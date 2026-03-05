Un acuerdo lesivo

La Comisión Europea ha optado por la vía rápida para acelerar el acuerdo con Mercosur, en una nueva afrenta hacia el sector agrario. El pasado viernes la presidenta Úrsula von der Leyen anunció el inicio del procedimiento para la aplicación provisional del Acuerdo UE-Mercosur, después de que Uruguay y Argentina se convirtieran el jueves en los primeros países en ratificarlo. En enero, el Consejo Europeo autorizó a la Comisión a proceder con la aplicación provisional del acuerdo en cuanto se produjera la primera ratificación por parte de un país del Mercosur, condición que ya se ha cumplido. Tras consultas con los Estados miembros y con diputados del Parlamento Europeo en las últimas semanas, la Comisión ha confirmado que activará este mecanismo. Nada parece importarles a las autoridades comunitarias para seguir con su camino marcado. Ni la remisión del acuerdo por parte de la mayoría del Parlamento al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) para paralizarlo, ni las protestas del campo de las últimas semanas. Esta misma semana se votado una PNL en el Congreso de los Diputados para frenar su puesta en marcha provisional. El voto negativo de PSOE y PP hizo decaer la proposición que no respeta así la decisión del Parlamento Europeo de poner el texto en manos de la justicia europea. Nuestros gobernantes y políticos siguen de espaldas una vez más a la realidad del campo. Habría que recordar que una vez más la agricultura se convierte en moneda de cambio de los acuerdos que la UE firma. No se puede olvidar el grave impacto que supondría la aprobación del tratado en sectores como el arroz, los cítricos, el vacuno de carne, las aves de corral, el porcino y la apicultura, entre otros, con una ausencia de cláusulas espejo que genera una competencia desleal y un incentivo para la deslocalización de la producción. Se nos venden unas futuras cláusulas de salvaguardia que sin embargo se ha comprobado ya que no son muy eficientes porque cuando se detecta un aumento de las importaciones o una bajada de precios superior al establecido, el daño ya está hecho. Y en el caso de los cítricos ni siquiera se contempla por el momento un contingente anual específico ni para fresco ni para zumos. Este acuerdo es totalmente incoherente con los objetivos climáticos de la UE, al promover la sustitución de producción europea por importaciones con mayor impacto de la huella de carbono y menos exigencias ambientales, que provocaría el agravamiento de emisiones. Pero bueno eso les parece preocupar poco porque ya lo estamos sufriendo con la reducción de materias activas de productos fitosanitarios, que por el contrario, sí se permite en los países de donde importa la UE.