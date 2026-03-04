Impulsores:
Comunidad Valenciana, tierra de empresarios
Las pequeñas y medianas empresas son mucho más que actividad económica. Son identidad, historia, esfuerzo y compromiso. Cada comercio que levanta la persiana, cada industria que genera empleo en su municipio, cada emprendedor que decide quedarse y crecer en su tierra, forma parte del motor que impulsa nuestras comarcas.
En un momento de transformación económica global, marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales, los aranceles crecientes y las tensiones geopolíticas que afectan al comercio mundial, apostar por el negocio local no es solo una elección ética, sino una estrategia de futuro.
Las empresas de proximidad; pequeñas, medianas o familiares, son las que generan empleo estable, sostienen el tejido social de nuestros pueblos y ciudades, y garantizan la resiliencia de la economía comarcal.
Desde LEVANTE EMV, queremos dar voz a estas empresas que, desde el territorio, resisten, se reinventan y lideran nuevas formas de crecer sin perder sus valores.
"Tierra de Emprendedores"
"Tierra de Emprendedores"

El primer Foro Comarcal de Más que Empresas, celebrado en Gandia, destacó la necesidad de colaboración público-privada y de infraestructuras para afrontar los retos económicos y sociales de la Safor. Se analizaron acciones para impulsar la economía comarcal en un ciclo de coloquios apoyado por instituciones y entidades empresariales
Protagonistas
José Manuel Prieto
Alcalde de Gandia
Salvador Gregori
Concejal de Hacienda, Inversiones Estratégicas, Vivienda y Patrimonio de Gandia
Juan Pablo Tur
Presidente de FAES
Rosana Navarro
Directora de Gandia Servicios Portuarios
Josep Llopis
Director de Zona de Caixa Popular
Vicente Faro
Presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la CV
Natalia Enguix
Vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia
“La recuperación de L’Horta Sud tras la dana”
"La recuperación de L'Horta Sud tras la dana"

El 29 de octubre L'Horta Sud sufrió una riada que dejó 229 víctimas y devastó la comarca. Once meses después, el Foro Más que Empresas de Levante-EMV reunió en Torrent a instituciones y entidades para evaluar la reconstrucción, destacando avances significativos y perspectivas positivas en la recuperación económica y social.
Protagonistas
José Francisco Cabanes
Presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud y alcalde de Sedaví
Andrés Martínez
Coordinador del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud
Juan Gallur
Director de Banca Empresas de Caixa Popular
Vicente Faro
Presidente del Comité de Agricultura Ecológica CV
Patricia Muñoz
Presidenta del Instituto Empresarial de l’Horta Sud
Cristina Baixauli
Directora de Transformación de Hidraqua
“Reconstrucción y digitalización: los dos grandes retos que marcan el futuro de la Ribera”
"Reconstrucción y digitalización: los dos grandes retos que marcan el futuro de la Ribera"

Empresas, entidades financieras y administraciones locales de la Ribera afrontan el reto de reconstruir el territorio tras la dana del 29 de octubre y, a la vez, avanzar en su transformación tecnológica. El foro comarcal Más que Empresas impulsa la colaboración público-privada para afrontar estos desafíos con el apoyo institucional y empresarial valenciano.
Protagonistas
Gemma Alós
Primera teniente de Alcalde y concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Participación Ciudadana y Fiestas
Raúl Tudela
Presidente de la Associació Empresarial d’Alzira y representante de CEV València
Josep Llopis
Director zona Caixa Popular
Laura Gascón
Gerente de la zona Valencia Sur de Hidraqua
Romina Moya
Directora General de GAIN
Laura Guerrero
CEO de Pepina Pastel
“La movilidad, el reto pendiente para impulsar la industria del Camp de Túria”
"La movilidad, el reto pendiente para impulsar la industria del Camp de Túria"

La comarca del Camp de Túria vive un momento de gran crecimiento y atractivo para la inversión, impulsado por su ubicación estratégica, las conexiones con València, el puerto y el aeropuerto, y un tejido empresarial diverso y resiliente tras la dana. Cada vez más personas la eligen para vivir, aunque persisten retos como la movilidad, la falta de mano de obra, la digitalización y la burocracia, que requieren una firme colaboración público-privada. Estas fueron algunas de las conclusiones del Foro Más que Empresas Camp de Túria, dentro del ciclo de charlas y debates que recorrerá todas las comarcas donde este diario cuenta con delegación propia.
Protagonistas
Robert Raga
Alcalde de Riba-roja de Túria
Teresa Luengo
Secretaria provincial de CEV Valencia
Fran Machado
Director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa en Caixa Popular
Pablo Mellado
Gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Hidraqua
Amparo Navarro
Presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria
Salvador Torrent
Alcalde de l’Eliana
Carlos Peinado
Gerente de la Asociación Empresarial Reva (Asocreva)
“Requena-Utiel abre un espacio de diálogo para reforzar su competitividad empresarial”
"Requena-Utiel abre un espacio de diálogo para reforzar su competitividad empresarial"

El Templo de San Nicolás de Requena acogió el I Foro Comarcal Requena-Utiel, impulsado por Levante-EMV, como espacio de diálogo entre instituciones y empresas para abordar los retos y oportunidades del tejido empresarial de la comarca. Durante la jornada, el alcalde de Requena, Mario Sánchez, inauguró el encuentro manifestando su deseo de que el foro siente las bases para crear una futura asociación de empresarios locales, subrayando la necesidad de facilitar la inversión y adaptar la normativa urbanística, especialmente en sectores clave como el vitivinícola.
Protagonistas
Mario Sánchez
Alcalde de Requena
Mari Àngels Ramón Llin
Directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana
Rebeca García
Presidenta de las Asociación de Elaboradores de Cava de Requena
Ricardo Ruiz
Director de la oficina de Caixa Popular en Requena
Ricardo Cianfanelli
Director general de Agua Mineral San Benedetto
Elena García
Miembro de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Requena
Vicente Faro
Presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana
Francisco Bartual
Director territorial de Hidraqua Grupo Veolia
José Miguel Medina
Presidente del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena
Jorge Srougi
Director general de Bodegas Coviñas
Patricia Pérez
Concejala del Ayuntamiento de Requena
“La Serranía exige infraestructuras para asegurar su futuro económico y fijar población”
"La Serranía exige infraestructuras para asegurar su futuro económico y fijar población"

El Foro de la Serranía, celebrado en Tuéjar, reunió a alcaldes, empresarios y representantes institucionales para analizar los desafíos y oportunidades de una comarca que ha logrado ganar población, pero que necesita un impulso claro en infraestructuras, conectividad, digitalización y energías renovables para consolidar su desarrollo. Durante el encuentro, se reclamó apoyo institucional, una fiscalidad adaptada a la realidad rural y más recursos para atraer empresas y empleo estable.
Protagonistas
Carlos Tarazón
Alcalde de Tuéjar
Pilar Fandos
Gestora de Banca Empresa de Caixa Popular
Francisco Bartual
Director Territorial de Hidraqua Grupo Veolia
Miriam Mayordomo
Representante de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)
Inmaculada Mata
Socia Directora de Lem-on Energy
Ramiro Rivera
Alcalde de Titaguas
Felipe Carrasco
Secretario Autonómico de Industria
Rafael Darijo
Presidente de la Mancomunitat del Alto Turia
Alejandro Bermejo
CEO de Molduras Turia
“La Marina ante sus grandes retos: empleo digno, nuevas oportunidades y vivienda accesible”
"La Marina ante sus grandes retos: empleo digno, nuevas oportunidades y vivienda accesible"

El foro comarcal organizado por Levante-EMV en las instalaciones de Baleària reunió a agentes sociales que trazaron una radiografía precisa de la Marina Alta, una comarca de grandes contrastes. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, alertó de la preocupante brecha social en un territorio considerado "rico", pero que registra el segundo índice de pobreza más alto de la Comunitat Valenciana, con muchas familias atrapadas en empleos inestables, salarios bajos y un mercado de vivienda inaccesible. También señaló la urgencia de avanzar hacia un modelo de turismo sostenible que frene la masificación creciente y llamó a una colaboración real entre ayuntamientos, empresa y ciudadanía para impulsar un urbanismo "con trellat" que proteja el paisaje y garantice un desarrollo equilibrado.
Protagonistas
Josep Vicent Mascarell
Presidente del comité de Ética y Cumplimiento de Baleària
Joserra González de Zárate
Concejal de Benidorm y presidente del Consorci Mare
Miguel Halabi
Director territorial para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio
Vicent Grimalt
Alcalde de Dénia
Josep Signes
Alcalde de Gata
Raúl Llobell
Alcalde de Teulada Moraira
José Luis Catalá
CEO de DASS
Adolfo Vanaclocha
Gerente de HCB Dénia
Rosario Donderis
Gerente del Creama
Benito Mestre
Presidente de Cedma
José Montserrat
Representante de la UNED de Dénia
“Empresas y administración, claves para desbloquear el potencial industrial de la Costera”
"Empresas y administración, claves para desbloquear el potencial industrial de la Costera"

Xàtiva acogió una nueva edición del Foro Más que Empresas de Levante-EMV con el objetivo de analizar la situación económica y social de la Costera en un contexto marcado por rápidos cambios tecnológicos y nuevos desafíos empresariales. El encuentro puso de relieve el importante potencial industrial de la comarca, históricamente limitado por diversos condicionantes, y subrayó la necesidad de reforzar las alianzas entre empresas, mejorar la agilidad y cooperación de las administraciones públicas e impulsar infraestructuras estratégicas como el polo logístico de Valpark, como palancas clave para reactivar el sector secundario y aprovechar las oportunidades de crecimiento existentes.
Protagonistas
Natàlia Enguix
Vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia
Javier Cabedo
Vicepresidente de la Confederación CEV-Valencia
Josep Llopis
Director de zona de Caixa Popular
Pepe Córdoba
CEO y fundador de Tunergia
José Luis Gijón
Presidente de la Mancomunitat de La Costera-Canal
Ángel Martínez
Director Técnico de Inelcom
“El Camp de Morvedre afronta su expansión con foco en industria, innovación y territorio”
"El Camp de Morvedre afronta su expansión con foco en industria, innovación y territorio"

Sagunto se consolida como un enclave estratégico para la inversión y la creación de empleo, tal como quedó patente en un encuentro empresarial celebrado en el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana, en la Marjal dels Moros, donde representantes institucionales y del tejido económico analizaron el fuerte proceso de expansión que vive el Camp de Morvedre. El debate puso el foco en la sostenibilidad como eje del crecimiento futuro, abordando retos clave como la atracción de talento, la formación, el empleo de calidad, el desarrollo industrial y logístico, la vivienda, las infraestructuras, la movilidad, la innovación, la transición energética, la descarbonización, la seguridad jurídica y la simplificación administrativa, subrayando la necesidad de cooperación público-privada y de una planificación equilibrada que integre desarrollo económico, cohesión social y respeto medioambiental.
Protagonistas
Miguel Montagut
Director de zona de Caixa Popular
Paz Carceller
Diputada provincial del área de Administración General y alcaldesa de Puçol
Laura Gascón
Gerente de la zona Valencia Sur de Veolia
José María Gómez
Director de la cementera Holcim
Toni Iborra
Concejal de Industria de Sagunt
Cristina Plumed
Presidenta de la patronal del Camp de Morvedre
Jorge Mateos
Técnico del Centro de Educación Ambiental
“La movilidad, el gran desafío de una comarca clave como l’Horta Nord”
"La movilidad, el gran desafío de una comarca clave como l'Horta Nord"

El foro Más que Empresas de Levante-EMV analizó en Paterna la situación y perspectivas de l'Horta Nord, una comarca con un notable atractivo residencial y empresarial que, tras la pandemia, ha sumado 30.000 nuevos habitantes y roza ya los 300.000 vecinos, concentrando más de 11.000 empresas, 150.000 trabajadores y nueve de los once institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Este peso la consolida como un motor económico clave, aunque el debate puso de relieve que las graves carencias en movilidad —especialmente en accesos viarios y transporte público— suponen el principal freno para la implantación empresarial y la calidad de vida de trabajadores y familias, convirtiéndose en el reto prioritario para garantizar su desarrollo futuro.
Protagonistas
Francisco López
Presidente de la Mancomunitat Horta Nord
Miguel Chavarría
Presidente Consorcio Pactem Nord
Asún Roselló
Representante de CEV Valencia y vocal de la Junta Directiva de CEV
José Francisco Machado
Director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular
Pablo Mellado
Gerente de Aigües de Paterna y gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Veolia
“Resiliencia y crecimiento: la Vall d’Albaida reclama infraestructuras a la altura de su tejido empresarial”
"Resiliencia y crecimiento: la Vall d'Albaida reclama infraestructuras a la altura de su tejido empresarial"

La Vall d'Albaida afronta un momento económico favorable tras décadas de resiliencia y capacidad de reinvención, pese a haber estado históricamente condicionada por unas deficientes infraestructuras de comunicación que han limitado su conectividad. Así se puso de manifiesto en el Foro Más que Empresas de Levante-EMV celebrado en Ontinyent, donde responsables políticos y empresariales destacaron la evolución positiva de los principales indicadores económicos, la diversificación del tejido productivo más allá del monocultivo textil y el potencial aún por desarrollar, al tiempo que reclamaron mejoras urgentes en las conexiones ferroviarias y viarias, avances en digitalización, refuerzo del modelo industrial y una apuesta por un turismo sostenible y cohesionado como claves para consolidar el crecimiento de la comarca.
Protagonistas
Javier Cabedo
Vicepresidente de la CEV
Soraya Calatrava
Responsable del sector textil en Caixa Popular
Natàlia Enguix
Vicepresidenta de la DIputación de Valencia
Francisco Bartual
Director territorial de la provincia de Valencia del grupo Veolia
Jorge Rodríguez
Alcalde de Ontinyent
Ramón Vidal
Alcalde de l’Olleria
Ismael Sanvíctor
Presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida
Pepe Serna
Presidente de la patronal textil Ateval
“Camp de Túria consolida su músculo industrial y reclama agilidad administrativa”
"Camp de Túria consolida su músculo industrial y reclama agilidad administrativa"

Un año y cuatro meses después de la dana que anegó áreas industriales y puso en jaque a miles de trabajadores, Camp de Túria ha logrado reactivar el 100 % de sus polígonos y consolidar una recuperación no solo cuantitativa, sino cualitativa, marcada por una mayor conciencia preventiva, coordinación institucional e inversión en resiliencia. Así se constató en el foro Más Que Empresas celebrado en Ribactiva, donde administraciones, empresarios y entidades financieras destacaron el refuerzo de ayudas públicas, las actuaciones hidráulicas en zonas críticas, la apuesta por la innovación y la digitalización y el impulso del Pacte Territorial, al tiempo que reclamaron mayor agilidad administrativa, planificación estructural y ejecución efectiva para garantizar que la competitividad del nodo logístico —estratégico por su proximidad al puerto y al aeropuerto— no vuelva a verse comprometida ante futuras emergencias.