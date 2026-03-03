COMERCIO EXTERIOR
El conflicto bélico en Irán dispara los costes de importación y exportación desde Valenciaport
La guerra en Irán atrapa a las principales navieras que operan en el recinto del Grao (MSC y Maersk) y pone en alerta a los sectores del mueble, cerámica y productos químicos
La suspensión de operaciones de transporte marítimo de mercancías en el estrecho de Ormuz -una de las arterias del comercio mundial, ahora mismo cerrado al paso en medio del nuevo conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel- enciende la alarmas del comercio exterior por la subida de los costes de importación y exportación ante la reducción de escalas por parte de grandes navieras como Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, Hapag Lloyd y CMA CGM, entre otras. Se trata de compañías que mueven una parte significativa de los 5,66 millones de TEU (contenedores de veinte pies o 6,1 metros de longitud) en el puerto de València.
Sin duda, el conflicto en Oriente Medio devuelve a las navieras a Buena Esperanza. El colapso en este punto clave para el comercio internacional entre Asia, Oriente Medio y Europa ha llevado a las citadas firmas a desviar rutas y emplear mayores tiempos de tránsito. Así las cosas, MSC y Maersk han comenzado a desviar servicios que conectan Oriente Medio e India con el Mediterráneo (como las rutas ME11 y MECL) alrededor del Cabo de Buena Esperanza para evitar la zona de peligro. Esto implica tiempos de navegación mucho más largos, lo que resultará en retrasos significativos en la llegada de mercancías a Valencia, tal como ha ocurrido en estos últimos años tras realizar estas rutas para evitar el paso por Yemen hacia el mar Rojo y el canal de Suez por los ataques de los hutíes a los buques mercantes.
La inestabilidad en la zona ya ha provocado que MSC, principal operador en Valencia y adjudicatario de la nueva terminal norte de contenedores (en construcción), realice blank sailings (cancelaciones de escalas). Al tener que bordear África, las navieras enfrentan mayores costes operativos (combustible, tripulación, alquiler de buques), lo que se traducirá en un incremento en los fletes para las importaciones y exportaciones que pasan por Valencia. Otros puertos del Mediterráneo occidental como Barcelona y Algeciras también se verán afectados por la guerra en Irán.
Portacontenedores
Por el estrecho se transporta alrededor del 20% de la producción mundial de crudo y de gas. Por este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37% son petroleros; un 17% buques portacontenedores y un 13% graneleros, según datos del informe 'Revisión del Transporte Marítimo 2025', elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Sectores implicados
MSC Terminal Valencia es el operador principal en el recinto del Grao. Su muelle de contenedores en Valencia mueve aproximadamente 1,6 millones de TEU anuales, operando con gran capacidad para buques de hasta 20.000 TEU. Maersk opera a través de APM Terminals Valencia. China, Italia y Estados Unidos son los mayores socios comerciales.
Los sectores exportadores de la Comunitat Valenciana más implicados y expuestos al conflicto con Irán y las tensiones en Oriente Medio son principalmente la industria cerámica, la maquinaria, el mueble y los productos químicos. Según informes de Cámara València de 2025, el azulejo es el más expuesto, ya que los productos cerámicos representan un tercio de las exportaciones valencianas a la región de Oriente Próximo. Mientras tanto, maquinaria y mueble también se enfrentan a caídas de demanda y sobrecostes logísticos. Por otro lado, las válvulas, grifería y medicamentos son partidas relevantes. Según la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en un escenario más adverso, "con una escalada y/o una mayor duración del conflicto, el aumento de estos costes podría llegar a extenderse al conjunto de la economía a través de un aumento de la inflación. Esta realidad afectaría a todos los sectores y todas las economías, pudiendo requerir medidas restrictivas en la política monetaria. Todo ello confluiría en mermas en el crecimiento agregado y en la generación del empleo", explica la institución presidida por Vicente Lafuente.
El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) -patronal que agrupa a pymes y autónomos- ha recordado la obligación legal a la que están sujetos los transportistas de aplicar la revisión por combustible en sus tarifas ante una previsible subida de precios por el conflicto en Irán. El transporte de mercancías por carretera entre Irán y España se ve amenazado en marzo de 2026 por una posible escalada del precio del diésel, con aumentos previstos de hasta 20 céntimos por litro debido al conflicto en Oriente Medio durante la próxima semana.
Esta organización empresarial recuerda a todas las empresas y autónomos que la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible, establecida por el Real Decreto-ley 3/2022 y que se aprobó ese año 2022 en circunstancias similares tras el estallido de la guerra de Ucrania, es de obligado cumplimiento por ley. Esta medida protege el margen operativo del transportista frente a fluctuaciones externas imprevisibles como la actual crisis internacional.
"Por ello es imperativo que los transportistas apliquen la fórmula de revisión establecida en dicha norma para repercutir los incrementos de costes en sus facturas de manera legal y transparente", aseguran estas mismas fuentes. En ese sentido, recuerdan que el Ministerio de Transportes mantiene actualizada en su página web su 'Calculadora de Variación del Precio del Gasóleo', una herramienta esencial para determinar el suplemento exacto que debe aparecer desglosado en la factura. «En un escenario de guerra y volatilidad extrema, aplicar la revisión del combustible no es una opción comercial, es una obligación legal y una medida de supervivencia para el sector», señala el presidente de Fenadismer, Carlos Folchi. «No repercutir estos costes pone en riesgo la viabilidad de las empresas transportistas y la estabilidad de la cadena de suministro en España», concluye.
