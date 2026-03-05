Los perfiles con más experiencia crecen entre los nuevos emprendedores de la aceleradora del dueño de Mercadona

Lanzadera , la aceleradora de startups de Marina de Empresas, el hub de emprendimiento impulsado por el dueño de Mercadona, Juan Roig, incorpora el próximo lunes a las nuevas startups en su última convocatoria, entre las que destaca un perfil de emprendedor más experimentado que en ediciones anteriores, tanto en edad como en trayectoria profesional, "lo que evidencia un mayor recorrido en la gestión de proyectos empresariales y una curva de aprendizaje más avanzada desde el inicio del programa", según un comunicado de la entidad.

“Las nuevas incorporaciones tienen perfil más experimentado, lo que permite trabajar desde el primer momento en retos estratégicos como escalabilidad, internacionalización o acceso a financiación”, asegura Marta Nogueras, directora general de Lanzadera. La inteligencia artificial se afianza como motor de eficiencia, con startups que la aplican para optimizar costes, reducir tiempos y aumentar la conversión con soluciones prácticas y medibles. Algunas de las empresas que han entrado en la nueva convocatoria son estas:

Las firmas

Aiscopia es una plataforma que permite a los patólogos diagnosticar cáncer mediante un conjunto de herramientas potenciadas por IA.

Amapola Lab transforma fotografías en recuerdos físicos sobre tela, creando piezas personalizadas de momentos especiales mediante un proceso artesanal.

Anthale es unaplataforma que supervisa y neutraliza en tiempo real con IA las amenazas virtuales que pueden sufrir las empresas.

Aphlora desarrolla suplementos naturales para la salud femenina basados en activos botánicos con respaldo médico para acompañarlas en cada etapa.

Artimark diseña y fabrica ropa personalizada para grandes empresas, facilitando la visualización del producto y la entrega.

AulaPay es la solución digital para administrar pagos escolares y la recogida de autorizaciones online permitiendo a los centros centralizar la gestión.

Avium fabrica y comercializa drones para grabar a paracaidistas de forma automática reduciendo costes y mejorando la eficiencia operativa.

Baby be legal es una gestoría online especializada en trámites y ayudas tras el nacimiento de un bebé, que permite a las familias delegar.

Back Current es laplataforma que conecta marcas que buscan activaciones locales con comunidades deportivas que buscan monetizar y escalar.

Balanced+ son centros boutique de pilates y barre con una zona de coffe córner para crear comunidad y facilitar la desconexión.

Banaina Solution es una solución empresarial de IA que integra analítica, generación de contenido, automatización y agentes inteligentes.

Beetrics detecta el talento oculto de grandes empresas con metodología científica, tendiendo puentes entre ciencia y recursos humanos.

BeLASAI proporciona un Programa de Apoyo al Empleado (PAE) mediante el cual las personas trabajadoras pueden solicitar diferentes servicios.

Blueways escala el funnel comercial del sector inmobiliario mediante agentes de IA especializados, optimizando la gestión y cualificación de leads.

BONNEE es una app de intercambio de ropa que permite a los usuarios publicar prendas y cambiarlas por otras dentro de la comunidad.

Brainboost integra en los campos virtuales de las universidades chatbots personalizados por los docentes para los estudiantes.

Brandy&Co desarrolla un modelo de dirección estructurado para negocios de enseñanza de idiomas que ordena procesos y mejora la toma de decisiones.

By Mak es una firma de moda española de mujer que diseña y produce prendas únicas de lujo accesible, integrando calidad y sostenibilidad.

Caldra Technologies es una herramienta SaaS que resuelve preguntas clínicas, conectando modelos de lenguaje con bases de datos científicas.

CIS diseña y opera programas académicos para estudiantes internacionales en España, trabajando con agencias educativas extranjeras y centros locales.

CISEC desarrolla una plataforma que permite a las empresas estar protegidas frente a ciberataques detectando amenazas, y analizando vulnerabilidades.

Civitphone es un asistente telefónico con IA para entidades públicas, que es capaz de atender las consultas y solicitudes de los ciudadanos.

Clodei ofrece una plataforma, donde proveedores pueden dar de alta sus GPUs desaprovechadas para sacarles rentabilidad.

Cool Pets es una plataforma pet-tech gestionada 100% online que ofrece servicios de peluquería a domicilio para mascotas.

CORINTIA es una marca valenciana de diseño propio y producción local especializada en invitada de talla grande.

DARWIN Biomed mejora la movilidad y la seguridad de las personas mayores, con el objetivo de prevenir caídas y fomentar la autonomía.

Datablocks es una plataforma de análisis de datos para que inversores descubran activos, monitoricen su porfolio y tomen mejores decisiones.

Dataker protege la privacidad de las organizaciones en la era de la IA generativa, anonimizando datos sensibles en tiempo real.

Decomind aplica IA en el diseño de interiores y lo fusiona con marketing inmobiliario para generar imágenes y contenidos que muestran el potencial real.

DEUS Crate es una tienda online que ayuda a productores de música electrónica a conseguir el estándar de sonido requerido en la industria.

Educ.IA es una infraestructura operativa modular que automatiza procesos comerciales y administrativos en centros de formación.

Ekanite diseña experiencias que conectan personas a través de la música electrónica creando el entorno perfecto para crear comunidad.

El Workshop es un marketplace que reúne marcas destacadas de mobiliario de diseño de España y Portugal en una única plataforma.

Elena Carrera Jewels es una marca española de joyería fina de calidad que utiliza solo metales nobles, oro 18kts y plata 1ºley con piedras naturales.

Sede de Lanzadera / Levante-EMV

Emiasisstant es unCRM con IA que optimiza negocios con herramientas de email marketing, gestión de stock, citas y automatización de tareas.

En vez de flores ofrece el regalo personalizado para cada ocasión, combinando diseño y calidad en cada detalle para convertirlo en un recuerdo inolvidable.

ExpertVision AI analiza en tiempo real cámaras de vigilancia de tiendas detectando casos de hurto y alertando a responsables de seguridad.

Extensa desarrolla infraestructura de IA para que las empresas crezcan de forma eficiente transformando datos no estructurados en flujos automatizados.

Farmacopilot es una herramienta de gestión para oficinas de farmacias que permite ahorrar costes operativos y productivos, elevando su rendimiento.

Fintiq es una plataforma tecnológica que estructura los pagos en proyectos de construcción y reforma a través de contratos digitales.

Flynspire ofrece soluciones modulares para la biovalorización de residuos agroindustriales mediante el engorde de larvas de mosca.

FoodWeb.AI automatiza a través de IA la logística de cocina, transformando operaciones manuales en flujos para equilibrar rentabilidad y bienestar.

Forgate gestiona y automatiza, a través de su software, los procesos de la industria hotelera, centrándose en procesos específicos.

Forider crea prendas estilo streetwear con los últimos materiales y protecciones certificadas del mercado, para ofrecer seguridad al motorista urbano.

GoMate es una herramienta para estudiantes universitarios que unifica en un único ecosistema necesidades como la búsqueda de alojamiento o compañeros.

GoodbyeMama es una plataforma que permite a jóvenes encontrar compañeros con quién convivir y, al mismo tiempo, buscar y comparar diferentes opciones.

Gooers es la plataforma de talento creativo que redefine la colaboración entre marcas y freelancers con un modelo para encontrar el candidato ideal.

GrosseIA es una plataforma de traducción e interpretación simultánea con IA, asegurando traducciones precisas al instante.

Hander VET es una empresa de servicios veterinarios premium que ofrece atención inmediata en domicilio, clínicas y hospitales.

Happyideas Home es un ecommerce especializado en regalos, que selecciona y crea productos pensados para quienes buscan detalles originales.

HealthMate desarrolla empleados digitales impulsados por IA para hospitales y clínicas de salud con el objetivo de automatizar la gestión del paciente.

HechicerIA proporciona flexibilidad de la experiencia de producción audiovisual acelerada con IA gracias a modelos embebidos en motores de videojuegos.

HomeDock OS unifica la gestión de aplicaciones, servicios y datos en un entorno operativo accesible desde el navegador o desde App Store.

Hybridwod es una app queproporciona planes de entrenamiento completos para competidores y gestiona centros para la comunidad fitness.

KALEIDOOK ofrece una solución para la gestión de los residuos de pañales en hoteles familiares que mejora la experiencia del huésped.

Kämpe es una plataforma que ofrece programas formativos para crecer en oficios técnicos de alta demanda como electricidad, fontanería o climatización.

KliniKOS es un sistema operativo que centraliza todas las herramientas necesarias para gestionar una clínica dental mejorando su rentabilidad.

Konklua es una solución proptech pionera en el mercado español, que mediante IA permite realizar estudios de mercado de obra nueva residencial.

LaiaDesk acelera la evolución digital con IA especializada mediante agentes y automatización inteligente, conectando equipos y entornos regulados.

Leida es una plataforma SaaS para despachos y equipos legales que centraliza todo el ciclo de vida del cliente, aumentando la rentabilidad del negocio legal.

Licenseware es una plataforma para la gestión de activos software que ayuda a las organizaciones a convertir datos complejos de IT en informes claros.

Limbium Makers es una empresa tecnológica que diseña y fabrica prótesis biónicas, deportivas y biomecánicas para brazos y dedos amputados.

LogisPro es un SaaS de gestión de envíos que integra ERP y agencias de transporte en una única plataforma, automatizando la logística empresarial.

Lup desarrolla soluciones tecnológicas al servicio de personas con discapacidad visual, para que puedan disfrutar de la lectura.

Luyoa permite a los restaurantes cobrar con QR directo en la mesa, guardando información de cada pago para entender mejor a los clientes con ayuda de la IA.

Lymon es la plataforma 360º que unifica la operativa de los restaurantes conectando el sistema de gestión para automatizar procesos.

Mas Mayor Tech desarrolla tecnología para mayores, como sensores de caída y asistentes conversacionales con IA que mejoran su calidad de vida.

Maska verifica la comunicación verde de las marcas evitando que utilicen estrategias engañosas aparentando ser respetuosas con el medioambiente.

Mediterranean Routes ofrece experiencias turísticas únicas y exclusivas para los amantes de las motos, proporcionando rutas guiadas.

Medusa Bay marca de moda premium masculina que combina elegancia, comodidad y sostenibilidad.

Mería es la plataforma que conecta a enfermeros con empresas sanitarias y sociosanitarias, en base a ofertas de trabajo transparentes.

Mi dirección Europea es una plataforma que centraliza la operativa logística gestionando envíos y compras transfronterizas para particulares y empresas.

Minsenzia es una marca de productos minimalistas premium para aportar orden y claridad, fomentando decisiones de consumo más conscientes.

Moodest es una plataforma de IA que acompaña a los equipos de RRHH a automatizar tareas operativas y a facilitar la medición continua.

Moviinn® es una empresa de movilidad internacional que organiza el proceso de traslado a otro país para personas y empresas.

Murisiana ayuda a profesionales de la salud a escalar digitalmente con agentes IA personalizados por su experiencia y conocimiento.

Muvail Systems desarrolla sistemas de automatización e IA para optimizar procesos, digitalizar operaciones y mejorar la eficiencia de las organizaciones.

Niubiq Intelligence convierte conversaciones de venta en un sistema inteligente con un equipo de agentes de IA que alinea estrategias de marketing y ventas.

NOMAAK simplifica la subcontratación dando acceso a las empresas a una red de talento global y gestionando toda la infraestructura.

Onesto es una plataforma de gestión integral de campañas UGC y de marketing de influencers que conecta a empresas y agencias con creadores de contenido.

ONPACK combina el suministro de embalaje con la gestión eficiente de residuos plásticos, ofreciendo a empresas industriales una solución integrada.

Panda Partners desarrolla un modelo integral de entrenamiento que combina distintas disciplinas deportivas con servicios de salud.

Pantallas LED VLC ofrece soluciones digitales para que los negocios instalen pantallas LED creando espacios visuales de alto impacto.

Paula Montaner Oposiciones academia de preparación integral de opositoras basada en ciencia y método.

Platypool es un recogehojas que evita esfuerzos innecesarios gracias a su sistema dos en uno que limpia al mismo tiempo la superficie y la línea de agua.

Pong City redefine el tenis de mesa como una experiencia social y escalable impulsando su expansión para crear la mayor red de clubes.

PRESENCIA es una solución integral de gestión de recursos humanos que centraliza en una sola plataforma todo el control laboral.

Pronos crea tutores con IA personalizados y entrenados con contenido formativo para formaciones online.

RATING SKY una plataforma integral que automatiza la satisfacción del cliente con IA posicionando a negocios como Nº1 en su zona.

REKO es una app móvil para deportistas amateurs que centraliza el descubrimiento de eventos y permite planificar la temporada.

Complejo de Marina de Empresas / Levante-EMV

Remy construye la infraestructura de IA para el retail alimentario digital, impulsando la eficiencia del consumidor y la rentabilidad del retailer.

Ritmo Studio ayuda a cadenas de retail a estandarizar y potenciar la experiencia en tienda con música ambiental personalizada y anuncios inteligentes.

RondoAI es un copiloto de marketing basado en IA que ayuda a clubes de fútbol a convertir datos dispersos de sus aficionados en decisiones.

RYLTY MUSIC ofrece una plataforma de distribución musical para artistas independientes permitiéndoles publicar música en más de 200 plataformas.

Safefy digitaliza la gestión de emergencias, seguridad industrial y los procesos operativos de las empresas desde una única herramienta.

Salesdep.ai es una plataforma de agentes de IA para comunicación omnicanal que automatiza ventas y servicio en centros de contacto.

Scoutbasketball centraliza estadísticas de más de 350 ligas y competiciones, siguiendo a más 200.000 jugadores de basket facilitando el scouting profesional.

Select Store es la tienda referente en moda urbana ofreciendo una experiencia de compra cuidada, con una selección de zapatillas exclusivas.

Sherpa es una plataforma que conecta a personas que necesitan hacer un envío con viajeros que van en esa misma dirección.

SISMOS desarrolla tecnología de visión artificial industrial para automatizar el control de calidad en fábricas, garantizando la detección de errores.

SMALLrevolution transforma residuos industriales en mobiliario de diseño de alta gama para entornos corporativos mediante fabricación local.

SmartCookie es una aplicación que ayuda a docentes a simplificar sus tareas administrativas y reducir el tiempo que necesitan para gestionar su calendario.

SocialBreak conecta a terapeutas con pacientes hispanohablantes alrededor de todo el mundo haciendo accesible la terapia.

SolNow ayuda a empresas de alquiler náutico a multiplicar sus reservas y reducir sus costes mediante automatización inteligente de ventas.

Soquimat produce un aditivo para la industria de pinturas desarrollado a partir de subproductos forestales, transformando residuos en soluciones.

Spleat es un software que optimiza las operaciones de los restaurantes con IA y mejora la experiencia de los clientes con una app de autoservicio.

STCW Cursos es un marketplace vertical del sector marítimo, que conecta alumnos con escuelas acreditadas y simplifica el proceso de formación.

Stooner es una marca de ropa española inspirada en la elegancia del old money, el minimalismo y la actitud del streetwear contemporáneo.

Sunxy es una compañía de retail especializada en la comercialización de gafas de sol en tendencia a precio accesible.

Tenderyou es una plataforma SaaS que digitaliza y automatiza todo el ciclo de vida de las licitaciones públicas.

TorriCaminos marca de calzado infantil fundada por podólogos, especializada en zapatos respetuosos que favorecen el desarrollo natural del pie.

Tu Ropa produce textil bajo demanda gestionando todo el proceso para que marcas y creadores puedan vender ropa sin stock ni infraestructura propia.

Unidema facilita la educación en negocios y habilidades personales a través de una plataforma online, con formación flexible, y de calidad.

VCF Marketing Inmobiliario genera captación de nuevos clientes para agentes y agencias inmobiliarias en toda España.

Viads Advertising es un ecosistema tecnológico para medios digitales y publishers que integra monetización, contenido y analítica.

Voira es una marca valenciana que diseña y fabrica abanicos artesanales de lujo rescatando y revalorizando este oficio histórico en riesgo de desaparecer.

Wazoo es una plataforma que permite alquilar coches entre particulares, convirtiendo vehículos infrautilizados en ingresos y ofreciendo movilidad flexible.

Noticias relacionadas