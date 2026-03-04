ITP Aero factura 1.882 millones en 2025, un 17% más, por el crecimiento de la aviación comercial y defensa

ITP Aero registró una facturación de 1.882 millones en 2025, un 17% más que en 2024, al tiempo que logró un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 379 millones de euros, un 28% superior al del un año antes. A través de un comunicado, la compañía vasca, con sede en Zamudio (Bizkaia), ha destacado que estos resultados han supuesto para la firma "un sólido desempeño financiero" durante 2025 y son "reflejo del fuerte crecimiento" en los negocios de aviación comercial, defensa y servicios de mantenimiento (MRO).

De esta forma, la empresa del sector de la propulsión aeroespacial y la aviación comercial, que alcanzó un resultado neto de explotación (Ebit) de 321 millones de euros, un 30% más, cerró "otro sólido ejercicio en 2025, combinando un sólido desempeño financiero con una inversión sostenida en personas, capacidades industriales y tecnología a largo plazo".

Los resultados reflejan, a modo de resumen desde la compañía, "un mix de negocio diversificado y una sólida plantilla", a lo que hay que unir "una reinversión de 117 millones en I+D para reforzar capacidades industriales, tecnología y sostenibilidad" y aumentar plantilla, con el foco puesto en "el futuro aumentando capacidades y posicionándose para los motores de próxima generación".

Según ha trasladado la compañía, "el crecimiento anual está impulsado por una demanda sostenida de productos que propulsan las plataformas de aviación comercial más avanzadas del mercado, la expansión de las actividades de MRO y un sólido desempeño en los programas de defensa".

La aviación comercial se mantuvo como el principal motor de crecimiento de ITP Aero en 2025, con un aumento global del 5,3% en los Ingresos por Pasajero-Kilómetro (RPK). De esta manera, la compañía está "bien posicionada" para beneficiarse de la expansión a largo plazo de la industria, manteniendo una cartera de negocio diversificada.

En palabras de la CEO del Grupo ITP Aero, Eva Azoulay, el pasado año 2025 ha sido "otro año excepcional para ITP Aero y este sólido desempeño es, ante todo, el resultado del compromiso y la experiencia de nuestras personas". Tal y como ha añadido Azoulay, "es también lo que nos permite seguir reinvirtiendo de forma decidida en nuestras capacidades, huella industrial y tecnologías de vuelo futuras, al tiempo que posicionamos a ITP Aero para jugar un papel clave en las plataformas aeronáuticas del futuro".

De esta manera, ha recordado la directiva, "prevemos mantener un nivel sostenido de inversiones, con 600 millones de euros en Capex y otros 600 millones en I+D hasta 2030" y, en línea con esta estrategia a largo plazo, ITP Aero ha continuado reinvirtiendo "de forma significativa en 2025", año en que ha destinado 117 millones de euros a I+D.

Según ha incidido, el objetivo ha sido reforzar el compromiso con la innovación y el desarrollo de tecnologías de propulsión futuras, los procesos avanzados de fabricación y la sostenibilidad". De forma adicional, durante 2025 el grupo ha invertido 101 millones en Capex.

Estas inversiones, ha subrayado Azoulay, "respaldan la ambición de ITP Aero de seguir siendo un socio clave en las plataformas aeronáuticas actuales y de nueva generación, al tiempo que la compañía fortalece sus capacidades industriales y de ingeniería" ha destacado.

Nuevos empleos

Para apoyar el crecimiento y los futuros programas, ITP Aero también ha continuado ampliando su plantilla global. Así, a cierre de 2025, la compañía alcanzó más de 6.250 empleados en todo el mundo, lo que supone un incremento del 10% frente al ejercicio anterior, y con más de 450 nuevos empleos creados en España.

Este crecimiento refleja el foco puesto por la compañía en "el desarrollo de competencias críticas, el refuerzo de su huella industrial y la preparación de sus equipos para atender el aumento de la demanda en los próximos años".

ITP Aero ha continuado consolidando su posición como compañía independiente líder en propulsión aeronáutica ya que, en 2025, se alcanzó un "hito relevante" en la colaboración con Rolls-Royce, con la entrega de la Turbina de Baja Presión (LPT) número 10.000. Solo en 2025, ITP Aero ha entregado 300 módulos LPT, propulsando los aviones de doble pasillo más avanzados de mundo.

La compañía también alcanzó un hito importante con la entrega del primer combustor para los motores Pratt & Whitney PW1500G y PW1900G. Con décadas de experiencia en tecnología de combustores para aviación de doble pasillo, de negocios y defensa, "este hito supone la ampliación de las capacidades de ITP Aero para dar soporte a la generación actual de motores de pasillo único".

Asimismo, desde la empresa han subrayado que los servicios de mantenimiento (MRO) son "un pilar estratégico de crecimiento de la compañía". Así, en 2025 ITP Aero se incorporó a la red de proveedores de motores GTF de Pratt & Whitney para realizar el mantenimiento de los motores PW1500G y PW1900G, que propulsan las familias Airbus A220 y Embraer E-Jets E2, con las primeras inducciones de motor previstas para 2027.

Como parte de su estrategia de expansión, ITP Aero también completó la adquisición de Aero Norway en febrero de 2026, reforzando su posición en el mercado global aftermarket y ampliando sus capacidades de MRO en Europa. En Defensa, ITP Aero ha continuado desempeñando un papel clave en todos los consorcios europeos de motores de defensa. El programa Eurofighter registró un "sólido desempeño" en 2025, con 160 motores EJ200 pedidos durante el año.

La compañía también avanzó en el desarrollo de tecnologías de propulsión avanzadas como líder del pilar de motor en España para el programa FCAS. La sostenibilidad ha seguido siendo un eje central para ITP Aero en 2025. Por segundo año consecutivo, la compañía ha sido reconocida con la Medalla Platino de EcoVadis, situando a ITP Aero entre el 1% de las compañías mejor valoradas a nivel mundial en desempeño de sostenibilidad.

De cara a 2026, ITP Aero espera mantener un fuerte crecimiento, apoyado en la inversión para operaciones y entregas, desarrollo tecnológico y la expansión de su cartera de servicios, ejecutando su estrategia a largo plazo y el Plan de Negocio 2030.