Boluda: "Oriente Medio y las tensiones con EE UU ponen en riesgo el sector alimentario y la energía"

El presidente de Boluda Corporación Marítima (BCM), Vicente Boluda Fos, a la sazón presidente también de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), asegura que el transporte marítimo es “clave” en estos momentos de conflictos bélicos en Oriente Medio y de tensiones geopolíticas y comerciales. Boluda ha participado esta mañana en València en el ‘I Congreso Nacional del Sector Portuario’, donde ha advertido que los buques "son esenciales para el suministro de energía y alimentación, ya que movilizan el 90% de estos bienes, por lo que una situación de inestabilidad mundial es un riesgo muy elevado para esos sectores. Y también son claves para el movimiento de tropas y material bélico”, ha puntualizado Boluda.

En su opinión, “España y sus puertos se sitúan entre los tres mejores de Europa junto con los de Países Bajos e Italia, si bien hay que mejorar conexiones y la intermodalidad”., si bien “deben ponerse las pilas para ser más autónomo en Europa y no depender de otros”, ha pedido Boluda en presencia del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana. El naviero valenciano lamenta la “excesiva regulación de los enclaves marítimos de Europa" y por eso considera necesario por la digitalización y la reducción de la burocracia para corregir esa situación”, ha añadido. Respecto a la evolución del valor de los fletes, Boluda ha comentado que en estos tiempos seguirán con la tendencia de “cambiantes e inciertos”.

En declaraciones a la prensa, Boluda, presidente de la patronal naviera Anave, ha criticado al Gobierno de España "por dejar al país aislado de Europa, de Francia, Inglaterra o Alemania," en su postura por la guerra en Irán". "Somos un país occidental, pero bueno, (Pedro) Sánchez , presidente del Gobierno, tiene su propia estrategia", ha ironizado Boluda.

Nuevas rutas

"La legislación global para toda Europa debe ser clara, tiene que especificar qué combustibles vamos a poder utilizar, qué motores tenemos que instalar o qué garantías de suministros de combustibles tienen los buques en cada puerto donde escalan. Las navieras quieren garantías para dar financiación. Las tasas EU-ETS (derechos de emisiones) son un impuesto más que debería tener retorno en concepto de ayudas para la descarbonización”, ha agregado Boluda. Además, ha comentado que el sector se dirige hacia una mayor digitalización, donde se deben compartir datos con Autoridades Portuarias y otras compañías y, por tanto, las cadenas logísticas tendrán que adaptarse a estos nuevos escenarios.

Reducir la burocracia

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha comentado en una mesa redonda del citado congreso que esta administración española está trabajando para reducir la burocracia. Por su parte, la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, ha lamentado que las situaciones geopolíticas obligan a trabajar para evitar que produzcan daños a navieras y puertos. “Trabajamos para hacer más flexibles las regulaciones, que no tengamos fugas de tráficos a otros países”. Por otro lado, ha apuntado la necesidad de “apostar por la digitalización”,

El dirigente de la Unctad Mark Assaf, jefe de sección de Recursos Humanos de este organismo de la ONU, ha apostado por la rutas polares para diversificar y reducirlos cuellos de botella en las cadenas mundiales de logística, donde el transporte marítimo canaliza más del 90% de los movimientos de mercancías.