El ICEX anima a las empresas valencianas a diversificar sus ventas tras el ataque a Irán

El ataque de EE UU e Israel a Irán añade más incertidumbre a un contexto internacional ya tensionado, pero también abre una ventana para que las empresas valencianas aceleren su diversificación de mercados. Así lo ha defendido este martes en València el director general de Desarrollo de Negocio Internacional del ICEX España Exportación e Inversiones, Pablo Conde, que ha participado en el I Congreso Nacional del Sector Portuario.

Desde la pandemia, ha apuntado a Levante-EMV, la incertidumbre se ha cronificado y "las previsiones son cada vez más complejas". Sin embargo, ha destacado que, pese a ese entorno, "las exportaciones de la Comunitat Valenciana crecieron el pasado año". "Eso pone en valor la resiliencia del sector exportador valenciano y que se ha sabido adaptar a los cambios", ha subrayado.

Conde recordó que ya en la crisis de 2008, las empresas exportadoras resistieron mejor: solo un 5 % de las que cerraron eran exportadoras. La clave, a su juicio, es la diversificación geográfica y sectorial. Mientras la automoción atraviesa dificultades, el agroalimentario ha sabido adaptarse ampliando destinos. "No es lo mismo enfrentarte a aranceles con una marca potente que exportando a granel", ha afirmado, al tiempo que ha instado a apostar por "intangibles" y "posicionamiento de marca" como palanca de resiliencia.

Imagen de archivo de Pablo Conde. / Levante-EMV

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio complica no solo ese mercado, sino también las conexiones logísticas este-oeste, en una región que actúa como hub global. Aun así, considera que "esta coyuntura sirve para hacerse más fuertes, innovar, diversificar mercados y salir más resilientes de esta crisis".

Una red de 105 oficinas

Desde el ICEX, explicó, la prioridad es ofrecer "información actualizada" a través de su red de 105 oficinas y "reforzar el acompañamiento".

Noticias relacionadas

Respecto a las consecuencias en la exportación que pueda tener el conflicto actual de Oriente Medio, Conde ha señalado que es "muy pronto" para medir el impacto, pero que "la internacionalización sigue siendo estratégica". España, ha dicho, mantiene su apuesta por el "multilateralismo", con acuerdos como el de la Unión Europea con Mercosur —un mercado de más de 700 millones de habitantes y rebajas arancelarias superiores al 90 %— o el reciente pacto con India, que "abren nuevas oportunidades" para las firmas valencianas.