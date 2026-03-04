Grupotec entra en el accionariado de la empresa de baterías Batteryfly

Batteryfly, la compañía valenciana especializada en la gestión y reacondicionamiento de baterías de electromovilidad, mediante la ingeniería y fabricación de grandes sistemas de almacenamiento, ha sellado una alianza con la empresa internacional de ingeniería y arquitectura Grupotec, una de las líderes en Europa en el desarrollo, diseño y construcción (EPC) de grandes infraestructuras fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía BESS, que ha adquirido un paquete accionarial de la compañía.

Fruto de este acuerdo, Batteryfly y Grupotec compartirán sinergias comerciales, técnicas y financieras para impulsar el uso de baterías de segunda vida que han sido descartadas para el vehículo eléctrico y reacondicionadas para un nuevo uso desde la nueva sede de Batteryfly en Moncada (Valencia), con una capacidad de casi 2.000 metros cuadrados.

Mercados compartidos

Grupotec y Batteryfly conviven en mercados compartidos, donde se pueden producir beneficios en el uso de sistemas de acumulación de energía. Por ejemplo, para la gestión eficiente de instalaciones de autoconsumo energético, una de las principales líneas de negocio de Batteryfly, junto a las infraestructuras de movilidad y estaciones de carga para vehículos, así como en instalaciones de almacenamiento, tanto hibridadas como “stand-alone”.

Con esta acción, Batteryfly cierra un importante acuerdo para impulsar el desarrollo de la circularidad y reutilización de baterías a nivel internacional con Grupotec, una gran empresa multidisciplinar y con presencia en una veintena de países.

Sinergias

En este sentido, el director general de Batteryfly, Javier Alcalá, explica que “contar con el know-how de Grupotec va a permitir a Batteryfly trabajar directamente para dar respuesta a necesidades del sector industrial y energético, conectando además nuevas oportunidades de fabricantes de vehículos eléctricos para continuar impulsando la transición energética y la sostenibilidad y, por lo tanto, beneficiando tanto a los sectores industriales y energéticos como al de la automoción”.

La multinacional Grupotec ha desarrollado o participado en proyectos en más de veinte países de Europa, América, África y Asia. El director general de la división de Ingeniería y consejero de Grupotec, Vicente Remolí, por su parte, asegura que “para Grupotec es importante colaborar con una empresa con la que comparte tecnologías y mercados, que posee un alto espíritu innovador y que contribuye de forma inequívoca a la sostenibilidad, uno de los pilares del grupo”.

Batteryfly cuenta con sistemas de almacenamiento, procedentes de baterías de segunda vida, para grandes instalaciones renovables e industriales con capacidad desde 500 kWh hasta 5,2 MWh de almacenamiento y escalables según las infraestructuras y demanda de la industria o volcado a la red eléctrica.