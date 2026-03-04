El Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana suma más de 3.300 empresas para impulsar el sector

Los presidentes y representantes de AVIA, Espai Aero CV, Clúster Digital CV, Startup Valencia, Federación Comunitat Startup, Quimacova, AVEP, XarxaTEC, AlicanTEC, Avaesen y Fedacova y el Clúster de empresas Innovadoras Valle del Juguete han firmado este jueves un documento de adhesión al Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana para visibilizar "el compromiso de cada entidad por aunar esfuerzos en la consecución de proyectos e inversiones del sector de Defensa".

Así lo han anunciado fuentes del organismo, quienes añaden que la incorporación esta semana de Avaesen, Fedacova y el Clúster de Empresas del Valle del Juguete "ha permitido al Hub unir a más de 3.300 empresas de todos los sectores industriales de la Comunitat Valenciana y de todos los territorios, de manera que se convierte en la entidad representativa para vertebrar los proyectos e inversiones que se deriven del incremento de recursos para el sector de la Defensa".

A esta "significativa firma" han acudido Francisco Segura, presidente de AVIA; Pepe Nieto, presidente de Espai Aero CV; Paco Gavilán, presidente del Clúster Digital CV; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia; Nacho Mas, como representante de la Federación Comunitat Startup; Amaya Fernández, presidenta de Quimacova y AVEP; José Bort, presidente de XarxaTEC; Joaquín Garrido, vicepresidente de AlicanTEC; Marcos Lacruz, presidente de Avaesen; Sergio Barona, secretario general de Fedacova, y David Monllor, director del Clúster de empresas Innovadoras Valle del Juguete.

También ha estado presente la directora de AVIA, Jackie Sánchez-Molero; el director de Quimacova, Jesús Carretero, y la directora de AVEP, Cristina Monge, además de 140 asistentes que han querido estar presentes en el evento.

Sinergias entre sectores

Para Paco Gavilán, que ha actuado de portavoz del Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana, "con la firma de este manifiesto de adhesión se confirma que las asociaciones empresariales muestran su voluntad de cooperar ante las necesidades del sector de defensa. Esta unión permite a las empresas asociadas generar sinergias entre sectores complementarios y posicionarse estratégicamente para el desarrollo de proyectos".

Gavilán ha agradecido que Valencia Innovation Capital haya prestado sus instalaciones para la firma de este acuerdo “especialmente porque los proyectos que desarrollemos serán netamente innovadores y, desde luego, repercutirán en el conjunto del territorio valenciano, y, por tanto, en la ciudad de València”.

Por último, Gavilán ha insistido en que este "Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana está abierto a la incorporación de otras entidades con el objetivo de aprovechar la experiencia y el trabajo de todo el ecosistema empresarial. Entre las doce entidades que hoy se han adherido al Hub de Defensa -y las que nos consta quieren sumarse al proyecto- constituimos un entorno maduro con representación de prácticamente la totalidad de la industria valenciana. Entre las 3.300 empresas representadas hoy aquí, contamos con la industria auxiliar de automoción, movilidad, aeroespacial, tecnología, ciberseguridad, energía, innovación, empresas emergentes, materiales, química, y diferentes suministros".

Todos los representantes de las entidades adheridas al Hub han confirmado que "entienden este entorno como el adecuado para participar en los proyectos nacionales e internacionales".

Programas internacionales

En línea con otras iniciativas territoriales en el ámbito de la defensa, el Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana "aspira a colaborar con el conjunto del ecosistema autonómico, incluyendo el ámbito institucional y empresarial, para reforzar el posicionamiento estratégico del territorio en los nuevos programas nacionales y europeos", dicen desde la entidad.

"En este contexto, entidades como la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que podría impulsar la implicación de los sectores económicos, y la Red de Institutos Tecnológicos, con capacidad para aportar valor en el ámbito de la defensa y facilitar la integración de sus capacidades industriales y tecnológicas, o la Cámara de Comercio de Valencia, impulsora de la primera reunión, contribuirían al fortalecimiento y desarrollo del Hub recién creado", añade,.

Desde el Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana señalan que su función es "posicionar a la Comunitat Valenciana como un nodo industrial y tecnológico de referencia en defensa, seguridad y tecnologías duales en Europa". Impulsado por asociaciones industriales, tecnológicas y entidades del ecosistema de innovación, "el Hub se configura como un espacio de colaboración empresarial orientado a generar oportunidades industriales, proyectos de alto valor añadido y capacidades estratégicas alineadas con los nuevos retos de seguridad y soberanía tecnológica europea", añaden.

La iniciativa surge desde el tejido empresarial "con una vocación abierta, colaborativa y europea, y cuenta con el apoyo institucional del entorno público y tecnológico valenciano".

El Hub, continúan, "pretende potenciar capacidades ya existentes en la Comunitat Valenciana —industriales, tecnológicas, científicas y de innovación— y orientarlas hacia nuevos programas y oportunidades vinculadas a la defensa, la seguridad, el aeroespacio y las tecnologías duales".

El Hub de Defensa, cuya creación se anunció hace unas semanas, tiene como objetivo la generación de proyectos estratégicos de valor añadido que aúnen las capacidades de las empresas representadas en las cuatro entidades.

Miembros

Actualmente conforman el Hub de Defensa el Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana -AVIA-, Espai Aero CV, el Clúster Digital CV, Startup Valencia, Quimacova, AVEP, XarxaTEC, AlicanTEC, Avaesen, Fedacova y Clúster de empresas innovadoras Valle del Juguete.