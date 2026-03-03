MSC asegura que el conflicto en Oriente Medio es "muy alarmante" para sus 120 buques que operan en Valenciaport

La principal naviera que opera en el puerto de València advierte de la gravedad en el sector del transporte marítimo por el conflicto en Oriente Medio. El presidente de MSC España, Francisco Lorente, en declaraciones a la prensa, ha advertido que la escalada bélica rras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y la interrupción de tráficos marítimos por el Estrecho de Ormuz, es "muy alarmante", aunque todavía "controlable", y conllevará una subida de precios y "una repercusión importante que vamos a acusar en todos los bolsillos".

Así de contundente se ha expresado el dirigente del principal cliente de Valenciaport -que gestionará la nueva terminal norte de contenedores del recinto del Grao- durante el I Congreso Nacional del Sactor Portuario que se celebra estos días en València. Según el responsable de MSC, es "inevitable" que suban los precios. "Es algo inevitable, los barcos sufren unos desvíos importantísimos y lógicamente eso conlleva un incremento de los precios del transporte. Desgraciadamente, para seguir dando el servicio que es necesario a nivel global se tienen que subir los precios para ponerlos a la altura de los costes, que en estos momentos son muy importantes", ha añadido.

MSC opera aproximadamente 120 escalas en el puerto de València, lo cual significa como unas cuatro escalas diarias que van saliendo a los diferentes puertos del mundo.

Cabo de Buena Esperanza

La naviera MSC, con terminal propia en el puerto de València, ha decidido "desde el minuto cero automáticamente suspender todos los tráficos con el Golfo árabe y con el mar Rojo", y está desviando sus tráficos a través del Cabo de Buena Esperanza. "Eso lógicamente tiene una repercusión de incremento en fletes que al final el usuario lo va a tener que pagar", ha comentado. El presidente de MSC ha añadido que "desgraciadamente eso no es lo peor", que "lo peor es la inseguridad bélica, agresiva que estamos sufriendo todos y la incertidumbre".

El máximo responsable de MSC en España ha detallado que "todos los barcos van a verse afectados", y con ellos "las rutas más importantes". "Si tenemos 1.500 escalas al año (en MSC), como mínimo un 90%", ha indicado, y ha puntualizado que el conflicto afectará "menos las rutas que van hacia Estados Unidos, y Sudamérica, pero tampoco lo sabemos". "Hay incertidumbres, no sabemos lo que va a pasar, si van a haber algún tipo de agresión a algún país, lo cual significaría que tendríamos que tomar nuevas medidas", ha añadido.

Puertos del Estado

Por su parte el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, considero que aún es pronto para hablar de efectos en los muelles españoles y recordó que en la anterior crisis en el Mar Rojo por los ataques hutíes el desvío de barcos circunvalando África incrementó los tráficos de puertos españoles como Valencia y Algeciras. Aquel corte en el tráfico por el Canal de Suez provocó que las terminales españolas se reforzasen como hubs para redistribuir carga a otros puertos del Mediterráneo que perdieron escalas en las líneas desde Asia por el mar Rojo.