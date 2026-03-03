La noruega Sensio compra la tecnológica valenciana Iseco

Sensio, compañía europea especializada en tecnología para el sector asistencial con presencia en los países nórdicos y el Reino Unido, ha alcanzado un acuerdo para adquirir Iseco, empresa valenciana cuya actividad se centra en soluciones tecnológicas para centros sociosanitarios en España y Portugal, especializada en sistemas paciente-enfermera, control de errantes y digitalización de procesos asistenciales, según han informado hoy en un comunicado en el que no precisan cuál ha sido el importe de la compra.

La operación da lugar a un grupo que superará los 85 millones de euros en ingresos dentro del sector residencial europeo y prestará servicio a más de 300.000 usuarios en múltiples mercados. La transacción "refuerza la capacidad de Iseco para seguir liderando la innovación en España y Portugal, al tiempo que pasa a formar parte de una plataforma europea de mayor escala, con mayor profundidad tecnológica y una clara ambición de crecimiento a largo plazo".

Alianza

Al unir fuerzas, Sensio "aporta avanzadas capacidades de innovación de producto y experiencia en expansión internacional, mientras que Iseco contribuye con su sólida posición en el mercado ibérico, un profundo conocimiento local y relaciones de confianza consolidadas con sus clientes. Juntas, ambas compañías aspiran a acelerar el despliegue de soluciones digitales probadas en toda Europa, ofreciendo mejoras medibles en la seguridad de los residentes, la eficiencia operativa y la calidad asistencial", según la citada nota.

Torbjørn Ellingsen Aamodt, CEO Sensio / Levante-EMV

“Unirnos a Sensio nos proporciona una mayor capacidad para invertir, innovar y aportar aún más valor a nuestros clientes. Mantendremos nuestra fuerte presencia local, al tiempo que construimos juntos algo más grande a nivel europeo”, afirma Vicente Collado, CEO de Iseco.

“Este hito supone un paso importante en nuestro camino para construir un líder europeo en tecnología para el sector asistencial. Iseco aporta un sólido conocimiento local, una posición de mercado consolidada y relaciones de confianza con sus clientes en España y Portugal”, declara en el comunicado Torbjørn Aamodt, CEO de Sensio.

Asesores

La operación ha sido asesorada por Borealis Partners, que ha acompañado a Iseco durante todo el proceso de la transacción. En el ámbito legal, la empresa valenciana ha contado con el asesoramiento de Aktion. Por su parte, Sensio ha sido asesorada por PwC como asesor financiero y por Baker McKenzie como asesor legal en el marco de la operación.