Más que Empresas

Las pequeñas y medianas empresas son mucho más que actividad económica. Son identidad, historia, esfuerzo y compromiso. Cada comercio que levanta la persiana, cada industria que genera empleo en su municipio, cada emprendedor que decide quedarse y crecer en su tierra, forma parte del motor que impulsa nuestras comarcas.​

En un momento de transformación económica global, marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales, los aranceles crecientes y las tensiones geopolíticas que afectan al comercio mundial, apostar por el negocio local no es solo una elección ética, sino una estrategia de futuro.​