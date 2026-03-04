Llorca insta a Sánchez a "recapacitar" sobre EEUU

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "recapacitar" en relación con la situación generada con EE UU, tras la amenaza de Donald Trump a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha señalado que "cuando uno dirige el país, no lo dirige solo para los que le votan", al tiempo que le ha acusado de actuar de forma "unilateral" por interés "individual o partidista".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Pinedo, al ser preguntado por su valoración de la situación y la amenaza de EEUU de recortar las relaciones comerciales con España, informa Europa Press. "España forma parte de la Unión Europea y forma parte de la OTAN porque lo decidieron los españoles. Porque se hicieron unos referéndums en su día donde los españoles tenían que elegir y eligieron. Y, por lo tanto, el presidente de un país, el presidente de un Estado como es el nuestro, tiene que entender que cuando formas parte de tratados tan importantes como es el de la OTAN o el de la Unión Europea, las decisiones que tomes no pueden ser de forma unilateral y solo pensando en tu interés individual o partidista", ha recalcado.

Consenso

En este sentido, le ha instado a "consensuar" y "hablar" con los socios de esos tratados para tomar decisiones con una "visión mucho más globalista" que la que considera que ha hecho Sánchez. "Formar parte de la UE no es solo formar parte de un tratado comercial; es defender unos valores, defender la libertad, defender los derechos humanos y, sobre todo, establecer una línea de cooperación constante con todos los países que forman parte de Europa", ha expuesto.

Para Pérez Llorca, sin embargo, "no se trata de elegir entre Pedro Sánchez y Trump", porque sostiene que "eso es lo que quiere Pedro Sánchez". "Yo no me quedo con ninguno de los dos, ninguno de los dos me gusta, pero las decisiones que toma un responsable político cuando está al frente de un país tan importante como el nuestro se tienen que reflexionar muy bien y se tienen que adoptar muy bien", ha exigido.

Incertidumbre

El presidente de la Generalitat ha manifestado que "lo peor" que puede tener un ciudadano y un empresario "es la incertidumbre". Y hoy en día, ha criticado, "los empresarios de industrias de esta comunidad como el calzado o la cerámica o los agricultores, tienen incertidumbre por las decisiones uniliterales que toma nuestro presidente del Gobierno".

"Por lo tanto, yo lo que le pido es que recapacite y que entienda que cuando uno dirige el país no lo dirige solo para los que le votan, lo dirige para todos y que las decisiones que se toman tienen que estar consensuadas en el conjunto de la Unión Europea", ha insistido.