La valenciana Comatel invierte hasta 15 millones en la compra de 50 bares

El grupo valenciano Comatel va a invertir más de diez millones de euros en la compra de bares situados en València y su área metropolitana. La compañía fundada por el empresario Fidel Molina está interesada en establecimientos "ubicados en esquinas, con terraza y con licencia de actividad". Comatel es una empresa cuya principal rama de actividad es el negocio de los juegos de azar.

La firma, con sede en Catarroja, es propietaria de la cadena de lujo MYR Hoteles y posee la patrimonial Euroinversiones 2000 desde la que acomete operaciones inmobiliarias como la promoción de viviendas o la adquisición de bares con el objetivo de arrendarlos o traspasarlos cuando se revalorizan. La empresa ya cuenta con más de medio centenar de bares en el Cap i Casal y las localidades cercanas como Aldaia, Alaquàs y Torrent. Ahora busca doblar el número de bares en propiedad.

Fidel Molina explicó ayer que van a invertir "entre diez y quince millones de euros" en la adquisición de medio centenar de bares. Euroinversiones 2000 se dedica a la compra de bares desde hace más de veinte años y está detrás de la marca Barrio Bar. La compañía alquila después las propiedades a hosteleros o, cuando encuentra una buena oportunidad, los traspasa.

En el sector de la hostelería "hay profesionales que no quieren continuar o que necesitan dinero y venden el establecimiento. Nosotros compramos esos bares y los alquilamos", añade el fundador de Comatel. Molina ha sido presidente de la asociación SOS Hostelería hasta finales del año pasado. En los años que estuvo al frente de la asociación acometió un trabajo ingente y, durante los meses posteriores al estallido de la pandemia, reivindicó la apertura de los bares y organizó congresos en València para defender al sector hostelero frente al exceso de restricciones.

Orígenes

Comatel es una firma familiar impulsada por los hermanos Fidel y José Antonio Molina y por Ramón Rojo. El grupo nació en 1990 en València como una empresa de distribución de máquinas electrónicas para bares y en 35 años se ha convertido en un gigante con más de cuarenta empresas dedicadas al juego, el arrendamiento de edificios, la restauración con la franquicia propia Barrio Bar y el negocio hotelero con la cadena de establecimientos de lujo implantada en València y que prepara su expansión nacional.

Reinversión

El presidente de Comatel, que confiesa que no apuesta porque nunca le ha atraído el juego, siempre destaca que la compañía ha crecido a base de reinvertir las ganancias en otros sectores. Su músculo financiero les permitió crear desde cero la cadena de lujo MYR Hoteles. La empresa abrió en 2017 el hotel Plaza del Mercado (frente al Mercado Central), en noviembre de 2018 inauguró el Marqués House (un cuatro estrellas superior frente al palacio Marqués de Dos Aguas), a finales de 2019 estrenó el Palacio Vallier (un cinco estrellas junto a la plaza de la Virgen) y en junio el hotel establecido en la antigua sede del PSPV en la calle Blanquerías (frente a las Torres de Serranos).

Edificio que va a acoger en nuevo hotel de cinco estrellas de la cadena MYR en València. / JM LOPEZ

La cadena MYR Hoteles prepara ahora la apertura de un cinco estrellas en el antiguo centro de datos de Banco de Valencia en Cardenal Benlloch. Es un edificio en esquina que se transformará en The Bank Hotel con 103 habitaciones (varias de ellas tipo suite) distribuidas en las seis plantas que componen el cuerpo central del inmueble.

La compañía apuesta por tener en propiedad los inmuebles, aunque en el caso del Palacio de Vallier firmó un contrato de arrendamiento a 25 años porque los dueños no querían desprenderse del inmueble.