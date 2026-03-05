Energía
BP e Iberdrola ultiman la puesta en marcha de la mayor planta de hidrógeno verde de España
El periodo de pruebas para supervisar el funcionamiento de la planta de Castelló comenzará en mayo de 2026
La empresa conjunta entre BP e Iberdrola - Castellón Green Hydrogen S.L - ha anunciado que su proyecto de hidrógeno verde de 25 MW, la que será la mayor en operación en España, ha alcanzado el 90 % de la ejecución de su fase de montaje y cuenta con el 100 % de los equipos en el terreno, incluyendo el sistema electrolizador suministrado por Plug Power. En los trabajos realizados participan alrededor de 25 empresas españolas. La planta está en Castelló.
Está previsto que el periodo de pruebas para supervisar el funcionamiento y el rendimiento de los equipos comience en mayo de 2026.
El hito refuerza la apuesta de BP e Iberdrola en el sector del hidrógeno verde en España, un vector energético que tiene el potencial de desempeñar un papel significativo en la descarbonización de la industria.
Ejemplo de electrificación
Carolina Mesa, vicepresidenta de hidrógeno para Europa y MENA de BP, ha declarado: “Estos avances son una gran noticia para el sector energético español. Refleja avances tangibles en un proyecto clave de descarbonización industrial y consolida a la refinería de bp en Castellón como referente en el país”.
Julio Castro, CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, ha señalado: “Este proyecto es un ejemplo real de la electrificación de la industria, que permite reducir las emisiones de CO2 y reforzar la seguridad de suministro de energía. Esta planta se alimentará de 200 GWh/año de energía renovable procedente de nuestros parques eólicos y plantas fotovoltaicas en España”.
70 millones de inversión
El proyecto cuenta con una inversión de más de 70 millones de euros y es desarrollado conjuntamente por BP e Iberdrola España a través de Castellón Green Hydrogen S.L., una empresa participada a partes iguales por ambas compañías.
El electrolizador de 25 MW se alimentará de electricidad renovable a través de un acuerdo de compra de energía (PPA) suministrada por Iberdrola procedente de parques fotovoltaicos y eólicos. Se prevé que la producción de 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde pueda sustituir a parte del hidrógeno gris que utiliza actualmente la refinería en sus procesos y, como tal, se espera evitar la emisión de aproximadamente 23.000 toneladas de CO2 al año, equivalentes a las emisiones de 5.000 coches en el mismo periodo.
Participación del ITE
Esta iniciativa, que cuenta con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), ha obtenido una financiación de 15 millones de euros de los programas de ayuda a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos que serán asignados por NextGenerationEU de la Unión Europea.
BP e Iberdrola continúan explorando oportunidades para aumentar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castelló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València
- Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
- La jueza de la dana, sobre el abogado que la recusa: “Es comprensible la frustración del letrado por su nulo éxito, pero no el torrente de descalificaciones hacia mi persona”