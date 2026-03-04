Levante-EMV

Comunidad Valenciana, tierra de empresarios

Las pequeñas y medianas empresas son mucho más que actividad económica. Son identidad, historia, esfuerzo y compromiso. Cada comercio que levanta la persiana, cada industria que genera empleo en su municipio, cada emprendedor que decide quedarse y crecer en su tierra, forma parte del motor que impulsa nuestras comarcas.​

En un momento de transformación económica global, marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales, los aranceles crecientes y las tensiones geopolíticas que afectan al comercio mundial, apostar por el negocio local no es solo una elección ética, sino una estrategia de futuro.​

​Las empresas de proximidad; pequeñas, medianas o familiares, son las que generan empleo estable, sostienen el tejido social de nuestros pueblos y ciudades, y garantizan la resiliencia de la economía comarcal. ​

Desde LEVANTE EMV, queremos dar voz a estas empresas que, desde el territorio, resisten, se reinventan y lideran nuevas formas de crecer sin perder sus valores.

LA SAFOR

"Tierra de Emprendedores"

El primer Foro Comarcal de Más que Empresas, celebrado en Gandia, destacó la necesidad de colaboración público-privada y de infraestructuras para afrontar los retos económicos y sociales de la Safor. Se analizaron acciones para impulsar la economía comarcal en un ciclo de coloquios apoyado por instituciones y entidades empresariales

Entidades participantes

Protagonistas

José Manuel Prieto

Alcalde de Gandia

Salvador Gregori

Salvador Gregori

Concejal de Hacienda, Inversiones Estratégicas, Vivienda y Patrimonio de Gandia

Juan Pablo Tur

Juan Pablo Tur

Presidente de FAES

Rosana Navarro

Rosana Navarro

Directora de Gandia Servicios Portuarios

Josep Llopis

Josep Llopis

Director de Zona de Caixa Popular

Vicente Faro

Vicente Faro

Presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la CV

Natalia Enguix

Natalia Enguix

Vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia

L'HORTA SUD

“La recuperación de L’Horta Sud tras la dana”

El 29 de octubre L’Horta Sud sufrió una riada que dejó 229 víctimas y devastó la comarca. Once meses después, el Foro Más que Empresas de Levante-EMV reunió en Torrent a instituciones y entidades para evaluar la reconstrucción, destacando avances significativos y perspectivas positivas en la recuperación económica y social.

Entidades participantes

Protagonistas

José Francisco Cabanes

José Francisco Cabanes

Presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud y alcalde de Sedaví

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Coordinador del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud

Juan Gallur

Juan Gallur

Director de Banca Empresas de Caixa Popular

Vicente Faro

Vicente Faro

Presidente del Comité de Agricultura Ecológica CV

Patricia Muñoz

Patricia Muñoz

Presidenta del Instituto Empresarial de l’Horta Sud

Cristina Baixauli

Cristina Baixauli

Directora de Transformación de Hidraqua

LA RIBERA

“Reconstrucción y digitalización: los dos grandes retos que marcan el futuro de la Ribera”

Empresas, entidades financieras y administraciones locales de la Ribera afrontan el reto de reconstruir el territorio tras la dana del 29 de octubre y, a la vez, avanzar en su transformación tecnológica. El foro comarcal Más que Empresas impulsa la colaboración público-privada para afrontar estos desafíos con el apoyo institucional y empresarial valenciano.

Entidades participantes

Protagonistas

Gemma Alós

Gemma Alós

Primera teniente de Alcalde y concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Participación Ciudadana y Fiestas

Raúl Tudela

Raúl Tudela

Presidente de la Associació Empresarial d’Alzira y representante de CEV València

Josep Llopis

Josep Llopis

Director zona Caixa Popular

Laura Gascón

Laura Gascón

Gerente de la zona Valencia Sur de Hidraqua

Romina Moya

Romina Moya

Directora General de GAIN

Laura Guerrero

Laura Guerrero

CEO de Pepina Pastel

CAMP DE TURIA

“La movilidad, el reto pendiente para impulsar la industria del Camp de Túria”

La comarca del Camp de Túria vive un momento de gran crecimiento y atractivo para la inversión, impulsado por su ubicación estratégica, las conexiones con València, el puerto y el aeropuerto, y un tejido empresarial diverso y resiliente tras la dana. Cada vez más personas la eligen para vivir, aunque persisten retos como la movilidad, la falta de mano de obra, la digitalización y la burocracia, que requieren una firme colaboración público-privada. Estas fueron algunas de las conclusiones del Foro Más que Empresas Camp de Túria, dentro del ciclo de charlas y debates que recorrerá todas las comarcas donde este diario cuenta con delegación propia.

Entidades participantes

Protagonistas

Robert Raga

Robert Raga

Alcalde de Riba-roja de Túria

Teresa Luengo

Teresa Luengo

Secretaria provincial de CEV Valencia

Fran Machado

Fran Machado

Director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa en Caixa Popular

Pablo Mellado

Pablo Mellado

Gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Hidraqua

Amparo Navarro

Amparo Navarro

Presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria

Salvador Torrent

Salvador Torrent

Alcalde de l’Eliana

Carlos Peinado

Carlos Peinado

Gerente de la Asociación Empresarial Reva (Asocreva)

REQUENA - UTIEL

“Requena-Utiel abre un espacio de diálogo para reforzar su competitividad empresarial”

El Templo de San Nicolás de Requena acogió el I Foro Comarcal Requena-Utiel, impulsado por Levante-EMV, como espacio de diálogo entre instituciones y empresas para abordar los retos y oportunidades del tejido empresarial de la comarca. Durante la jornada, el alcalde de Requena, Mario Sánchez, inauguró el encuentro manifestando su deseo de que el foro siente las bases para crear una futura asociación de empresarios locales, subrayando la necesidad de facilitar la inversión y adaptar la normativa urbanística, especialmente en sectores clave como el vitivinícola.

Entidades participantes

Protagonistas

Mario Sánchez

Mario Sánchez

Alcalde de Requena

Mari Àngels Ramón Llin

Mari Àngels Ramón Llin

Directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana

Rebeca García

Rebeca García

Presidenta de las Asociación de Elaboradores de Cava de Requena

Ricardo Ruiz

Ricardo Ruiz

Director de la oficina de Caixa Popular en Requena

Ricardo Cianfanelli

Ricardo Cianfanelli

Director general de Agua Mineral San Benedetto

Elena García

Elena García

Miembro de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Requena

Vicente Faro

Vicente Faro

Presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana

Francisco Bartual

Francisco Bartual

Director territorial de Hidraqua Grupo Veolia

José Miguel Medina

José Miguel Medina

Presidente del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena

Jorge Srougi

Jorge Srougi

Director general de Bodegas Coviñas

Patricia Pérez

Patricia Pérez

Concejala del Ayuntamiento de Requena

LA SERRANIA

“La Serranía exige infraestructuras para asegurar su futuro económico y fijar población”

El Foro de la Serranía, celebrado en Tuéjar, reunió a alcaldes, empresarios y representantes institucionales para analizar los desafíos y oportunidades de una comarca que ha logrado ganar población, pero que necesita un impulso claro en infraestructuras, conectividad, digitalización y energías renovables para consolidar su desarrollo. Durante el encuentro, se reclamó apoyo institucional, una fiscalidad adaptada a la realidad rural y más recursos para atraer empresas y empleo estable.

Entidades participantes

Protagonistas

Carlos Tarazón

Carlos Tarazón

Alcalde de Tuéjar

Pilar Fandos

Pilar Fandos

Gestora de Banca Empresa de Caixa Popular

Francisco Bartual

Francisco Bartual

Director Territorial de Hidraqua Grupo Veolia

Miriam Mayordomo

Miriam Mayordomo

Representante de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

Inmaculada Mata

Inmaculada Mata

Socia Directora de Lem-on Energy

Ramiro Rivera

Ramiro Rivera

Alcalde de Titaguas

Felipe Carrasco

Felipe Carrasco

Secretario Autonómico de Industria

Rafael Darijo

Rafael Darijo

Presidente de la Mancomunitat del Alto Turia

Alejandro Bermejo

Alejandro Bermejo

CEO de Molduras Turia

LA MARINA

“La Marina ante sus grandes retos: empleo digno, nuevas oportunidades y vivienda accesible”

El foro comarcal organizado por Levante-EMV en las instalaciones de Baleària reunió a agentes sociales que trazaron una radiografía precisa de la Marina Alta, una comarca de grandes contrastes. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, alertó de la preocupante brecha social en un territorio considerado “rico”, pero que registra el segundo índice de pobreza más alto de la Comunitat Valenciana, con muchas familias atrapadas en empleos inestables, salarios bajos y un mercado de vivienda inaccesible. También señaló la urgencia de avanzar hacia un modelo de turismo sostenible que frene la masificación creciente y llamó a una colaboración real entre ayuntamientos, empresa y ciudadanía para impulsar un urbanismo “con trellat” que proteja el paisaje y garantice un desarrollo equilibrado.

Entidades participantes

Protagonistas

Josep Vicent Mascarell

Josep Vicent Mascarell

Presidente del comité de Ética y Cumplimiento de Baleària

Joserra González de Zárate

Joserra González de Zárate

Concejal de Benidorm y presidente del Consorci Mare

Miguel Halabi

Miguel Halabi

Director territorial para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

Vicent Grimalt

Vicent Grimalt

Alcalde de Dénia

Josep Signes

Josep Signes

Alcalde de Gata

Raúl Llobell

Raúl Llobell

Alcalde de Teulada Moraira

José Luis Catalá

José Luis Catalá

CEO de DASS

Adolfo Vanaclocha

Adolfo Vanaclocha

Gerente de HCB Dénia

Rosario Donderis

Rosario Donderis

Gerente del Creama

Benito Mestre

Benito Mestre

Presidente de Cedma

José Montserrat

José Montserrat

Representante de la UNED de Dénia

LA COSTERA

“Empresas y administración, claves para desbloquear el potencial industrial de la Costera”

Xàtiva acogió una nueva edición del Foro Más que Empresas de Levante-EMV con el objetivo de analizar la situación económica y social de la Costera en un contexto marcado por rápidos cambios tecnológicos y nuevos desafíos empresariales. El encuentro puso de relieve el importante potencial industrial de la comarca, históricamente limitado por diversos condicionantes, y subrayó la necesidad de reforzar las alianzas entre empresas, mejorar la agilidad y cooperación de las administraciones públicas e impulsar infraestructuras estratégicas como el polo logístico de Valpark, como palancas clave para reactivar el sector secundario y aprovechar las oportunidades de crecimiento existentes.

Entidades participantes

Protagonistas

Natàlia Enguix

Natàlia Enguix

Vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia

Javier Cabedo

Javier Cabedo

Vicepresidente de la Confederación CEV-Valencia

Josep Llopis

Josep Llopis

Director de zona de Caixa Popular

Pepe Córdoba

Pepe Córdoba

CEO y fundador de Tunergia

José Luis Gijón

José Luis Gijón

Presidente de la Mancomunitat de La Costera-Canal

Ángel Martínez

Ángel Martínez

Director Técnico de Inelcom

CAMP DE MORVEDRE

“El Camp de Morvedre afronta su expansión con foco en industria, innovación y territorio”

Sagunto se consolida como un enclave estratégico para la inversión y la creación de empleo, tal como quedó patente en un encuentro empresarial celebrado en el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana, en la Marjal dels Moros, donde representantes institucionales y del tejido económico analizaron el fuerte proceso de expansión que vive el Camp de Morvedre. El debate puso el foco en la sostenibilidad como eje del crecimiento futuro, abordando retos clave como la atracción de talento, la formación, el empleo de calidad, el desarrollo industrial y logístico, la vivienda, las infraestructuras, la movilidad, la innovación, la transición energética, la descarbonización, la seguridad jurídica y la simplificación administrativa, subrayando la necesidad de cooperación público-privada y de una planificación equilibrada que integre desarrollo económico, cohesión social y respeto medioambiental.

Entidades participantes

Protagonistas

Miguel Montagut

Miguel Montagut

Director de zona de Caixa Popular

Paz Carceller

Paz Carceller

Diputada provincial del área de Administración General y alcaldesa de Puçol

Laura Gascón

Laura Gascón

Gerente de la zona Valencia Sur de Veolia

José María Gómez

José María Gómez

Director de la cementera Holcim

Toni Iborra

Toni Iborra

Concejal de Industria de Sagunt

Cristina Plumed

Cristina Plumed

Presidenta de la patronal del Camp de Morvedre

Jorge Mateos

Jorge Mateos

Técnico del Centro de Educación Ambiental

HORTA NORD

“La movilidad, el gran desafío de una comarca clave como l’Horta Nord”

El foro Más que Empresas de Levante-EMV analizó en Paterna la situación y perspectivas de l’Horta Nord, una comarca con un notable atractivo residencial y empresarial que, tras la pandemia, ha sumado 30.000 nuevos habitantes y roza ya los 300.000 vecinos, concentrando más de 11.000 empresas, 150.000 trabajadores y nueve de los once institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Este peso la consolida como un motor económico clave, aunque el debate puso de relieve que las graves carencias en movilidad —especialmente en accesos viarios y transporte público— suponen el principal freno para la implantación empresarial y la calidad de vida de trabajadores y familias, convirtiéndose en el reto prioritario para garantizar su desarrollo futuro.

Entidades participantes

Protagonistas

Francisco López

Francisco López

Presidente de la Mancomunitat Horta Nord

Miguel Chavarría

Miguel Chavarría

Presidente Consorcio Pactem Nord

Asún Roselló

Asún Roselló

Representante de CEV Valencia y vocal de la Junta Directiva de CEV

José Francisco Machado

José Francisco Machado

Director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular

Pablo Mellado

Pablo Mellado

Gerente de Aigües de Paterna y gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Veolia

VALL D'ALBAIDA

“Resiliencia y crecimiento: la Vall d’Albaida reclama infraestructuras a la altura de su tejido empresarial”

La Vall d’Albaida afronta un momento económico favorable tras décadas de resiliencia y capacidad de reinvención, pese a haber estado históricamente condicionada por unas deficientes infraestructuras de comunicación que han limitado su conectividad. Así se puso de manifiesto en el Foro Más que Empresas de Levante-EMV celebrado en Ontinyent, donde responsables políticos y empresariales destacaron la evolución positiva de los principales indicadores económicos, la diversificación del tejido productivo más allá del monocultivo textil y el potencial aún por desarrollar, al tiempo que reclamaron mejoras urgentes en las conexiones ferroviarias y viarias, avances en digitalización, refuerzo del modelo industrial y una apuesta por un turismo sostenible y cohesionado como claves para consolidar el crecimiento de la comarca.

Entidades participantes

Protagonistas

Javier Cabedo

Javier Cabedo

Vicepresidente de la CEV

Soraya Calatrava

Soraya Calatrava

Responsable del sector textil en Caixa Popular

Natàlia Enguix

Natàlia Enguix

Vicepresidenta de la DIputación de Valencia

Francisco Bartual

Francisco Bartual

Director territorial de la provincia de Valencia del grupo Veolia

Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez

Alcalde de Ontinyent

Ramón Vidal

Ramón Vidal

Alcalde de l’Olleria

Ismael Sanvíctor

Ismael Sanvíctor

Presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida

Pepe Serna

Pepe Serna

Presidente de la patronal textil Ateval

CAMP DE TÚRIA

“Camp de Túria consolida su músculo industrial y reclama agilidad administrativa”

Un año y cuatro meses después de la dana que anegó áreas industriales y puso en jaque a miles de trabajadores, Camp de Túria ha logrado reactivar el 100 % de sus polígonos y consolidar una recuperación no solo cuantitativa, sino cualitativa, marcada por una mayor conciencia preventiva, coordinación institucional e inversión en resiliencia. Así se constató en el foro Más Que Empresas celebrado en Ribactiva, donde administraciones, empresarios y entidades financieras destacaron el refuerzo de ayudas públicas, las actuaciones hidráulicas en zonas críticas, la apuesta por la innovación y la digitalización y el impulso del Pacte Territorial, al tiempo que reclamaron mayor agilidad administrativa, planificación estructural y ejecución efectiva para garantizar que la competitividad del nodo logístico —estratégico por su proximidad al puerto y al aeropuerto— no vuelva a verse comprometida ante futuras emergencias.

Entidades participantes

Protagonistas

Eva Blasco

Eva Blasco

Presidenta provincial de la CEV

Pablo Mellado

Pablo Mellado

Gerente de Veolia Valencia Norte

Amelia Navarro

Amelia Navarro

Directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia

Carlos López

Carlos López

Gestor de banca empresa de Caixa Popular

Esperanza Montagud

Esperanza Montagud

Técnica de Medioambiente y representante de Cruz Roja

Joaquín Ballester

Joaquín Ballester

Director de Planificación Estratégica de Ivace

José Luis Arenas

José Luis Arenas

Responsable de Promoción Industrial de Ivace

Javier Mínguez

Javier Mínguez

Responsable de Empresas y Asociaciones del Ivace

Robert Raga

Robert Raga

Alcalde de Riba-roja

Xavi Jorge

Xavi Jorge

Vicepresidente de la Mancomunitat Camp de Túria y responsable de Innovación

Zulima Pérez

Zulima Pérez

Comisionada del Gobierno para la Reconstrucción

Montserrat Cervera

Montserrat Cervera

Alcaldesa de Loriguilla

José María March

José María March

Gerente de Operaciones de la zona de Levante de FM Logistic Ibérica

