Las empresas de EEUU en España reclaman volver al diálogo y preservar la relación tras las amenazas de Trump

Las empresas envueltas en plena disputa institucional entre España y EEUU han pedido a ambas administraciones volver a la vía del diálogo. La Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain) apeló el pasado miércoles a la vuelta a la senda del diálogo institucional y la preservación de la relación económica y comercial entre España y Estados Unidos.

Del mismo modo, la institución ha aclarado que los vínculos comerciales que los unen no deben quedar "rehenes de tensiones culturales". En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la cámara, fundada en 1917 y principal plataforma de la comunidad empresarial estadounidense en nuestro país, ha detallado que la relación económica bilateral que mantienen los dos países es "sólida, profunda y mutuamente beneficiosa".

Una relación de inversión mutua

Además, el organismo ha apuntado que las filiales españolas de las empresas estadounidenses se han erigido como el primer colectivo inversor en España desde los años 60, generando empleo de calidad y contribuyendo al tejido productivo del país.

Asimismo, la Cámara defiende que la relación es fructífera también en el otro sentido. Recalca que las empresas españolas han construido una presencia "significativa" en Estados Unidos a lo largo de décadas y que la interdependencia entre ambas economías es "real" y "valiosa", por lo que insiste en que no debe verse afectada por las discrepancias políticas puntuales entre los Ejecutivos.

Por tanto, el organismo presidido por Jaime Malet ha llamado a ambas administraciones a volver a los cauces diplomáticos para resolver sus diferencias, y confía en que "la racionalidad económica" y el marco jurídico vigente, incluidos los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, "prevalecerán" y permitirán que ambos gobiernos encuentren "la vía del entendimiento" que las comunidades empresariales de los dos países necesitan.

50.000 millones de flujo comercial

En caso de que no se pudiese alcanzar un acuerdo y la relación comercial quedase de alguna forma truncada, las consecuencias serían nefastas para ambos países. Según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), España importó de EEUU en 2025 bienes por valor de 30.174 millones de euros. Por contrario, nuestro país exportó al país mercancía por valor de 16.716 millones de euros. Es decir, el saldo comercial de España es negativo, en tanto que importa de EEUU el doble de lo que exporta.

En cuanto a los productos más intercambiados, en el caso de España a EEUU en 2024 fueron los medicamentos envasados, por un valor de 1.300 millones de dólares. Por otra parte, el petróleo es el bien estadounidense con mayor presencia en el mercado español, con un saldo de 6.190 millones de dólares.

La interrupción de un flujo comercial cercano a los 50.000 millones de euros impactaría de lleno en la actividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos en ambos países, ha aclarado la Cámara. Así, ha avanzado que sus dirigentes mantendrán contactos con la Embajada de Estados Unidos en Madrid, con el Gobierno de España y con las instituciones europeas relevantes para contribuir a preservar el diálogo y la cooperación.