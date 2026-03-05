BP e Iberdrola ultiman la puesta en marcha de la mayor planta de hidrógeno verde de España

La empresa conjunta entre BP e Iberdrola - Castellón Green Hydrogen S.L - ha anunciado que su proyecto de hidrógeno verde de 25 MW, la que será la mayor en operación en España, ha alcanzado el 90 % de la ejecución de su fase de montaje y cuenta con el 100 % de los equipos en el terreno, incluyendo el sistema electrolizador suministrado por Plug Power. En los trabajos realizados participan alrededor de 25 empresas españolas. La planta está en Castelló.

Está previsto que el periodo de pruebas para supervisar el funcionamiento y el rendimiento de los equipos comience en mayo de 2026.

El hito refuerza la apuesta de BP e Iberdrola en el sector del hidrógeno verde en España, un vector energético que tiene el potencial de desempeñar un papel significativo en la descarbonización de la industria.

Ejemplo de electrificación

Carolina Mesa, vicepresidenta de hidrógeno para Europa y MENA de BP, ha declarado: “Estos avances son una gran noticia para el sector energético español. Refleja avances tangibles en un proyecto clave de descarbonización industrial y consolida a la refinería de bp en Castellón como referente en el país”.

Julio Castro, CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, ha señalado: “Este proyecto es un ejemplo real de la electrificación de la industria, que permite reducir las emisiones de CO2 y reforzar la seguridad de suministro de energía. Esta planta se alimentará de 200 GWh/año de energía renovable procedente de nuestros parques eólicos y plantas fotovoltaicas en España”.

70 millones de inversión

El proyecto cuenta con una inversión de más de 70 millones de euros y es desarrollado conjuntamente por BP e Iberdrola España a través de Castellón Green Hydrogen S.L., una empresa participada a partes iguales por ambas compañías.

El electrolizador de 25 MW se alimentará de electricidad renovable a través de un acuerdo de compra de energía (PPA) suministrada por Iberdrola procedente de parques fotovoltaicos y eólicos. Se prevé que la producción de 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde pueda sustituir a parte del hidrógeno gris que utiliza actualmente la refinería en sus procesos y, como tal, se espera evitar la emisión de aproximadamente 23.000 toneladas de CO2 al año, equivalentes a las emisiones de 5.000 coches en el mismo periodo.

Participación del ITE

Esta iniciativa, que cuenta con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), ha obtenido una financiación de 15 millones de euros de los programas de ayuda a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos que serán asignados por NextGenerationEU de la Unión Europea.

Noticias relacionadas

BP e Iberdrola continúan explorando oportunidades para aumentar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castelló.