La producción industrial baja un 5,3% en enero en la Comunitat

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 5,3% interanual el pasado mes de enero en la Comunitat Valenciana, 2,6 puntos más que la media nacional, que ha caído un 2,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en cinco comunidades autónomas y se reduce en otras 12. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente. Cataluña y Madrid se situaron justo por detrás de la Comunitat Valenciana con descensos del 5,5 % y el 5,9 %, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana se ha reducido un 5,3%, frente a una descenso del -2,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la autonomía un 7,9% con un descenso del 13,8% en el caso de los duraderos y un 7,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 8,2%, los bienes intermedios anotaron un 4,2% menos y los de la energía, un 2,3% menos.

La industria del cuero y el calzado fue la rama de actividad valenciana que experimenó el mayor descenso, con una bajada del 37 %, seguida del material de transporte, con un 17 %, y la madera, con un 15 %. En el otro lado de la balanza aparecen el material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico, con un incremento del 12 %, la maquinaria, con un 7,6 %, y el azulejo, con un 6,5 %, los tres únicos sectores que tuvieron una evolución positiva en enero.