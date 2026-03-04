Las aerolíneas ajustan rutas para evitar el espacio aéreo en conflicto: ¿Cómo afecta a tus viajes?

Las aerolíneas no dan abasto estos días para atender las llamadas y correos electrónicos de los clientes que intentan ponerse en contacto con ellas ante la incertidumbre y el miedo. Son miles los viajeros que tienen programados viajes hacia países asiáticos, como Vietnam, China, Japón o Sri Lanka y que, tras el ataque de EE UU a Irán, han visto sus vacaciones en 'stand by' ya que el itinerario pasa por escalas como el aeropuerto de Doha (Catar) o Dubái (Emiratos Árabes), con su espacio aéreo cerrado.

Compañías aéreas como Qatar Airways o Emirates, las principales operadoras de las regiones, piden a sus clientes que consulten sus canales de información para mantenerse al tanto de las novedades, ante el aluvión de llamadas que reciben para saber si podrán volar o no hacia sus destinos finales. "Estamos experimentando un alto volumen de llamadas, por lo que los tiempos de espera podrían ser más largos de lo habitual. Por favor, contáctenos solo si viaja en las próximas 48 horas", dicen desde la aerolínea catarí.

Por su parte, Emirates recomienda a sus clientes que comprueben el estado de su vuelo, revisen las últimas noticias operativas en su web y miren su correo electrónico para ver si hay alguna notificación sobre cambios o cancelaciones en sus vuelos antes de acudir al aeropuerto. "Nos gustaría agradecer a nuestros clientes su comprensión y paciencia", añaden. Además, recuerda que "todos los vuelos regulares con salida y destino en Dubái permanecen suspendidos".

La compañía árabe, no obstante, sí opera un número limitado de vuelos de repatriación de pasajeros y carga. "En estos vuelos limitados estamos dando prioridad a los clientes con reservas anteriores. No vaya al aeropuerto a menos que Emirates se lo haya notificado directamente o que tenga una reserva confirmada para estos vuelos". Al respecto, Eva Blasco, presidenta de la World Travel Agents Associations Alliance, señala que la "prioridad" de las compañías es trasladar a los clientes que están "atrapados" en estos destinos.

Desvíos por el sur

Miguel Jiménez, presidente de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav) explica a Levante-EMV que las agencias valencianas intentan ponerse en contacto con las aerolíneas para dar respuesta a las preguntas de sus clientes, pero resulta "complicado por el aluvión de llamadas que reciben".

Jiménez señala que las aerolíneas van reubicando a los pasajeros en vuelos que sortean el espacio aéreo cerrado y pasan por países que quedan fuera del territorio en guerra. "Según la operativa que tenga la compañía aérea en cada destino, desvía por una zona u otra. La mayoría se dirige a Egipto, que tiene el espacio aéreo abierto", explica Jiménez.

Viajeros se reencuentran con familiares en el aeropuerto, tras regresar de países de Oriemte Medio. / Redazione Telenews/TELENEWS

Aunque algunos clientes que tenían previsto viajar en las próximas horas han recibido información sobre la reubicación de su vuelo, Blasco señala que "eso no garantiza el viaje". Compañías como Emirates ofrecen la posibilidad de cambiar vuelos con salida el jueves 5 de marzo o una fecha anterior, para viajar hasta el viernes 20 de marzo inclusive.

Blasco explica al respecto que "la operativa aérea es muy complicada" y que desde la covid, en la que las aeronaves estuvieron paradas, "esta es la peor crisis operativa a la que las aerolíneas se han enfrentado".

Noticias relacionadas

Tras el ataque de EE UU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, la aviación civil se vio profundamente afectada: países de la zona mantienen cerrado su espacio aéreo o impusieron restricciones como cancelaciones, desvíos y retrasos masivos en una de las rutas más transitadas del mundo. Irán, Israel, Irak, Qatar, Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron cierres totales o parciales de sus cielos como medida de seguridad.