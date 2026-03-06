Power Electronics supera los 1.300 millones de facturación en 2025 y consolida su liderazgo en EE UU

El grupo Power Electronics ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 1.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 20 % respecto a los 1.091 millones de euros registrados en el ejercicio anterior. Esta evolución positiva de los ingresos se ha reflejado también en los resultados del grupo, con un Ebidta superior a los 250 millones de euros.

El mercado estadounidense ha sido el principal motor de crecimiento durante el ejercicio, representando aproximadamente el 70 % de la facturación total del grupo. Esta evolución confirma el posicionamiento de Power Electronics como actor de referencia en Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes a nivel tecnológico e industrial. Además de EE. UU., el Grupo continúa creciendo en países altamente competitivos como Australia y Reino Unido.

Power Electronics, según destaca la compañía, mantiene su apuesta por el talento y el crecimiento sostenible del empleo. A cierre del ejercicio 2025, la plantilla del grupo alcanza las 3.685 personas, frente a las 3.391 del ejercicio anterior. El grupo viene demostrando el compromiso con la industria y el empleo local con más de 2.800 empleados directos y con más de 14.000 empleos indirectos en España.

“El crecimiento alcanzado en 2025 es el resultado de una estrategia empresarial sólida, basada en el servicio, la calidad y el talento y con una firme apuesta por la innovación tecnológica.”, señala David Salvo, CEO de Power Electronics.

Inversiones

El grupo afronta el ejercicio 2026 con sólidas perspectivas de crecimiento, a pesar de un entorno marcado por incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas, especialmente relevantes en el mercado estadounidense. En este contexto, Power Electronics seguirá acometiendo nuevas inversiones para incrementar su eficiencia y su capacidad productiva, tanto en España como en Estados Unidos, como hubs productivos estratégicos para el crecimiento futuro del Grupo.