El número de valencianas directivas crece y supera a la media nacional

La igualdad de género en el colectivo de los directivos avanza en la Comunitat Valenciana, pero no todo lo rápido de debiera. Tan es así que, en el último año, las firmas de la autonomía incrementaron el porcentaje de mujeres en puestos de dirección, que pasó del 36,1% al 38,6%, situándose de esta forma por encima de la media nacional (37,3%). Sin embargo, la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad con verdadera influencia sigue siendo limitada.

Según el Women in Business 2026 (WIB), el informe elaborado desde hace 22 años por la firma de servicios profesionales Grant Thornton a nivel nacional e internacional, la proporción de mujeres CEO en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 13%, cinco puntos por debajo de la media nacional (18,5%). El porcentaje de socias (8%) y de presidentas (8%) sí supera la media española. En ese ámbito, las mujeres CEO han caído diez puntos en tres años.

Cuadros

“Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo en los cuadros directivos para que, una vez que ha habido mujeres al frente, no se siga apostando por ellas al producirse cambios corporativos de relevancia. El equilibrio de mando directivo entre hombres y mujeres siempre es efectivo y es una meta a la que las compañías tiene que acercarse”. destaca Isabel Perea, socia directora de Auditoría y portavoz del informe Women in Business.

El estudio de Grant Thornton también analiza las perspectivas de las empresas medianas en materia de políticas de diversidad e inclusión. En este sentido, un 61% de las firmas valencianas mantiene o incrementa su apuesta por este tipo de políticas, por un 27% que prevé flexibilizarlas o ya lo ha hecho y un 11% que declara su intención de eliminar o haber eliminado alguna medida. Son porcentajes relevantes que, sin embargo, se sitúan por debajo de la media nacional, donde un 73,6% de las empresas esperan reforzar sus iniciativas y un 23% prevé flexibilizarlas.

En este sentido, el 22% de las empresas valencianas admite que el debate global respecto a estas iniciativas les ha llevado a revisar sus políticas, un porcentaje ligeramente superior al de la media nacional (17,9%). No obstante, la revisión periódica se sitúa en la comunidad como el factor más importante para que las empresas valencianas revisen sus iniciativas.

Diversidad

La apuesta por la diversidad parece estar directamente relacionada con mejores resultados financieros. A nivel global, las compañías que declaran estar comprometidas con sus iniciativas de igualdad y además planean implementar nuevas presentan mayores porcentajes de crecimiento. Un 73 % indica haber incrementado ingresos en más del 5 % y un 56,2 % haber aumentado plantilla en más del 5%. En cambio, entre quienes planean retirar iniciativas, estos porcentajes descienden a 40,1% (ingresos) y 35,9 % (plantilla).

En la Comunitat Valenciana, los agentes externos más preocupados por las políticas de diversidad de una empresa son los asesores (27 %) y los clientes (15 %). A nivel nacional también tiene un mayor peso la influencia de asesores externos (18,5 %).

Las compañías españolas vinculan además su estrategia de diversidad e inclusión a todas las etapas del trabajador en la compañía. Una gestión integral que, según el informe, "evidencia la importancia que concede la empresa española al desarrollo del personal interno. A nivel regional también existe cierta apuesta por la cantera, aunque más suavizada". Según los datos del Women in Business, en las últimas vacantes de responsabilidad el 53 % de las empresas valencianas optó por la promoción interna de empleadas frente al 47 % de contratación externa. A nivel nacional, la apuesta por el talento interno afecta al 64% de las empresas.

Políticas de género

El estudio de Grant Thornton pone de manifiesto, asimismo, que la promoción del liderazgo femenino no es una cuestión que atañe exclusivamente a las mujeres, sino un objetivo compartido que interpela al conjunto de la sociedad. En este sentido, un elevado porcentaje de los encuestados valencianos, hombres y mujeres, considera que las políticas de género de una compañía son importantes para aplicar a un puesto. Un 61% las considera prioritarias, mientras que otro 29 % cree que es un factor importante. Únicamente el 10% cree que no tiene relevancia para su proceso de selección.