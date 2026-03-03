La red valenciana de hidrógeno recorrerá 100 municipios con un gasoducto de 400 kilómetros

Enagás (operador del sistema gasista español) impulsa un hidroducto de casi 400 kilómetros que recorrerá 100 municipios valencianos. La infraestructura consolida a la Comunitat Valenciana como uno de los territorios clave en el desarrollo del hidrógeno verde en España. El hidrógeno verde es una alternativa de futuro al gas natural por la que están apostando con fuerza en la Comunitat Valenciana empresas como Repsol, BP, Iberdrola o Moeve.

En 2023 se anunció de manera preliminar una inversión en la Comunitat de más de 500 millones y en el conjunto de España se prevé un desembolso de 2.640 millones de euros. Esta red de Enagás recorrerá 13 comunidades autónomas para conectar los principales centros de producción con los de consumo.

El corredor valenciano estará preparado paera dar servicio a las industrias azulejera, química, petroquímica, al aeropuerto y al puerto de Valencia. El hidrógeno verde está llamado a sustituir a los derivados del petróleo y al gas natural como fuente de energía para el transporte pesado y sectores con un gran consumo como la cerámica, la industria química o las refinerías.

El hidrógeno es un gas que lleva años utilizándose, pero la clave del nuevo combustible es el calificativo ‘verde’ que identifica que se produce con energías renovables. La Unión Europea apuesta por el desarrollo del nuevo combustible dentro de su estrategia de descarbonización de la economía. La idea es producir el hidrógeno de manera limpia a partir de agua y mediante procedimientos de electrólisis alimentados por energía generada en plantas fotovoltaicas (en el caso de la Comunitat Valenciana) y de aerogeneradores eólicos marinos.

Trazado del hidroducto a su paso por la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Municipios

El trazado de la Red Troncal recorrerá 100 municipios de Valencia Alicante y Castellón como parte del ‘Eje Levante’, que conectará Cataluña, concretamente la provincia de Tarragona, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. El ‘Eje Levante’ estará formado por cuatro tramos, que en su trazado por la Comunitat Valenciana, contarán con 31 km del tramo Tivissa-Salzadella entre Tarragona y Castellón; 127 km del Salzadella-Paterna entre Castellón y Valencia; 73 km del Paterna-Montesa, íntegro en de Valencia; y 162 km del Montesa-Cartagena, entre Valencia y la Región de Murcia.

En Valencia, el trazado discurrirá por 54 municipios: Aielo de Malferit, Agullent, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfarb, l'Alcúdia, l'Alcúdia de Crespins, Alzira, Antella, Benavites, Benimodo, Bétera, Bocairent, Càrcer, Canals, Carlet, Catadau, Cerdà, Chiva, Cotes, el Puig de Santa Maria, Gavarda, Godella, Guadassuar, la Granja de la Costera, Llombai, Llanera de Ranes, Loriguilla, Manises, Massamagrell, Montcada, Montesa, Montserrat, Museros, l'Olleria, Ontinyent, Paterna, Petrés, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rotglà i Corberà, Sagunt, Sellent, Torrent, Torrella, Tous, Vallés, València y Xàtiva.

Castellón

En Castellón, la red recorrerá 23 municipios: Almassora, Almenara, les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d'en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d'Alcolea y Vila-real.

En cuanto a Alicante, atravesará las poblaciones de Agost, Albatera, Alicante, Alcoi/Alcoy, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elx, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig y Tibi. En total, suman 23 municipios.

Jornadas parciticipativas

El Plan Conceptual de Participación Pública en la Comunitat Valenciana contará con 29 jornadas participativas presenciales. Esta Red Troncal trascurrirá en la mayor parte de su trazado en paralelo a la de la red de gas natural y será clave para potenciar el desarrollo de los territorios y poner el valor la economía del hidrógeno.

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, esta mañana en el Palau. / Levante-EMV

Pérez Llorca

Enagás ha presentado este mediodía el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la Red Troncal Española de Hidrógeno en la Comunitat Valenciana, en una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat Valenciana, a la que han acudido el president Juan Francisco Pérez Llorca; el vicepresidente Tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martín; el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo; y la Directora General de Comunicación, Relaciones Institucionales y con Inversores de la Compañía, Felisa Martín. Durante el encuentro, se han detallado las principales características de esta infraestructura estratégica.

Pérez Llorca ha destacado la importancia para la ciudadanía de “tener información detallada y transparente sobre esta iniciativa estratégica que discurrirá por nuestro territorio y que servirá para escuchar, dialogar y consensuar soluciones”, y ha resaltado el compromiso de la Comunitat Valenciana por “el hidrógeno verde como un elemento clave para la transición energética” y el apoyo de la Generalitat para “garantizar social y medioambientalmente el desarrollo, almacenamiento y suministro de esta energía”.

Por su parte, el Consejero Delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha señalado que “este Plan Conceptual de Participación Pública de la Red Troncal Española del Hidrógeno en la Comunitat Valenciana va a permitir que tanto los municipios, como las administraciones y los ciudadanos, tengan un papel protagonista en su desarrollo, en una región tan estratégica para la cadena de valor del hidrógeno verde”.

Proceso abierto y transparente

La Comunitat Valenciana se integra así en el mayor plan de participación pública de estas características desarrollado en España, que recorre 13 comunidades autónomas y más de 500 municipios. El PCPP de la Red Troncal Española de Hidrógeno recoge las aportaciones de administraciones públicas, organismos, asociaciones y de todos los ciudadanos interesados en participar, con una duración total prevista de 18 meses, tras los cuales se elaborará un informe final con los resultados del proceso.

El objetivo del Plan es explicar la infraestructura con información transparente, fomentar la participación activa de los territorios, resolver dudas y garantizar que el desarrollo de la red incorpore las mejores soluciones desde el punto de vista social y ambiental, desde una fase temprana.

Noticias relacionadas

El proyecto de los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno contempla el desarrollo de alrededor de 2.600 kilómetros de hidroductos. La economía del hidrógeno generará en España más de 32.000 millones de euros de PIB y contribuirá, según destaca Enagás, al mantenimiento de unos 81.000 empleos durante el desarrollo de la Red Troncal.