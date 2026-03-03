El conflicto bélico en Irán dispara los costes de importación y exportación desde Valenciaport

La suspensión de operaciones de transporte marítimo de mercancías en el estrecho de Ormuz -una de las arterias del comercio mundial, ahora mismo cerrado al paso en medio del nuevo conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel- enciende la alarmas del comercio exterior por la subida de los costes de importación y exportación ante la reducción de escalas por parte de grandes navieras como Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, Hapag Lloyd y CMA CGM, entre otras. Se trata de compañías que mueven una parte significativa de los 5,66 millones de TEU (contenedores de veinte pies o 6,1 metros de longitud) en el puerto de València.

Sin duda, el conflicto en Oriente Medio devuelve a las navieras a Buena Esperanza. El colapso en este punto clave para el comercio internacional entre Asia, Oriente Medio y Europa ha llevado a las citadas firmas a desviar rutas y emplear mayores tiempos de tránsito. Así las cosas, MSC y Maersk han comenzado a desviar servicios que conectan Oriente Medio e India con el Mediterráneo (como las rutas ME11 y MECL) alrededor del Cabo de Buena Esperanza para evitar la zona de peligro. Esto implica tiempos de navegación mucho más largos, lo que resultará en retrasos significativos en la llegada de mercancías a Valencia, tal como ha ocurrido en estos últimos años tras realizar estas rutas para evitar el paso por Yemen hacia el mar Rojo y el canal de Suez por los ataques de los hutíes a los buques mercantes.

La inestabilidad en la zona ya ha provocado que MSC, principal operador en Valencia y adjudicatario de la nueva terminal norte de contenedores (en construcción), realice blank sailings (cancelaciones de escalas). Al tener que bordear África, las navieras enfrentan mayores costes operativos (combustible, tripulación, alquiler de buques), lo que se traducirá en un incremento en los fletes para las importaciones y exportaciones que pasan por Valencia. Otros puertos del Mediterráneo occidental como Barcelona y Algeciras también se verán afectados por la guerra en Irán.

Portacontenedores

Por el estrecho se transporta alrededor del 20% de la producción mundial de crudo y de gas. Por este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37% son petroleros; un 17% buques portacontenedores y un 13% graneleros, según datos del informe 'Revisión del Transporte Marítimo 2025', elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Terminal de contenedores de MSC en el recinto del Grao, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Sectores implicados

MSC Terminal Valencia es el operador principal en el recinto del Grao. Su muelle de contenedores en Valencia mueve aproximadamente 1,6 millones de TEU anuales, operando con gran capacidad para buques de hasta 20.000 TEU. Maersk opera a través de APM Terminals Valencia. China, Italia y Estados Unidos son los mayores socios comerciales.

Los sectores exportadores de la Comunitat Valenciana más implicados y expuestos al conflicto con Irán y las tensiones en Oriente Medio son principalmente la industria cerámica, la maquinaria, el mueble y los productos químicos. Según informes de Cámara València de 2025, el azulejo es el más expuesto, ya que los productos cerámicos representan un tercio de las exportaciones valencianas a la región de Oriente Próximo. Mientras tanto, maquinaria y mueble también se enfrentan a caídas de demanda y sobrecostes logísticos. Por otro lado, las válvulas, grifería y medicamentos son partidas relevantes. Según la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en un escenario más adverso, "con una escalada y/o una mayor duración del conflicto, el aumento de estos costes podría llegar a extenderse al conjunto de la economía a través de un aumento de la inflación. Esta realidad afectaría a todos los sectores y todas las economías, pudiendo requerir medidas restrictivas en la política monetaria. Todo ello confluiría en mermas en el crecimiento agregado y en la generación del empleo", explica la institución presidida por Vicente Lafuente.