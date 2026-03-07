El caos logístico y el incremento de costes alerta al sector agroalimentario valenciano

El sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana advierte de que los problemas en las cadenas logísticas como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio incrementa sus costes de explotación y desequilibrará las campañas comerciales de algunos cultivos, como los cítricos. Además, la disponibilidad de determinados materiales que se utilizan en la elaboración de fertilizantes, debido al caos del transporte marítimo internacional por el cierre del estrecho de Ormuz, "tiene un impacto directo en el sector, que sin duda se agravará cuanto más se alargue la guerra", aseguran desde la Federación de Cooperatives Agro-alimentàries.

Desde la perspectiva comercial, en líneas generales, ni Irán ni los países de Oriente Medio involucrados directa o indirectamente son destinos prioritarios de exportación para nuestras producciones. Sin embargo, en productos como los cítricos sí que son mercados relevantes para países como Egipto, que ante la situación en la zona podría derivar parte de sus exportaciones hacia el mercado comunitario. "Esto preocupa en la medida en la que se podrían producir fenómenos de sobreoferta, incluso en una campaña corta como la actual, que provoquen desestabilización de estos mercados y, en consecuencia, un perjuicio para los operadores que tienen una presencia destacada en ellos", explican desde la entidad presidida por Cirilo Arnandis.

Según los últimos datos de comercio exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, correspondientes al periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025, recogidos por la Conselleria de Agricultura, los envíos de cítricos desde la Comunitat Valenciana alcanzaron 1.002,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,9% respecto al mismo periodo de la campaña anterior, aunque todavía se sitúan un 1% por debajo de los registros de 2023/2024. En esta segunda parte de la campaña, las exportaciones españolas de cítricos a la UE -su principal mercado- podrían reducirse por el mayor volumen de envíos de Egipto al viejo continente.

Complejo escenario mundial

La Comunitat Valenciana cuenta con alrededor de 300 cooperativas agrarias registradas a finales de 2025, las cuales agrupan a más de 178.000 socios y generan cerca de 16.700 puestos de trabajo. Este sector representa un pilar fundamental de la economía autonómica. "El impacto a corto plazo lo estamos notando en el incremento de costes de la energía, los carburantes o la logística. El impacto a medio plazo, en caso de que el conflicto se alargue, tendremos que evaluarlo con más detalle. En cualquier caso, la situación en Oriente Medio suma un elemento de incertidumbre más a la actividad de nuestras cooperativas, que se suma a un complejo escenario global marcado por la continuidad de la guerra en Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina o la política arancelaria de Donald Trump, entre otros factores", aseguran desde la federación valenciana de cooperativas agrarias.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha paralizado la actividad de las navieras en este territorio. / Europa Press

La escalada de tensión y el conflicto bélico en Irán a principios de marzo de 2026 han generado también serios cortocircuitos y problemas en la cadena logística valenciana, amenazando la rentabilidad de la industria y elevando los costes de transporte. Grandes navieras como Maersk y MSC han suspendido el tránsito por el estrecho de Ormuz debido a la escalada Irán-EEUU-Israel. Esto obliga a buscar rutas alternativas más largas (cabo de Buena Esperanza), lo que retrasa los suministros y dispara los costes de flete en puertos españoles como València. Entre otros ámbitos de la industria afecta al sector textil y componentes y al automóvil (por la interrupción en la llegada de componentes), entre otras actividades económicas.