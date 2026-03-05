La patronal y la Cámara aseguran que el comercio español con EE UU está blindado por Europa

La patronal autonómica CEV y la Cámara de Comercio de Valencia lanzaron ayer un mensaje de calma y confianza a las empresas valencianas en respuesta a las amenazas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España por haberle denegado el uso de las bases de Morón y Rota para atacar a Irán.

Así, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha recomendado a las empresas que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos que mantengan "la calma y continúen con normalidad sus operaciones de comercio exterior". "Frente a las amenazas del presidente Trump, los agentes económicos debemos recordar que las relaciones de comercio exterior de España con terceros países son competencia de la Unión Europea", ha subrayado la organización presidida por Vicente Lafuente.

El amparo de la UE supone, a juicio de la CEV, "un nivel de seguridad mayor en todos los sentidos, y debemos y podemos confiar en que tanto la Comisión Europea como el Consejo de la UE defenderán nuestros intereses, que son los del conjunto de la Unión". "En todo caso -añaden-, es importante subrayar que EE UU es un gran país y un gran mercado para nuestras empresas, y es de mutuo interés que las relaciones bilaterales de comercio e inversión se mantengan a pesar de la coyuntura política y la adversa situación geopolítica en general".

Acuerdo comercial

Por ello, la patronal valenciana reivindica celeridad en la ratificación del acuerdo comercial entre EE UU y la UE, ya que su firma "aportaría a las empresas de ambas partes mayores niveles de seguridad jurídica y certidumbre". No obstante, dicha firma fue paralizada por el Parlamento Europeo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunciara contra los aranceles impuestos por Trump a la inmensa mayoría de países con los que comercia, entre ellos la UE.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, trasladó a las empresas que deben optar "por la prudencia, la tranquilidad y seguir trabajando" e hizo un llamamiento a "alejarse de discursos polarizados". Como la CEV, Morata opina que el comerio con EE UU está blindado por el acuerdo con la UE. Además de confiar en que la guerra acabará pronto, el dirigente empresarial recordó que la relación con EE UU es muy amplia y no solo comercial: "No cabe ruptura alguna".

Rutas

Mientras, la Cámara de España identificó ayer la energía, la logística, la agrolimentación, los bienes de equipo y el turismo como los sectores más perjudicados en la relación con la zona en conflicto y comunicó algunas medidas que deben tomar las empresas. Entre ellas cabe destacar la diversificación de rutas de transporte marítimo, el almacenamiento de inventario crítico o la cobertura del tipo de cambio.

Por otra parte, en cuanto a la posible escalada de precios que puede derivarse del conflicto bélico en el Golfo Pérsico, la CEV recuerda que "tanto el Gobierno nacional como el autonómico han anunciado que están preparando medidas de apoyo para el sector productivo".

Los agricultores temen la subida del carburante y los fertilizantes / Levante-EMV

Precisamente, las organizaciones agrarias han hecho un llamamiento ante el encarecimiento que ya están detectanto en su actividad. La Unió Llauradora i Ramadera informó ayer de que "en los pocos días transcurridos desde que se desencadenó el conflicto bélico en Oriente Medio se detectan subidas que preocupan en el campo valenciano, del 5 % en los precios de los fertilizantes y del 4 % en el gasóleo agrícola, con tendencia al alza".

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) urgió a los gobiernos de España, la Unión Europea y Estados Unidos a "rebajar la tensión" frente al conflicto bélico en Oriente Medio ante los graves perjuicios que puede ocasionar para el sector agrario. Las dificultades en la producción y comercialización de materias primas en varios países asiáticos, sobre todo alrededor del Estrecho de Ormuz que bloquea los flujos comerciales, y el conflicto diplomático y comercial abierto, "amenazan con encarecer los costes de los fertilizantes, el gasóleo agrícola y la energía empleada para la maquinaria y el riego de las explotaciones agrarias", señala la asociación en un comunicado.

Noticias relacionadas

Ford

Por último, el presidente del clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana (Avia), Francisco Segura, cree que "los planes que están trazados" para la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) "no tienen por qué truncarse" por el estado de las relaciones entre España y Estados Unidos, país de origen de la firma del óvalo.