, tanto en petróleo como en gas. El mayor riesgo a corto plazo es, por tanto, la volatilidad de los precios energéticos y su efecto en los costes industriales. También el coste de los fletes puede verse afectado por un incremento de combustibles, cambio de rutas y seguros".

Noticias relacionadas

Textil

Pepe Serna, presidente de la patronal valenciana del textil (Ateval), mostró su preocupación por el incremento de precio del combustible, que es esencial para las empresas especializadas en los acabados ya que utilizan vapor de agua. "Cualquier conflicto en Oriente Medio tiene un impacto en el gas. Estamos preocupados y a la expectativa", afirmó.