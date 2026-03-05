La gestora Take Point se suma a la fiebre hotelera con un establecimiento de 170 habitaciones en València

La gestora española de activos inmobiliarios Take Point se ha sumado a la fiebre hotelera en València con la inversión en un nuevo hotel de 170 habitaciones en la avenida de las Cortes Valencianas. El establecimiento estará situado frente al Palacio de Congresos y las obras comenzarán en el cuarto trimestre de este año. El volumen de la inversión no ha trascendido.

La explosión turística que vive València ha multiplicado por cuatro la inversión hotelera en 2025, según revela un informe de la consultora inmobiliaria Colliers. Cadenas hoteleras y fondos invirtieron 174 millones de euros en 2025 frente a una media de 40 millones en los tres años anteriores. La fiebre inversora continúa, ya que en los próximos dos años la capacidad hotelera de València va a crecer un 30 % con 3.000 habitaciones nuevas.

Entre estos proyectos está el anunciado ahora Take Point, que es una gestora dedicada a la compraventa, intermediación, administración, explotación y desarrollo de activos inmobiliarios. La compañía incide en que es una "inversión estratégica".

Apuesta de futuro

El proyecto consiste en "un hotel en una parcela de uso terciario de 3.400 metros cuadrados, con una superficie edificable de aproximadamente 5.970 metros cuadrados. El edificio está proyectado para albergar unas 170 habitaciones, con una distribución clara y eficiente y áreas comunes de dimensiones adecuadas, diseñadas para sostener una operativa hotelera sólida y equilibrada a largo plazo", subraya la gestora.

La firma añade que la estrategia de inversión que sustenta el proyecto "se centra en entregar un activo hotelero bien posicionado en una de las ubicaciones turísticas más consolidadas de València. El enfoque combina criterios de desarrollo con un conocimiento profundo de la operativa hotelera, con el objetivo de crear un producto equilibrado que satisfaga la demanda actual del mercado manteniendo su valor a largo plazo".

Hotel en construcción en el distrito del Marítimo. / German Caballero

Incremento del 30 %

En los próximos dos años, la capacidad hotelera de València va a crecer un 30 % con 3.000 habitaciones nuevas. Promotores y operadores tienen en marcha cuarenta proyectos hoteleros dirigidos sobre todo a los turistas con más poder adquisitivo (los nuevos establecimientos con más capacidad tendrán cuatro y cinco estrellas).

Tras este tipo de operaciones está el interés inversor por el sector hotelero de València ante la fortaleza turística por el tirón de la demanda internacional. La planta hotelera en la ciudad ha pasado de 147 establecimientos en 2019 a 201 en 2025, lo que representa un crecimiento del 35 %. En el mismo periodo, el número de nuevas habitaciones solo ha aumentado un 14 %. Ahora mismo, en València hay 10.191 habitaciones hoteleras abiertas.

Números de récord

Hasta ahora, el mejor registro histórico de inversión hotelera en el Cap i Casal y el resto de Valencia se produjo en 2019, con un volumen aproximado de 181 millones de euros. Aquel ejercicio estuvo marcado por el cierre de varias transacciones de volumen sobre activos consolidados, entre las que destacaron la venta del Meliá Valencia (propiedad actualmente de Atom Hotels), el Vincci Lys, el Senator Parque Central en una operación de venta y alquiler aparejado (sale & leaseback) con el fondo Swiss Life y el Sercotel Acteón que fue adquirido por la cadena Hotusa.

A estas compras se sumaron, además, operaciones vinculadas a nuevos desarrollos y reconversiones, como la adquisición por parte de All Iron de la antigua sede del PSPV en la avenida del Oeste para su transformación en hotel.

Operaciones destacadas

La operación más importante del año pasado fue la compra por parte de la sociedad Genefim (Grupo Societé Générale) a la sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en bolsa (socimi) Atom del hotel Exe Rey Don Jaime por cincuenta millones de euros. El establecimiento tiene 14 plantas y 319 habitaciones y está situado junto a la Ciudad de las Ciencias.

