El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis

La guerra en el Golfo Pérsico va a tener un impacto directo en los consumidores con fuertes subidas en los precios del carburante y el gas. La Confederación Española de Estaciones de Servicio asegura que el precio del diésel va a subir doce céntimos el litro y las gasolineras valencianas afirman que la gasolina puede tener un repunte de seis céntimos por litro. El gas acelera su subida tras el cierre del estrecho de Ormuz y ayer su precio se incrementó un 18 % tras encarecerse un 40 % el lunes. El precio del petróleo remontó un 7% y el barril de Brent ya ronda los 83 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024.

El precio del gas natural está disparado y llegó a superar los 63 dólares por megavatio hora (MWh), aunque después se moderó. El coste del combustible se incrementó por segundo día consecutivo con fuerza después de que Qatar Energy, empresa propiedad del Estado de Catar, haya suspendido la producción de gas natural licuado por cuestiones de seguridad tras el ataque a dos de sus instalaciones.

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, aseguró que España no va a tener "ningún problema de suministro" de gas natural, "independientemente de cómo evolucione la situación en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz". Aizpiri explicó que España recibe "muy poco gas de Catar" y además "tiene unas reservas del 58 %, una cifra muy alta teniendo en cuenta que estamos al final del invierno".

"En el año 2025, España ha recibido algo menos del 2 % del gas natural que consume del Golfo Pérsico y, por tanto, estamos muy protegidos. Nuestros principales suministradores son de otras zonas del mundo y tenemos un sistema de suministro muy diversificado. De hecho, en 2025 España ha importado gas de 16 países", indicó.

Un buque cisterna cargado de gas en Puerto de Sagunto. / Daniel Tortajada

Petróleo

Junto al precio del gas, también sube el crudo. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lunes un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero presuntamente vinculado a Estados Unidos (identificado como Athe Nova, con bandera de Honduras) en el estrecho de Ormuz. Además, las fuerzas de Irán han amenazado con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz tras afirmar que el tránsito se encuentra cortado en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel.

Roberto Gómez, profesor titular y experto en suministro energético de la Universidad Europea de Valencia, apuntó que el precio del crudo ha subido un 10 % desde el inicio de la guerra y, si se prolonga, el precio podría llegar a 120 dólares como ocurrió tras la invasión rusa de Ucrania. "Ahora está en 85 dólares, que es más o menos el precio medio que ha tenido en los últimos veinte años. Todo va a depender de cómo evolucione el conflicto, no creo que se alargue". El especialista avanzó que si la crisis se alarga la gasolina podría llegar a los dos euros el litro.

Gasolineras

Las estaciones de servicio valencianas han registrado en los últimos días un repunte de clientes que acuden a llenar el depósito ante el temor a una nueva escalada del precio de los carburantes tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. "Queremos transmitir un mensaje de calma", subrayan desde la patronal. Reconocen que el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales está teniendo reflejo en los surtidores y que "hay un aumento de clientes estos días que piden llenar el depósito".

El sector estima que, de mantenerse la tensión geopolítica, el diésel podría encarecerse en torno a 12 céntimos por litro en los próximos días, mientras que la gasolina subiría alrededor de 6 céntimos. De hecho, entre el lunes y el martes ya se ha producido un incremento aproximado de 2 céntimos por litro. "Hay un aumento del coste de la materia prima, del petróleo", explican, si bien recuerdan que la OPEP+ ha anunciado un aumento de producción que debería contribuir a moderar las cotizaciones.

El portavoz de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, lamenta que ha recibido la comunicación de que el precio de compra para las estaciones aumentará esta semana en 12 céntimos por litro, según informó la Cadena Ser.