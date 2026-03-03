Lanzadera, el 'hub' de 'startups' de Juan Roig, pisa el acelerador: "Queremos ser el puente entre talento internacional y ecosistema español"

Saben que Madrid y, sobre todo, Barcelona, llevan considerable ventaja, pero eso no mengua la ambición de Valencia, otro ecosistema ‘startup’ en liza. En este sentido, una de sus grandes armas es Lanzadera, la aceleradora de ‘startups’ de Juan Roig, fundador y dueño de Mercadona. Y la buena noticia es que Lanzadera tiene tanta ambición o más. “Nuestra obsesión estos últimos años es entender qué demanda el nuevo emprendedor”, resumirá la directora general de esta aceleradora, Marta Nogueras, en una entrevista con El Periódico. “Y tenemos que ver también como seguir creciendo desde Valencia pero con una vocación cada vez más global”, añadirá la misma directiva, antes de celebrar estar atendiendo a cada vez más ‘startups’ latinoamericanas. “Queremos ser puente y referencia para el talento internacional que busque una aceleradora en España”, agrega.

Nogueras visita Barcelona con motivo de la celebración del Mobile World Congress (MWC), feria tecnológica que le sirve de telón de fondo para resumir la trayectoria de Lanzadera. La montó Roig en 2013 con el fin de crear una red de apoyo para emprendedores como en su momento lo fue él y también de aumentar el número de empresarios que hay en España. La herramienta para lograrlo es un programa de aceleración de 6 meses (que puede alargarse otros 6) y disponer de espacio de oficinas luego.

En 13 años han acelerado 1.800 ‘startups’ (están aceptando a unas 300 nuevas cada año) y aproximadamente 400 han hecho de esas oficinas, su sede. Son estas instalaciones –Marina de Empresas– las que están en obras ahora mismo para ganar otro edifico de 7.500 metros cuadrados que servirá de nuevas oficinas para Lanzadera, pero también para Angels Capital, el fondo de inversión del mismo Juan Roig.

Marta Nogueras, directora general de Lanzadera, la aceleradora de 'startups' de Juan Roig / MANU MITRU / EPC

“La clave es el ‘networking’, así que tendremos que dar cada vez con mejores soluciones de ‘networking’, probablemente con un espacio físico que lo facilite”, elucubra Nogueras, que también se ocupa de la relación entre estas empresas emergentes y 40 grandes corporaciones que colaboran habitualmente con la aceleradora.

Barcelona, Madrid... y Latinoamérica

La otra pata de crecimiento será la conexión con otros ecosistemas. Para empezar, quieren estar más cerca de Madrid y Barcelona, aunque no se plantean abrir sedes en ninguna de las dos ciudades. "Es una duda que hemos tenido en algún momento, pero a día de hoy lo tenemos muy claro", zanja Nogueras.

Lo que sí quieren, de todas todas, es seguir explotando una proyección internacional que empiezan a percibir sin haber hecho apenas esfuerzo directo en ello: “Ya hemos acelerado a 30 ‘startups’ portuguesas, cada vez vienen más de Latinoamérica, y eso creemos que es un síntoma de que podemos ser un puente para ‘startups’ de fuera de España que nos tengan como aceleradora de referencia cuando busquen una”, precisa la directora general de Lanzadera.

“No somos muy conocidos por tener unicornios –admite Nogueras–, lo que sabemos hacer es que una empresa perdure en el tiempo, aporte valor y crezca, creando empleo y riqueza”, concluye, no sin citar algunos de estos casos de éxito: la empresa que aplica IA a la imagen médica Quibim, que cerró el año pasado de una ronda de 50 millones de euros; la 'startup' de organización de profesionales autónomos dedicados a la tecnología Shakers, que es una de las últimas ganadoras de South Summit, o la fabricante de ropa que ni se arruga ni se mancha Sepiia, premio nacional de innovación 2025.