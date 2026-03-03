El transporte valenciano aumentará tarifas a las empresas si el combustible sube más del 5%

El presidente de la Federación Valenciana del Transporte y la Logística (FVET), Carlos Prades, ha advertido que el sector subirá las tarifas del servicio de movimiento de mercancías por carretera que cobra este sector si el combustible sube por encima del 5% respecto a la situación actual debido al impacto del conflicto bélico en Oriente Medio. Desde FVET, su presidente ha coincidido en que "cualquier variación al alza" en el precio del combustible, "como se prevé sobre el precio del diésel, del gasoil, del petróleo, evidentemente afecta directamente" al sector del transporte y la logística.

Respecto al impacto del conflicto en Oriente Medio, Prades ha señalado que afectará a los tráficos diarios de las empresas de transporte de los puertos, ya que la zona es "una gran receptora" de las exportaciones de Castellón. El dirigente patronal ha recordado a las empresas del sector que disponen de "un arma muy potente": la cláusula de revisión del precio del combustible en el transporte acordada con el Gobierno (a través del Ministerio de Transporte), por lo que les ha animado a aplicarlo. En ese sentido, también la patronal española de pymes Fenadismer ha advertido de la subida del valor de los carburantes por el conflicto bélico en la citada parte del mundo.

"Evidentemente, esa aplicación repercutirá en nuestro precio final, pero es algo que las empresas tenemos que hacer por nuestra supervivencia", ha aseverado. Según ha explicado, esa cláusula consiste en que hay un precio de referencia indexado a cuando haces un contrato con un cliente y hay una variación al alza o a la baja del precio del combustible superior a un 5%. "Si haces números es un porcentaje muy elevado en estas fuentes de resultados", ha resaltado.

Hoja de ruta

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el sector del transporte valenciano han presentado una hoja de ruta para consolidar a la Comunitat Valenciana como 'hub' logístico mediterráneo. La digitalización, la brecha generacional, los riesgos físicos y climáticos o la transición hacia flotas de bajas emisiones son algunos de los retos identificados.

Se trata del informe de la Mesa Sectorial de Innovación en Logística Terrestre por Carretera de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que nace con el objetivo de reforzar la competitividad del tejido productivo. La presentación se ha celebrado en una jornada en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) con la participación del presidente de la patronal autonómica, Vicente Lafuente; el responsable de la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte (FVET), Carlos Prades; el presidente de la Confederación de Empresarios de Transporte y Logística de la Comunitat, Antonio Marco y la directora técnica del Centro Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene), Carmen Sánchez.

Impacto en el PIB y empleo

El transporte terrestre de mercancías por carretera refuerza su papel como motor económico y logístico de la Comunitat Valenciana tras alcanzar en 2023 una cifra de negocio de 5.975 millones de euros, lo que supone un crecimiento acumulado del 33% respecto a 2018. Así lo recoge el informe Impacto del sector logístico por carretera en la Comunitat Valenciana, un análisis que pone sobre la mesa el peso del transporte de mercancías por carretera en la economía valenciana e identifica esta rama del sector logístico como punto neurálgico de la competitividad territorial.

Noticias relacionadas

El documento de ITENE destaca que el transporte por carretera representa en torno al 4% del PIB autonómico, con un comportamiento especialmente resiliente en los últimos años: pese al impacto de la pandemia, la actividad registró una caída moderada en 2020 (-3,34%) y recuperó máximos históricos en 2022 (+24,14%), consolidando su dinamismo a partir del 2023. En términos laborales, el sector alcanzó en 2023 los 56.875 trabajadores, un 5% más que en 2018, consolidándose como el mayor empleador entre los principales sectores industriales valencianos. Entre 2018 y 2024, el número de empresas activas creció un 11,2% hasta situarse en 18.977 compañías, con fuerte concentración en la provincia de Valencia (60%).