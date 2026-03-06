Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avisos Aemet ValenciaJueza danaEmbalses CVMascletaes lluviaHerida luces fallaCausa RibóPlayas Cullera
instagramlinkedin

Energías renovables

Power Electronics supera los 1.300 millones de facturación en 2025 y consolida su liderazgo en EE UU

El mercado estadounidense concentra un 70 % del negocio de la empresa valenciana

Fachada del bloque tecnológico de Power Electronics

Fachada del bloque tecnológico de Power Electronics / Levante-EMV

Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

València

El grupo Power Electronics ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 1.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 20 % respecto a los 1.091 millones de euros registrados en el ejercicio anterior. Esta evolución positiva de los ingresos se ha reflejado también en los resultados del grupo, con un Ebidta superior a los 250 millones de euros.

El mercado estadounidense ha sido el principal motor de crecimiento durante el ejercicio, representando aproximadamente el 70 % de la facturación total del grupo. Esta evolución confirma el posicionamiento de Power Electronics como actor de referencia en Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes a nivel tecnológico e industrial. Además de EE. UU., el Grupo continúa creciendo en países altamente competitivos como Australia y Reino Unido.

Power Electronics, según destaca la compañía, mantiene su apuesta por el talento y el crecimiento sostenible del empleo. A cierre del ejercicio 2025, la plantilla del grupo alcanza las 3.685 personas, frente a las 3.391 del ejercicio anterior. El grupo viene demostrando el compromiso con la industria y el empleo local con más de 2.800 empleados directos y con más de 14.000 empleos indirectos en España.

“El crecimiento alcanzado en 2025 es el resultado de una estrategia empresarial sólida, basada en el servicio, la calidad y el talento y con una firme apuesta por la innovación tecnológica.”, señala David Salvo, CEO de Power Electronics.

Noticias relacionadas

Inversiones

El grupo afronta el ejercicio 2026 con sólidas perspectivas de crecimiento, a pesar de un entorno marcado por incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas, especialmente relevantes en el mercado estadounidense. En este contexto, Power Electronics seguirá acometiendo nuevas inversiones para incrementar su eficiencia y su capacidad productiva, tanto en España como en Estados Unidos, como hubs productivos estratégicos para el crecimiento futuro del Grupo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  3. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
  4. Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
  5. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
  6. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  7. La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
  8. Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera

Una empresa busca maquinistas de producción en Meliana con salario de hasta 14 euros por hora

Una empresa busca maquinistas de producción en Meliana con salario de hasta 14 euros por hora

La Audiencia de València avala la decisión de la jueza de la dana y rechaza el recurso de Hazte Oir para que declare Pedro Sánchez en la causa

La Audiencia de València avala la decisión de la jueza de la dana y rechaza el recurso de Hazte Oir para que declare Pedro Sánchez en la causa

Power Electronics supera los 1.300 millones de facturación en 2025 y consolida su liderazgo en EE UU

Power Electronics supera los 1.300 millones de facturación en 2025 y consolida su liderazgo en EE UU

DIRECTO | Sánchez asiste al acto de recuerdo a las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía en el accidente de Adamuz

DIRECTO | Sánchez asiste al acto de recuerdo a las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía en el accidente de Adamuz

Desarticulada una organización criminal que contaba con más de 10.000 plantas de marihuana en Segovia, Madrid y Toledo

Desarticulada una organización criminal que contaba con más de 10.000 plantas de marihuana en Segovia, Madrid y Toledo

Cae una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana

Los XXIX Premis Aissa de investigación sanitaria reconocen a Traumatología, Ginecología, Pediatría y Cirugía

Los XXIX Premis Aissa de investigación sanitaria reconocen a Traumatología, Ginecología, Pediatría y Cirugía

Vox expulsa definitivamente a Smith del partido y abre expediente disciplinario a Antelo

Tracking Pixel Contents