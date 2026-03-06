Las brechas de las mujeres valencianas: el 73 % en jornada parcial y el 86 %, en sector servicios

Las brechas de género persisten como un elemento estructural del mercado laboral valenciano y las mujeres son el 57,7 % de la población desempleada, el 72,9 % de las personas con jornada parcial y el 86,2 % del sector servicios, hechos que confluyen en una pérdida de ingresos que llega al 17 % en salarios y al 31 % en la pensión de jubilación. Estos datos están recogidos en un informe realizado con motivo del 8 de Marzo por CCOO-PV sobre la situación sociolaboral de las mujeres en la Comunitat Valenciana, que ha sido presentado este viernes por la secretaria general de este sindicato, Ana García Alcolea, y la secretaria de Dones i Igualtat, Empar Pablo Martínez.

En el informe se constata que la desigualdad para las mujeres valencianas no es un hecho aislado, sino que se manifiesta de forma constante en el acceso, la permanencia y la salida. En empleo, hay más mujeres en edad de trabajar que hombres (51,1 % frente a 48,9 %) pero su presencia en el mercado de trabajo es inferior y ocupan el 45,6 % de los puestos.

A pesar de ello, 2025 cerró con 1.125.500 ocupadas, el mejor dato de la serie histórica que refleja un crecimiento de la tasa de ocupación femenina de 7,2 puntos en la última década. En desempleo, ha disminuido un 14,1 % respecto al año anterior, aunque mucho más acentuado en el caso de los hombres, y el perfil de la persona parada continúa siendo mayoritariamente femenino con el 55,7 %. La tasa de paro femenina (12,4 %) supera la masculina (8,6 %) y se sitúa por encima de la media estatal (11,4 %), con mayor preocupación por las mujeres de 55 años que presentan una tasa del 13,4 %, más del doble que la masculina.

El mayor lastre de la igualdad salarial

En cuanto a la brecha de calidad, el estudio constata que la jornada a tiempo parcial es el mayor lastre para la igualdad salarial, ya que el 72,9 % de las personas con esta jornada son mujeres, y desmonta "el mito de la voluntariedad" pues el 44,2 % trabaja en esta modalidad por no haber encontrado jornada completa y solo un 17 % lo vincula directamente al cuidado de menores o dependientes.

Por sectores, la brecha ocupacional se ve en el dato de que el 86,2 % de las valencianas se concentra en los servicios, y la industria -sector con mejores salarios- solo ocupa al 10,4 % (frente al 22,4 % de los hombres), y en que los hombres ocupan el 68,5 % de los puestos de dirección mientras que las mujeres son mayoría en lugares administrativos (68,8 %) y no cualificados (60,7 %).

Todas las desigualdades anteriores confluyen en una pérdida de ingresos del 16,9 %, según datos de 2023, es decir que las mujeres ganan 4.728 euros menos al año que los hombres, unas diferencias que se agravan en la pensión de jubilación donde la brecha llega al 31,2 % (999 euros frente a los 1.453 euros de los hombres).

La igualdad, razón del feminismo

Ana García Alcolea ha reivindicado la igualdad al asegurar que "en eso consiste el feminismo, parece mentira que tengamos que hacer a día de hoy la explicación pedagógica", y ha situado el origen de la desigualdad en "el patriarcado, la derecha, la extrema derecha, con su negacionismo y sus recortes en políticas públicas" que "quiere cargarse el movimiento feminista, todo lo que les huela a colectivo, a organizarse para conseguir derechos". Además, ha defendido enseñar en igualdad en los centros educativos, en las familias y en los centros de trabajo para que todos esos mensajes que "intentan colar y van calando en redes sociales" se reviertan.