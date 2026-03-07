Arranca la V edición de los Premios Revoluciona

La V edición de los Premios Revoluciona ya ha comenzado. Prueba de ello es que, como en las convocatorias anteriores, la Sala Ángel Ortí de la Facultat d’Economia de la Universitat de València ha sido testigo de la presentación de sus bases oficiales junto al testimonio de los tres últimos ganadores sobre cómo esta experiencia les ha cambiado la vida y en qué punto se encuentran sus proyectos.

Francisco Muñoz, decano de la Facultat d'Economia de la UV, fue el responsable de moderar la mesa, acompañado por José Manuel Mieres, director de la Territorial Este de BBVA; Alberto Carretón, director de Pymes en la Dirección Territorial Este de BBVA; Mª Ángeles Fernández, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad en la Universitat Jaume I; Elvira Cerver, vicedecana de Empleabilidad y Prácticas Externas de la Facultat d'Economia de la UV; y Manuela Pardo, profesora del departamento de Dirección de Empresas de la Facultat d’Economia de la UV.

Por parte de los ganadores, presencialmente acudió Javier Juanes, cofundador y director ejecutivo de Casfid; y, de manera telemática, Juan Cifre, CCO de BioSamartData, y Pedro Gris, actual responsable del departamento de Marketing e Ecommerce de Newgarden.

La Sala Ángel Ortí de la Facultat d’Economia de la Universitat de València acogió la presentación del certamen. / J.M. López

Este 2026, la iniciativa, que nace impulsada por BBVA junto a la Universitat de València, continúa persiguiendo el mismo objetivo: reconocer a las pymes más transformadoras, digitales y sostenibles de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y las Illes Balears. El periodo de inscripción ya está abierto y se alargará hasta el próximo 22 de abril, tal y como figura en las bases que ya pueden consultarse a través de su página web.

«Es un placer estar aquí de nuevo por quinto año consecutivo recompensando a empresas que son el verdadero motor económico y que reflejan las creencias y valores de BBVA: innovación y sostenibilidad no solo como reto, sino como una palanca fundamental para asegurar la competitividad y el crecimiento a largo plazo», detalló Mieres al inicio de su intervención.

«Florecer el talento empresarial»

En esta misma línea, incidió en que estos premios buscan ser más que un mero trofeo simbólico, pues lo primordial es «ofrecer una visibilidad estratégica» a través de un «plan de comunicación integral y un mentoring personalizado». Y terminó añadiendo que confía en que esta edición será un auténtico éxito en todos los sentidos. Aunque, eso sí, ve complicado mejorar el nivel de los últimos galardonados. Pero lo que es indudable es que, una vez más, se logrará convertir los «desafíos en oportunidades» y hacer «florecer el talento empresarial de toda la región».

A continuación, el decano explicó la parte más formal, en la que resaltó la pluralidad del jurado, tanto geográficamente hablando como en actividad, y el requisito de ser una pyme para poder participar. Es decir, no facturar más de 50 millones de euros y que, como máximo, la plantilla sea de 250 empleados. «Edición tras edición vemos que hay verdaderas joyas por descubrir», alegó antes de dar paso al CEO de la empresa ganadora en la Comunitat Valenciana.

Mª Ángeles Fernández, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I; Javier Juanes, cofundador y director ejecutivo de Casfid; Alberto Carretón, director de Pymes de la Territorial Este de BBVA; Elvira Cerver, vicedecana de Empleabilidad y Prácticas Externas de la FdE; y Manuela Pardo, profesora del departamento de Dirección de Empresas de la FdE. / J.M. López

«El año pasado vivimos cosas increíbles, pero recibir este premio fue uno de los momentos más especiales. Porque no solo fue un reconocimiento a la innovación, sino también al equipo», confesó Juanes. En este contexto, reivindicó el papel del tejido empresarial español y defendió que innovar, más que un concepto abstracto, es «una práctica diaria» por impactar en las empresas con las que trabajan y en los sectores en los que operan. En sus propias palabras: «Innovar es, en esencia, atreverse a cambiar las reglas del juego».

Juanes también quiso aprovechar la ocasión para animar a otras pymes a presentarse a los galardones. Ya no solo por la experiencia, sino por la visibilidad y el aprendizaje que, como constata, se obtiene a lo largo del proceso. «Me gusta decir que la innovación no siempre hace ruido, pero sí que deja huella», sentenció. Una reflexión que conecta con el espíritu de los Premios BBVA Revoluciona y con su llamamiento a quienes dudan en dar o no el paso. Porque, insiste, cualquier idea puede ser el inicio de la «próxima gran revolución».

«Innovar es, en esencia, atreverse a cambiar las reglas del juego» Javier Juanes — Cofundador y director ejecutivo de Casfid

Proyectos con impacto

Igual de positivo ha sido este recorrido para Gris, el representante ganador de Murcia, con una marca que nace del sueño de «transformar residuos en diseño» y que se ha materializado en la creación de Newgarden. «No queríamos simplemente reciclar, sino crear un producto atractivo y accesible que la gente quisiera tener en su jardín», manifestó. Todo, por medio de una combinación de impacto medioambiental, diseño y estrategia que define el espíritu del proyecto.

«Estamos convencidos de que hay muchísimas empresas que están haciendo un trabajo extraordinario, generando beneficios reales para la sociedad», afirmó. Por eso, en nombre del equipo de Newgarden, Gris animó a todas las compañías que cumplan con las bases del certamen a sumarse y afrontar con ilusión una etapa que, según aseguran, «es preciosa».

Por último, el CCO de BioSamartData reveló que continúan centrando su trabajo en el dolor crónico, al que definen como una de las «grandes pandemias silenciosas» y en el que son muchos los «datos que se pierden». Por este motivo, su propuesta pasa por desarrollar modelos predictivos apoyados en inteligencia artificial que ayuden al profesional sanitario en la toma de decisiones y permitan avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados, basados en «evidencia y no solo en intuición».

Francisco Muñoz, decano de la Facultat d'Economia, y José Manuel Mieres, director de la Territorial Este de BBVA. / J.M. López

Aunque las Illes Balears suelen tener mayor repercusión por el turismo, Cifre defendió que allí también existen oportunidades y talento capaz de impulsar «proyectos tecnológicos con impacto». Sin ir más lejos, su trayectoria es un vivo ejemplo que demuestra que es posible generar investigación aplicada y soluciones disruptivas más allá de los grandes polos tradicionales.

Sobre su paso por los Premios Revoluciona, la valoración es entusiasta. En su caso, resaltan el acompañamiento y y el «lujo y honor» de haber podido formar parte. Por lo tanto, se suman a la recomendación de esta experiencia «transformadora», ideal para cualquier proyecto que quiera «crecer, generar valor y sentirse parte de una comunidad que impulsa el cambio», remató.

Para cerrar el acto, Muñoz retomó la palabra y concluyó con una curiosidad: «He revisado las 12 empresas premiadas en las cuatro ediciones que llevamos para ver si sacaba algún patrón, pero no lo hay. Y no lo hay porque el premio está en las personas, en el esfuerzo, en la actitud y en la valentía de transformarse para, de alguna manera, ser revolucionarios. Es lo que llamaríamos la economía real, que al final no deja de ser lo más bonito».